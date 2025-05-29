В Формуле-1 важное изменение правил по ходу сезона. Кому на руку ужесточение проверок?

В предстоящий уикенд в Барселоне состоится очередной этап сезона Формулы-1 — Гран-при Испании, и на нём вступят в действие новые требования к жёсткости передних антикрыльев. Зачем вообще нужны новые правила, как именно они будут действовать и кому могут сыграть на руку — в материале «Чемпионата».

ФИА против гибких крыльев

Идея по ужесточению проверок на гибкость антикрыльев появилась на фоне прошлогоднего скандала с «мини-DRS» «Макларена» на Гран-при Азербайджана. В тот уикенд на скоростных прямых заднее антикрыло машин цвета папайи отгибалось таким образом, что по краям верхних планок антикрыла образовывалась щель — через неё проходила какая-то часть воздуха, что снижало его сопротивление и позволяло развивать чуть более высокую максимальную скорость. На фоне больших нагрузок антикрылья в той или иной степени отгибаются на всех машинах, однако лишь в «Макларене» использовали трюк с образованием щели.

Формально «Макларен» правил не нарушал: гибкость антикрыла проверяется в статичных тестах, когда к аэродинамическим плоскостям крепится груз определённой массы и замеряется уровень отклонения. И машины «Макларена» без проблем эти тесты проходили. Тем не менее хитрость инженеров из Уокинга была очевидна соперникам, и те потребовали вмешаться.

Задние антикрылья «Макларена» вызвали немало споров Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Международная автомобильная федерация (ФИА) отреагировала. Во-первых, были ужесточены тесты со статичной нагрузкой: уровень допустимого отклонения заднего антикрыла был уменьшен с первого этапа сезона, а с Гран-при Испании будет уменьшен и для переднего. Во-вторых, ФИА потребовала установить на все машины крепления для дополнительных камер, направленных на заднее антикрыло и отслеживающих положение рабочих плоскостей относительно друг друга.

Последнее, впрочем, было сделано скорее в исследовательских целях — само по себе видео с этой камеры, исходя из текста регламента, не может служить поводом для штрафов или дисквалификаций. Но, справедливости ради, «мини-DRS» у «Макларена» больше не было. Ужесточение проверок жёсткости заднего антикрыла тоже видимых последствий не возымело: команды готовили новые машины, учитывая изменившиеся правила, случаев провала теста на гибкость не было. Однако с передним антикрылом ситуация может быть интереснее.

Что изменится

Ещё на недавнем Гран-при Монако действовали правила, согласно которым при нагрузке в 100 кг внешний край переднего антикрыла мог отгибаться не более чем на 15 мм. На предстоящем Гран-при Испании уровень допустимого отклонения при нагрузке в те же самые 100 кг должен составлять не более 10 мм. Вместе с этим рабочие пластины переднего антикрыла при нагрузке в 6 кг должны отгибаться не более чем на 3 мм, тогда как ещё в Монако было допустимо отклонение в 5 мм.

Степень ужесточения проверок переднего антикрыла соответствует ужесточениям тестов заднего. Однако задние антикрылья команды изначально готовили с расчётом на новые правила, а вот в случае с передними многие почти наверняка ориентировались на старые требования — раз уж правила позволяют в первых гонках более гибкие элементы, почему бы этим не воспользоваться? Теперь же придётся соответствовать новым правилам и менять под них антикрыло — как минимум делать его прочнее и потому — тяжелее. А, учитывая чувствительность современных болидов, даже такая мелочь может сыграть роль.

В Барселоне расстановка сил может быть иной Фото: Peter Fox/Getty Images

Кому эти изменения могут сыграть на руку? Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф считает, что выиграть от ужесточения проверок может «Феррари». «Из того, что мы видели, «Феррари», наверное, наиболее консервативна в плане гибкости антикрыльев, — сказал он после Гран-при Монако. — Но я пока не знаю, как всё пройдёт». «Возможно, эффект в плане расстановки сил будет нулевой, однако это изменения в правилах, и они повлияют на все команды», — добавил руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер.

В «Феррари» действительно возлагают большие надежды на Гран-при Испании, однако вероятнее всего к каким-либо существенным перестановкам сил новые передние антикрылья не приведут. В конце концов, команды ещё до начала сезона знали об этих переменах и подготовились к ним.

Тем не менее предсказать эту самую расстановку сил всё равно трудно: в Барселоне много скоростных поворотов, в которых «Ред Булл» едет лучше «Макларена», «Феррари» прибавила в Монако, а «Мерседес» явно будет смотреться увереннее, чем на прошлой неделе, и даже «Астон Мартин» на фоне недавних обновлений шасси демонстрирует более высокий темп… Уикенд обещает быть интересным!