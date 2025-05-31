Второй номер «Ред Булл» провалился на последнее место. А Норрису не удалось удержать поул

Q1: на сей раз Колапинто не виноват. В отличие от Цуноды

Главная драма первого сегмента квалификации Гран-при Испании на трассе «Каталунья Монтмело» — проблемы Франко Колапинто. Аргентинец наконец обрёл темп, провёл сильную первую попытку, однако лишь для того, чтобы его машина просто отказалась выезжать на вторую! Колапинто сначала беспомощно стоял на пит-лейне, потом его болид покатился, но лишь для того, чтобы замереть около обочины. По счастью, финальным попыткам других пилотов эта проблема «Альпин» не помешала, однако за самого Колапинто обидно — в итоге он только 19-й.

Позади аргентинца оказался Юки Цунода. Пилот «Ред Булл» проиграл Максу Ферстаппену в принципе стандартные шесть десятых секунды, но беда в том, что в этот разрыв влезли все остальные гонщики! А японцу оставалось лишь разводить руками — мол, по ощущениям-то круг был не так плох. Но что толку…

Самое обидное 16-е место у Нико Хюлькенберга. Немец не собрал финальный сектор трассы, и этого оказалось достаточно для вылета — при том что Габриэл Бортолето прошёл дальше. За немцем на стартовой решётке расположатся Окон и Сайнс. В принципе это вытекало из формы «Хааса» и «Уильямса» на тренировках, хотя Албон дальше покажет, что Карлос мог бы добиться и большего…

Q2: сильные выступления Хаджара и Бортолето

Вторая часть сюрпризов не принесла: семь пилотов топ-команд пробились дальше, причём из них всех только Антонелли на всякий случай понадобилась вторая попытка. Вошёл в топ-10 местный герой Алонсо, уверенно пробился в Q3 Хаджар (очередная мощная суббота, молодец), ну и последнюю путёвку отхватил Гасли — отличный прогресс после проблем «Альпин» в пятницу.

«Лучшим из худших» оказался Албон. Алексу показалось, что на финальном секторе ему специально создал лёгкую помеху Берман, однако со стороны такого впечатления не сложилось. Да и чего делить «Уильямсу» и «Хаасу»? Тем более что Оливер занял уверенное 15-е место. Между ними расположились Бортолето (вероятно, максимум обновлённого «Кик-Заубера», Лоусон (три десятых отставания от Хаджара, очевидно плохо) и Стролл.

Q3: идеальный финал от Пиастри

На первых попытках решающей части квалификации впереди предсказуемо оказались два пилота «Макларена», причём Норрис опередил Пиастри всего на 17 тысячных, слегка захватив слипстрим на стартовой прямой. Четверть секунды уступал Джордж Расселл, который при этом по радио недоумевал, почему «Мерседес» тоже не прибегнет к слипстриму, который, по мнению британца, мог бы дать сразу две десятые секунды.

Разборки за поул в итоге так и остались личным делом «Макларена», и в них всё-таки преуспел Пиастри. У австралийца вышел идеальный финальный круг — с тремя быстрейшими секторами. В то же время Ландо прибавил только на первом секторе, а затем ехал даже чуть хуже, чем прежде. Итог — Пиастри оказался быстрее на две десятые!

В споре за третье место абсолютно одинаковый результат показали Макс Ферстаппен и Джордж Расселл, но нидерландец завершил круг чуть раньше и поэтому оказался в протоколе выше. На третьем ряду — Хэмилтон и Антонелли. А как же Леклер? У Шарля, видимо, был только один комплект свежих шин, и монегаск решил потратить его до последних минут сегмента. Похоже, Леклер прогадал: его опередили все остальные пилоты топ-команд, так что пилот «Феррари» будет стартовать только седьмым.

Замкнут десятку Гасли, Хаджар и Алонсо — против Фернандо тоже сыграло решение проехать попытку чуть раньше, хотя круг вышел хорошим. Теперь ждём воскресной гонки — она стартует в 16:00 мск.