Отобьётся ли «Макларен» на старте и что будет дальше? Гран-при Испании Ф-1 — LIVE!

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Субботняя квалификация на трассе «Каталунья Монтмело» осталась за пилотом «Макларена» Оскаром Пиастри, который здорово проводит нынешний сезон. Но поул-позишен в Барселоне – палка о двух концах. Она даёт отличный шанс на победу, однако для начала надо выдержать длинный рывок к первому повороту, когда соперники попробуют и слипстрим поймать, и оптимальную траекторию выбрать. Справится ли австралиец? Как себя покажут стартующие за ним Норрис, Ферстаппен и Расселл? И, может, именно в гонке на раскладе сил как-то скажется ужесточение требований к гибкости передних антикрыльев?
Главные события Гран-при Формулы-1, а также основных гонок Формулы-2 и Формулы-3 — в нашей онлайн-трансляции.
Столкновение Николы Лакорте и Брандо Бадоера в первом повороте! Лакорте атаковал Бадоера, тот заблокировал соперника и в грязном воздухе позади машины Брандо Никола блокирует колёса и влетает в заднюю часть автомобиля впереди. Лакорте продолжает заезд, а вот Бадоер застревает на обочине — на трассу возвращается автомобиль безопасности.
Ещё одну позицию теряет Стенсхорне — на 17-м круге Мартиниуса в первом повороте опережает Никола Цолов.
Цолов опережает Стенсхорне
Фото: x.com/formula3
17/25: 1 Камара — 2 ван Хупен — 3 Наэл — 4 Жьюсти — 5 Цолов — 6 Стенсхорне — 7 Домингес — 8 Трамниц — 9 Стрёмстед — 10 Бойя.
Жьюсти на стартовой прямой атакует Стенсхорне и в первом повороте прорывается на четвёртое место.
Жьюсти обгоняет Стенсхорне
Фото: x.com/formula3
11/25: 1 Камара — 2 ван Хупен — 3 Наэл — 4 Жьюсти — 5 Стенсхорне — 6 Цолов — 7 Домингес — 8 Трамниц — 9 Стрёмстед — 10 Бойя.
Тапонен теряет темп и откатывается в конец пелотона! Похоже, технические проблемы на машине финна. Туукка тем не менее продолжает заезд — правда, уже лишь на 25-й позиции.
09/25: 1 Камара — 2 ван Хупен — 3 Наэл — 4 Стенсхорне — 5 Жьюсти — 6 Цолов — 7 Домингес — 8 Трамниц — 9 Стрёмстед — 10 Бойя.
На 7-м круге автомобиль безопасности сворачивает в боксы, гонка возобновляется в боевом режиме: Камара уверенно разгоняется из последнего поворота и уводит пелотон на 8-й круг.
Тапонен, Наэл и Стенсхорне
Фото: x.com/formula3
Позади лидера Мартиниус Стенсхорне атакует Туукку Тапонена в первом повороте и по внешней траектории выходит на четвёртую позицию! Затем Никола Цолов опережает Ивана Домингеса и поднимается на седьмую строчку.
Цолов и Домингес
Фото: x.com/formula3
08/25: 1 Камара — 2 ван Хупен — 3 Наэл — 4 Стенсхорне — 5 Тапонен — 6 Жьюсти — 7 Цолов — 8 Домингес — 9 Трамниц — 10 Стрёмстед.
Столкновение Гарфиаса и Билински
Фото: x.com/formula3
3-й круг — столкновение Хосе Гарфиаса и Романа Билински, сражавшихся за 23-ю позицию. Две машины перекрыли трассу, и судьи нейтрализуют заезд автомобилем безопасности.
Старт гонки Формулы-3 в Барселоне
Фото: x.com/formula3
Стартовала гонка Формулы-3! Цолов с трудом разгоняется со своей позиции и пропускает несколько соперников, тем временем Камара удерживается в лидерах и выезжает из первого поворота во главе пелотона. На вторую строчку поднимается ван Хупен, следом за ним Наэл, Тапонен, Жьюсти и Стенсхорне. Цолов откатывается на восьмое место, за ним идёт Трамниц.
01/25: 1 Камара — 2 ван Хупен — 3 Наэл — 4 Тапонен — 5 Стенсхорне — 6 Жьюсти — 7 Домингес — 8 Цолов — 9 Трамниц — 10 Стрёмстед.
Большой автоспортивный день в Барселоне начинается с гонки Формулы-3, и с первого ряда стартовой решётки его начнут два лидера чемпионата — Рафаэль Камара и Никола Цолов. Второй ряд делят Лауренс ван Хупен и Теофиль Наэл, а следом за ними — Сантьяго Рамос и Алессандро Жьюсти.
Стартовая решётка гонки Формулы-3
Фото: FIA
Начало прогревочного круга — в 9.30 мск.