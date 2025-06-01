Старт гонки — в 16:00 мск. Посмотрим на тактику Пиастри на первых метрах.

Отобьётся ли «Макларен» на старте и что будет дальше? Гран-при Испании Ф-1 — LIVE!

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Субботняя квалификация на трассе «Каталунья Монтмело» осталась за пилотом «Макларена» Оскаром Пиастри, который здорово проводит нынешний сезон. Но поул-позишен в Барселоне – палка о двух концах. Она даёт отличный шанс на победу, однако для начала надо выдержать длинный рывок к первому повороту, когда соперники попробуют и слипстрим поймать, и оптимальную траекторию выбрать. Справится ли австралиец? Как себя покажут стартующие за ним Норрис, Ферстаппен и Расселл? И, может, именно в гонке на раскладе сил как-то скажется ужесточение требований к гибкости передних антикрыльев?

Главные события Гран-при Формулы-1, а также основных гонок Формулы-2 и Формулы-3 — в нашей онлайн-трансляции.