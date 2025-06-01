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Формула-1, Гран-при Испании Ф-1 2025 года 1 июня — онлайн-трансляция гонки, главные события, фото, комментарии

Отобьётся ли «Макларен» на старте и что будет дальше? Гран-при Испании Ф-1 — LIVE!
Дмитрий Захарченко Евгений Кустов
,
Онлайн-трансляция Гран-при Испании Формулы-1
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Старт гонки — в 16:00 мск. Посмотрим на тактику Пиастри на первых метрах.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Субботняя квалификация на трассе «Каталунья Монтмело» осталась за пилотом «Макларена» Оскаром Пиастри, который здорово проводит нынешний сезон. Но поул-позишен в Барселоне – палка о двух концах. Она даёт отличный шанс на победу, однако для начала надо выдержать длинный рывок к первому повороту, когда соперники попробуют и слипстрим поймать, и оптимальную траекторию выбрать. Справится ли австралиец? Как себя покажут стартующие за ним Норрис, Ферстаппен и Расселл? И, может, именно в гонке на раскладе сил как-то скажется ужесточение требований к гибкости передних антикрыльев?

Главные события Гран-при Формулы-1, а также основных гонок Формулы-2 и Формулы-3 — в нашей онлайн-трансляции.

Live Дмитрий Захарченко

Столкновение Николы Лакорте и Брандо Бадоера в первом повороте! Лакорте атаковал Бадоера, тот заблокировал соперника и в грязном воздухе позади машины Брандо Никола блокирует колёса и влетает в заднюю часть автомобиля впереди. Лакорте продолжает заезд, а вот Бадоер застревает на обочине — на трассу возвращается автомобиль безопасности.

10:03 Дмитрий Захарченко

Ещё одну позицию теряет Стенсхорне — на 17-м круге Мартиниуса в первом повороте опережает Никола Цолов.

Цолов опережает Стенсхорне

Цолов опережает Стенсхорне

Фото: x.com/formula3

17/25: 1 Камара — 2 ван Хупен — 3 Наэл — 4 Жьюсти — 5 Цолов — 6 Стенсхорне — 7 Домингес — 8 Трамниц — 9 Стрёмстед — 10 Бойя.

09:54 Дмитрий Захарченко

Жьюсти на стартовой прямой атакует Стенсхорне и в первом повороте прорывается на четвёртое место.

Жьюсти обгоняет Стенсхорне

Жьюсти обгоняет Стенсхорне

Фото: x.com/formula3

11/25: 1 Камара — 2 ван Хупен — 3 Наэл — 4 Жьюсти — 5 Стенсхорне — 6 Цолов — 7 Домингес — 8 Трамниц — 9 Стрёмстед — 10 Бойя.

09:51 Дмитрий Захарченко

Тапонен теряет темп и откатывается в конец пелотона! Похоже, технические проблемы на машине финна. Туукка тем не менее продолжает заезд — правда, уже лишь на 25-й позиции.

09/25: 1 Камара — 2 ван Хупен — 3 Наэл — 4 Стенсхорне — 5 Жьюсти — 6 Цолов — 7 Домингес — 8 Трамниц — 9 Стрёмстед — 10 Бойя.

09:48 Дмитрий Захарченко

На 7-м круге автомобиль безопасности сворачивает в боксы, гонка возобновляется в боевом режиме: Камара уверенно разгоняется из последнего поворота и уводит пелотон на 8-й круг.

Тапонен, Наэл и Стенсхорне

Тапонен, Наэл и Стенсхорне

Фото: x.com/formula3

Позади лидера Мартиниус Стенсхорне атакует Туукку Тапонена в первом повороте и по внешней траектории выходит на четвёртую позицию! Затем Никола Цолов опережает Ивана Домингеса и поднимается на седьмую строчку.

Цолов и Домингес

Цолов и Домингес

Фото: x.com/formula3

08/25: 1 Камара — 2 ван Хупен — 3 Наэл — 4 Стенсхорне — 5 Тапонен — 6 Жьюсти — 7 Цолов — 8 Домингес — 9 Трамниц — 10 Стрёмстед.

09:39 Дмитрий Захарченко
Столкновение Гарфиаса и Билински

Столкновение Гарфиаса и Билински

Фото: x.com/formula3

3-й круг — столкновение Хосе Гарфиаса и Романа Билински, сражавшихся за 23-ю позицию. Две машины перекрыли трассу, и судьи нейтрализуют заезд автомобилем безопасности.

09:35 Дмитрий Захарченко
Старт гонки Формулы-3 в Барселоне

Старт гонки Формулы-3 в Барселоне

Фото: x.com/formula3

Стартовала гонка Формулы-3! Цолов с трудом разгоняется со своей позиции и пропускает несколько соперников, тем временем Камара удерживается в лидерах и выезжает из первого поворота во главе пелотона. На вторую строчку поднимается ван Хупен, следом за ним Наэл, Тапонен, Жьюсти и Стенсхорне. Цолов откатывается на восьмое место, за ним идёт Трамниц.

01/25: 1 Камара — 2 ван Хупен — 3 Наэл — 4 Тапонен — 5 Стенсхорне — 6 Жьюсти — 7 Домингес — 8 Цолов — 9 Трамниц — 10 Стрёмстед.

09:15 Дмитрий Захарченко

Большой автоспортивный день в Барселоне начинается с гонки Формулы-3, и с первого ряда стартовой решётки его начнут два лидера чемпионата — Рафаэль Камара и Никола Цолов. Второй ряд делят Лауренс ван Хупен и Теофиль Наэл, а следом за ними — Сантьяго Рамос и Алессандро Жьюсти.

Стартовая решётка гонки Формулы-3

Стартовая решётка гонки Формулы-3

Фото: FIA

Начало прогревочного круга — в 9.30 мск.

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