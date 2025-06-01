Шок-финиш Ф-1 в Испании: Ферстаппен рассвирепел и получил штраф, у «Макларена» — дубль

Травма Стролла и хладнокровие Пиастри

Утром в день гонки стало известно, что на старт Гран-при Испании выйдут только 19 пилотов. У Лэнса Стролла разболелась рука, которую он сломал ещё зимой 2023 года, и в итоге канадец снялся с гонки. В понедельник Строллу предстоит небольшая операция, и пока неясно, вернётся ли он в строй к следующему Гран-при.

Оскар Пиастри блестяще провёл старт — длинный рывок к первому повороту никак не смутил австралийца. А вот позади Оскара было весело: в какой-то момент Расселл, Норрис и Ферстаппен шли бок о бок, но Макс находился на самой выгодной внешней траектории, в то время как Джорджу пришлось удовлетвориться четвёртой позицией. Более того, за первый круг лидер «Мерседеса» пропустил и обе «Феррари». За ним расположились Антонелли, Гасли, Хаджар и Алонсо.

Блестящий дебют гонки продемонстрировал Нико Хюлькенберг: несмотря на толчею в первом повороте, где сломал себе переднее антикрыло Албон, немец вырвался на 11-е место, а затем тут же прошёл и Фернандо Алонсо. Испанец красиво пробовал контратаковать, однако пилот «Кик-Заубера» отбился, застолбив за собой место в десятке. Забегая вперёд, под конец стартового отрезка Алонсо внезапно вылетел в гравий, потерял где-то восемь секунд, а с ними, возможно, и шансы на очки.

Разная тактика лидеров и середняков

Расклад сил в гонке довольно быстро оказался понятен: Пиастри сбросил Ферстаппена с крыла, а потом Макса достаточно рано позвали на первый пит-стоп. «Макларен» на этот андеркат не ответил, и стало ясно, что «оранжевые» и Макс разойдутся по тактике и только ближе к финишу будет понятно, кто же был прав. Ферстаппен то лидировал, то догонял «Макларены», что подталкивало их расходовать шины сильнее, чем хотелось бы.

За топ-3 Хэмилтон в гоночном режиме традиционно ехал хуже Леклера, и уже в районе 10-го круга последовал приказ об обмене позициями. Оставалось посмотреть, даст ли что-то Шарлю решение сохранить на гонку дополнительный комплект шин «медиум», в то время как все остальные собирались ехать с двумя «софтами» и лишь одним комплектом жёлтых шин.

В средней группе увереннее всех смотрелся Исак Хаджар, за ним шли Гасли и Хюлькенберг. Пьер и Нико предпочли довольно ранние первые пит-стопы, при этом француз вновь взял «софт», а немец — «медиум». Это потом аукнулось Гасли: когда мягкие шины износились, Халк легко его прошёл и стал девятым.

Тактические вопросы были сняты примерно к 50-му кругу: Ферстаппен, почти догнавший Норриса, рванул в боксы в третий раз, и только после этого Ландо и Оскар совершили свои вторые остановки. В итоге Пиастри лидировал с отрывом в три-четыре секунды, а Макс не удержался в DRS Ландо и ехал примерно в полутора-трёх секундах от него. Показалось, что борьба в гонке утихает, изменений в топ-3 точно не будет. И тут в гравий улетел Антонелли! Его «Мерседес» просто отказался поворачивать и зарылся в зоне безопасности — сейфти-кар!

Что делать в такой ситуации? В топ-10 практически все решили, что нужно ещё раз менять шины. Разумеется, речь шла про новый комплект «софта», но исключением стал Ферстаппен, у которого просто не оставалось комплектов мягких шин — «Ред Булл» надел ему на финальные круги новенький «хард»! В шоке был даже сам Макс. Может, было бы лучше вообще не заезжать и попробовать сдержать Оскара с Ландо?

Так или иначе, на рестарте Ферстаппен ошибся в финальном повороте, еле отловил «Ред Булл» и попал под атаку Леклера. После лёгкого смещения монегаска на прямой даже последовал контакт, однако без последствий — кроме того, что Шарль вышел вперёд, а этот инцидент будут расследовать после финиша гонки. В итоге этот обгон Леклера определил состав подиума: впереди пилота «Феррари» уверенно финишировали Пиастри и Норрис — победный дубль «Макларена»!

Ну а проблемы Ферстаппена только начинались. Всё на том же рестарте он в первом повороте не поделил трассу с Расселлом, срезал поворот и затем остался впереди. По радио Макса попросили отдать позицию — Ферстаппен, вопреки возмущениям по радио, вроде бы начал делать это, а потом вдруг врезался в «Мерседес» в пятом повороте! Позже Ферстаппен всё же пропустил Расселла, но в любом случае получил 10 штрафных секунд за эту аварию и откатился на последнее место в очковой зоне.

А кто же стал пятым за Расселлом? Это… Хюлькенберг! На рестарте Нико прошёл Хаджара, а потом внезапно вцепился в Хэмилтона и опередил «Феррари» — шикарная концовка гонки и разом 10 очков при старте с 15-го места. Льюис стал седьмым, еле сдержав Хаджара, дальше расположились Гасли, Алонсо (вопреки всему он набрал первые очки в сезоне) и Ферстаппен. Ну и финиш!

Гоночный «тройник» в Европе остался позади — дальше у нас на очереди Гран-при Канады, пройдёт в Монреале с 13 по 15 июня в одни выходные с «24 часами Ле-Мана».