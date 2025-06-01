Безумие чемпиона Ф-1: Ферстаппен из мести врезался в соперника. Это не дисквалификация?

Рестарт за шесть кругов до финиша привёл к скандальной концовке Гран-при Испании: на рестарте в Ферстаппена дважды врезались соперники, после чего одному из них он решил отомстить ответным ударом.

Детально разбираем последние круги.

Жёсткий рестарт

Ферстаппен всю гонку пытался бороться с «Макларенами» — и ради этого использовал агрессивную тактику с тремя пит-стопами. В итоге же Макс не только не догнал Пиастри, но и пропустил Норриса. И именно из-за этой тактики на рестарте за шесть кругов до финиша Макс, в отличие от остальных пилотов, был на «харде». Исходя из предстартовой инфографики «Пирелли», у нидерландца оставался в запасе ещё один «софт», но он уже был слишком изношен, чтобы продолжать борьбу. Как объяснил Ферстаппену гоночный инженер Джанпьеро Ламбьязе, «хард» оказался единственной опцией.

В момент рестарта Ферстаппен перестарался в последнем повороте и чуть не потерял заднюю часть машины — гонщик чудом отловил автомобиль и продолжил движение. Однако ускорение было потеряно — и за счёт этого с «Ред Булл» поравнялся Шарль Леклер. Пилоты шли по прямой бок о бок и пытались получить слипстрим позади «Макларенов» — и если Макс держал руль прямо, то Леклер сместился чуть левее и допустил контакт с боковым понтоном «Ред Булл».

Контакт Ферстаппена и Леклера на прямой Фото: x.com/f1

Леклер в итоге выиграл этот слипстрим и в первый поворот вошёл впереди Ферстаппена. Более того, в слипстриме позади Шарля с Максом в первом повороте поравнялся Джордж Расселл. В первом повороте Расселл был внутри, а его передние колёса находились на одном уровне с передними колёсами «Ред Булл» — таким образом британец выиграл поворот. Однако слипстрим от Леклера в итоге сыграл с Расселлом злую шутку — машину немного снесло, её пришлось корректировать, и британец ударился в «Ред Булл». В течение нескольких секунд в Ферстаппена врезались дважды.

После удара Расселла «Ред Булл» сбросило с асфальта, Максу пришлось срезать второй поворот, и на трассу Ферстаппен вернулся впереди «Мерседеса». Макс чувствовал, что имеет право остаться впереди, однако в «Ред Булл» решили перестраховаться и вернуть Расселлу позицию — Джордж, пусть и не до конца контролировал машину, всё же поравнялся с передними колёсами «Ред Булл» и выиграл у Ферстаппена поворот.

Расселл корректирует снос и врезается в Ферстаппена Фото: кадр из трансляции

Когда Ламбьязе передал Максу, что тот должен вернуть позицию, нидерландец окончательно потерял терпение и вышел из себя. Перед четвёртым поворотом Ферстаппен отпустил педаль газа, дал Расселлу проехать вперёд, а затем, судя по всему, намеренно, врезался в бок его «Мерседеса». Ферстаппен снова оказался впереди, но в конце концов Ламбьязе смог успокоить пилота, и тот пропустил Джорджа. На четвёртое место.

Линию финиша Ферстаппен пересёк пятым, однако за столкновение с Расселлом судьи оштрафовали Макса 10 секундами, из-за чего в итоговой классификации действующий чемпион оказался лишь 10-м. В общем зачёте Ферстаппен сейчас 49 очков проигрывает Пиастри, и теперь почти наверняка борьба Макса за чемпионство окончена. С учётом нынешнего преимущества «Макларена», отыграть такое отставание Ферстаппену не поможет даже чудо — теперь нужно как минимум два чуда.

«Абсолютно неприемлемо»

Раздражение Макса можно понять. Он атаковал всю гонку, в какой-то момент оказался посреди круговых, боровшихся между собой, и сорвался на них. Хотя и Берман, и Лоусон сделали всё возможное, чтобы как можно быстрее пропустить Ферстаппена. Затем нидерландец оказался на более жёстких, чем у других, шинах. Занос на рестарте сам по себе демонстрирует, что Макс не вполне контролирует ситуацию, он потерял уверенность.

При этом и в случае контакта с Леклером на прямой, и в эпизоде с Расселлом в первом повороте Ферстаппен делал всё правильно — не совершал ошибок, контролировал машину и даже не предпринимал агрессивных действий, оставаясь на своей траектории. А в итоге он получил два удара, потерял позицию и должен был отдать ещё одну. Причём, как выяснилось уже после финиша, в «Ред Булл» были неправы — Расселла пропускать не нужно было, что в итоге подтвердили судьи.

В то же время в такой ситуации Макс оказался по своей вине. Ошибки команды в пит-стопе за автомобилем безопасности не было — останься Ферстаппен на старом «софте», в топ-5 он не удержался бы. При этом если бы не занос в последнем повороте, возможно, Макс смог бы уехать от Расселла и сохранить хотя бы четвёртое место.

Ферстаппен мстит Расселлу Фото: x.com/f1

Но, как бы там ни было, его второе столкновение с Джорджем абсолютно непростительно — Макс потерял контроль над собой и повёл себя неадекватно. «Это выглядело как намеренная месть. Дождался соперника, врезался в него. Так же, как по его мнению, он врезался в тебя в первом повороте. Это абсолютно неприемлемо, и я считаю, что по правилам тут должен быть чёрный флаг, — сказал Нико Росберг в эфире Sky Sports. — Если ты дожидаешься соперника, чтобы врезаться в него, это чёрный флаг».

Ферстаппен известен своим агрессивным пилотажем — и именно он делает его одним из сильнейших пилотов в современной Формуле-1. Однако если гонщик неспособен контролировать свою агрессию, он неспособен гоняться. Это не была борьба за позицию, это было хулиганство. Причём в условиях гонки и на высокой скорости. Это даже не неспортивное поведение, это переходит все разумные границы.

И что именно делать в такой ситуации, не до конца понятно. Спортивный регламент прямо запрещает пилотировать в опасной для других манере (пункт 33.4) — и Макс явно был опасен. Согласно регламенту, стюарды Гран-при вправе не только исключить пилота из протоколов, но и отстранить от следующей гонки (пункт 54.3.i). По хорошему, Ферстаппен заслужил — и не должно удивлять, если до этого дойдёт. Правда, вероятность этого мала — как это скажется на посещаемости Гран-при Канады, если главный соперник «Макларенов» не выйдет на старт?