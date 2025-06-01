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Кто стал худшим гонщиком Формулы-1 Гран-при Испании — 2025: Ферстаппен, Хэмилтон, Лоусон, Цунода, Берман

Кто худший гонщик Гран-при Испании Формулы-1?
Евгений Кустов
Кто худший гонщик Гран-при Испании Формулы-1
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Среди претендентов и Ферстаппен, и Хэмилтон.

В сезоне-2025 продолжаем традиционную рубрику: после финиша каждой гонки Ф-1 предлагаем вам самим выбрать худшего пилота. Причём в этом опросе-ранкере призываем оценивать выступления гонщиков именно в день гонки, не принимая в расчёт квалификацию и другие сессии. То есть получается этакая премия «Гонщик дня» наоборот.

По итогам гонки на трассе в Барселоне редакция отобрала пятерых претендентов на звание худшего пилота — и теперь только вы определите имя «лауреата».

Для выбора используйте стрелки ▼▲ и пишите в комментариях, почему приняли именно такое решение!

Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.
Кто худший гонщик Гран-при Испании Формулы-1?
Макс Ферстаппен
Фото: Mark Thompson/Getty Images
1 место

Макс Ферстаппен

До какого-то момента голландец отлично вёл гонку и благодаря нестандартной тактике оказывал давление на «Макларены». Но концовка — полный провал. Сначала нидерландец ошибся на рестарте и подставил себя под атаку Леклера, а потом вовсе вышел из себя и врезался в Джорджа Расселла. Итог — десятое место вместо пятого, сильный удар по перспективам в чемпионате и всё более явная угроза дисквалификации.

Льюис Хэмилтон
Фото: Mark Thompson/Getty Images
2 место

Льюис Хэмилтон

Очередная унылая гонка семикратного чемпиона. Первые же круги показали, что Льюис, как обычно, в гоночном режиме не может ехать на уровне Шарля Леклера — командному мостику пришлось вмешаться. Финиш после режима сейфти-кара сделал ситуацию ещё хуже: британец внезапно оказался под атаками Нико Хюлькенберга и не смог справиться с «Кик-Заубером». Такое трудновато оправдать даже более старым комплектом «софта». После гонки Льюис высказал мнение, что команда не найдёт проблем с машиной, а дело, вероятно, в нём самом.

Лиам Лоусон
Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images
3 место

Лиам Лоусон

Новозеландец не получил штрафов от гоночной дирекции, но все равно трудно пройти мимо излишне боевой гонки пилота «Рейсинг Буллз». Лоусону очень повезло, что он не получил наказания, когда выпихнул в первом повороте Оливера Бермана. Да и эпизод с Александером Албоном смотрелся погранично, пусть даже в нём был дважды наказан оппонент — и штрафом, и поломкой крыла.

Оливер Берман
Фото: Mark Thompson/Getty Images
4 место

Оливер Берман

В нашем списке британец оказался за штраф, который он заработал в борьбе с Лиамом Лоусоном. В напряжённой и местами даже контактной борьбе с гонщиком «Рейсинг Буллз» Берман в итоге перешёл черту, когда при атаке со стороны Лиама уехал на дорожку на обочине и после этого вновь оказался впереди. За этот манёвр Олли получил десять секунд, из-за которых опустился в протоколе с 13-го места на 17-е. Не слишком принципиально, но тем не менее.

Юки Цунода
Фото: Mark Thompson/Getty Images
5 место

Юки Цунода

Имея в своём распоряжении целую гонку, японец после старта с пит-лейна так и не сумел вернуться в очковую зону. Под его управлением болид «Ред Булл» вновь выглядел скромным середнячком, не позволяющим своему ездоку даже просто финишировать в топ-10. Всё это мало чем отличается от проблем Лиама Лоусона на старте сезона.

Разбор действий Макса:
Безумие чемпиона Ф-1: Ферстаппен из мести врезался в соперника. Это не дисквалификация?
Безумие чемпиона Ф-1: Ферстаппен из мести врезался в соперника. Это не дисквалификация?
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