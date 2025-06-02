Заслуживал ли Ферстаппен дисквалификации и в чём всё-таки проблема Хэмилтона? Разбор

Постоянный эксперт «Чемпионата» победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев ответил на главные вопросы по итогам Гран-при Монако Формулы-1, который выиграл Оскар Пиастри.

Что произошло с Ферстаппеном, когда он врезался в Расселла в пятом повороте?

То же самое, что было в Мексике в эпизоде с Норрисом. Макс теряет голову, когда всё начинает идти сильно против него.

Какого наказания заслуживал Макс?

Ну уж явно не просто 10 секунд за умышленный въезд в соперника. Думаю, сделал бы такое тот же Бортолето, наказание было бы сильно суровее. Вообще, согласен с Нико Росбергом. Шумахера сняли со всего чемпионата в 1997-м, а тут 10 секунд. Здесь, конечно, никто не сошел, однако и там сошел сам виновник. Но это же ФИА всегда говорит, что итог не важен, а важно само действие. А действие такое же — умышленный контакт с соперником.

Как бы вы поступили на месте «Ред Булл» при выезде сейфти-кара?

Поехал бы за новым «хардом». Заехали они, когда до конца было больше 10 кругов. Сейфти-кар был как-то ну очень долго для одной машины в гравии… И всё равно на последнем круге Макс уже приехал к Расселлу на расстояние атаки, так что, был бы сейфти-кар два-три круга, а не шесть, и не ошибись Макс на выходе на прямую на рестарте, скорее всего, он бы доехал третьим.

Правильно ли никого не наказали за борьбу Макса и Леклера на рестарте?

Достаточно просто посмотреть на руль Шарля на прямой, и всё становится ясно. Там почти ноль движений, а смещение было очень плавным. В общем, на мой взгляд, там и обсуждать нечего.

Не стоило ли наказать Расселла за контакт с Максом на рестарте?

Джордж не оставил места, Макс срезал и остался впереди. Обычно за такое не наказывают. Для меня было странно, что команда попросила Макса пропустить Расселла. Хотя по правилам ФИА Расселл был первым на апексе, так что, по их точке зрения, Макс мог быть виноват. Но это смешно!

Можно ли теперь говорить, что за титул борются только два пилота «Макларена»?

Думаю, да. Кстати, советую всем, кто смотрит Формулу-1, посмотреть MotoGP. Вот серьёзно, настолько круче и интереснее! У меня последняя их гонка в Сильверстоуне вызвала больше эмоций, чем Ф-1 с конца 2021 года.

В «Ред Булл» уже говорят, что просто не понимают слабых результатов Цуноды. Намёк, что команда разочаровалась и есть шанс увидеть до конца сезона Хаджара?

Сейчас уже не имеет значения, что говорит «Ред Булл» про вторую машину. Если пять пилотов уровня Ф-1 на ней сливают напарнику шесть десятых в квалификации, команда не может всё ещё не видеть проблему и твердить — раз Макс едет, значит, и другие должны ехать. Если у машины нет проблем, значит, она изначально сделана только под стиль Макса. Уверен, что Пьер, Алекс, Чеко, Лиам и Юки умеют менять свой стиль езды, иначе они бы не добрались до Ф-1 через разные «молодёжки». И если все проигрывают напарнику в среднем шесть десятых, то проблема явно не в них. На самом деле, результат Юки плох только с точки зрения позиции. Сейчас очень плотная борьба. И раньше отставание 0,6 от Макса позволяло быть на подиуме, потом – в десятке, потом Перес перестал туда попадать. Сейчас 0,6 — это последний ряд в Q1. Вот и всё. Надеюсь, Хаджара никуда пересаживать пока что не будут.

Как вам постоянные передряги Лоусона — это бойцовский характер или где-то неумение бороться чисто?

Пока что это грязная борьба. Задел на старте Алонсо. Просто очень неумело сунул в первый раз Берману — на убой, так сказать. Затем ещё раз не оставил месту Олли в безобиднейшей ситуации. Соглашусь, как-то неуместно агрессивно. Тот же Хаджар и едет быстрее, и борется чище.

Нет ли ощущения, что между Льюисом и командой растёт недопонимание?

Со стороны кажется, что там просто нет скорости. И я опять заведу шарманку про возраст Льюиса. Вижу эту ситуацию вот так. Если Шарль едет на своём пределе, это быстрее, чем Льюис на пределе. Конечно, Льюис с этим не согласен (и как спортсмен почти обязан так считать), они пробуют другие настройки, да и вообще всё, что можно сделать с машиной. Но в итоге Хэмилтон всё равно не будет быстрее относительно того, что может делать Леклер. И обычно отставание увеличивается. Поэтому и выглядит так печально. Шарль — молодой, может чаще ездить на лимите. Тот же Льюис 2007-2016 годов был невероятным. Однако не забываем, что Формула-1 не только про спорт, но и про бизнес. И для бизнеса история Льюис-«Феррари» — это суперприбыльно. Хоть спортивный результат и нулевой.