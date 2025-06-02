Ферстаппен — худший, Хюлькенберг среди лидеров. Оценки за Гран-при Испании

Девятый этап Формулы-1 сезона-2025 — в как всегда субъективных оценках автора.

Оскар Пиастри — 9

Превосходный уикенд в исполнении австралийца. Чистая (относительно) квалификация, идеальный старт, идеальный рестарт, правильная работа с резиной. Фактически Пиастри был недосягаем для соперников и на протяжении дистанции не столкнулся с серьёзным сопротивлением.

Нико Хюлькенберг — 8,5

В квалификации Хюлькенберг выступил не очень чисто и испортил себе третий сектор, но на фоне блестящей гонки на это можно закрыть глаза. На двух первых кругах Нико отыграл пять позиций, а после рестарта сумел обогнать не только Хаджара, но и Хэмилтона на «Феррари».

Шарль Леклер — 8

Ради дополнительного «медиума» в гонке Леклер пожертвовал квалификацией, и не факт, что это что-то монегаску дало. Тем не менее к финишу он выбился на четвёртое место, а на рестарте воспользовался ошибкой Ферстаппена и прорвался на подиум. Уже второй подряд!

Ландо Норрис — 7,5

Из-за ошибок в финальной попытке квалификации Норрис уступил поул Пиастри, а на старте пропустил Ферстаппена. И к тому моменту, когда Макса удалось опередить, Оскар был уже вне досягаемости. В целом это был неплохой уикенд в исполнении Ландо, однако он был на шаг позади напарника и проиграл ему ещё семь очков.

Норрис, Пиастри и Леклер на подиуме Гран-при Испании Фото: Mark Thompson/Getty Images

Джордж Расселл — 7,5

В квалификации Расселлу не хватило буквально 0,001 секунды, чтобы пробиться в топ-3. И пусть финиш на четвёртом месте — это максимум, на который в этот раз была способна машина «Мерседеса», не будем забывать, что на старте Джордж пропустил обе «Феррари» и так и не смог самостоятельно обогнать Ферстаппена.

Исак Хаджар — 7,5

Хаджар продолжает радовать — второй этап подряд французский дебютант проводит на высочайшем уровне. Да, в квалификации Исак оказался позади Гасли, а на рестарте под финиш пропустил Хюлькенберга, но даже финишируй он восьмым (если бы не было штрафа Максу), это был бы хороший результат.

Пьер Гасли — 7,5

Пьера Гасли во многом подвела тактика трёх пит-стопов — почти всю дистанцию француз пропускал соперников на более свежей резине и на финише был лишь третьим среди пилотов команд-середняков. Причём, если бы не автомобиль безопасности, результат мог бы оказаться куда хуже.

Габриэл Бортолето — 7,5

В Барселоне Бортолето провёл лучшую квалификацию в сезоне и сражался за место в топ-10 в гонке. Увы, почти сразу после второго пит-стопа на трассу выехал автомобиль безопасности. Чтобы сохранить хоть какую-то позицию, в «Кик-Заубере» не стали проводить пит-стоп, и с 11-го места бразилец откатился на 12-е.

Фернандо Алонсо — 7

В домашней гонке Алонсо набрал первые в сезоне очки, но в целом провёл заезд не лучшим образом. На 13-м круге Фернандо выехал в гравий и потерял разом две позиции, после рестарта обгонял лишь тех, кто не сменил шины за автомобилем безопасности. Впрочем, обгоны снаружи третьего поворота смотрелись красиво!

Андреа Кими Антонелли — 7

Если бы не отказал двигатель, Антонелли набрал бы в Барселоне очки, но в этот уикенд итальянец сильно отставал от Расселла. В квалификации Кими уступил напарнику чуть более двух десятых, что не так уж и плохо, однако при одинаковой тактике в гонке к 40-му кругу итальянец был на 14 секунд позади. Это много.

Антонелли впереди соперников на Гран-при Испании Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Лиам Лоусон — 6,5

На Гран-при Испании Лоусон сражался максимально агрессивно, и на старте это его подвело — контакт с Алонсо стоил как минимум одной позиции. Однако в борьбе с Берманом и Албоном новозеландец действовал чаще чисто, чем нет. Это, впрочем, было бы не нужно, если бы Лоусон выступил в квалификации так же, как Хаджар.

Карлос Сайнс — 6,5

В квалификации Сайнсу не повезло — он застрял за Колапинто и вынужден был атаковать на прогревочном круге, не подготовив как следует резину. На старте испанец повредил переднее антикрыло и затем всю дистанцию боролся с перегревом двигателя.

Льюис Хэмилтон — 6

Не менее разгромным выглядело и отставание Хэмилтона от Леклера. Льюис пропустил напарника по приказу команды на 10-м круге, а к 40-му проигрывал ему 10 секунд. Да, у гонщиков «Феррари» были разные стратегии (второй отрезок британца был дольше), но факт в том, что Льюис снова был на два шага позади.

Эстебан Окон — 6

Окон проиграл в квалификации Берману, почти всю гонку провёл в группе аутсайдеров, а перед выездом сейфти-кара занимал 14-ю позицию. В «Хаасе» решили не менять уже прикатанный комплект «медиума», и в конце концов Эстебан занял лишь 16-е место. Разочаровывающий уикенд.

Франко Колапинто — 6

Отыграться после технических проблем в квалификации Колапинто так и не удалось — почти две трети гонки аргентинец занимал последнее место. Отчасти это можно оправдать изнашивающимися в трафике шинами, а также тем, что две позиции после рестарта Франко всё-таки урвал, однако в целом этап был удручающим.

Оливер Берман — 5,5

Берман в Испании боролся ярко и отчаянно, но, увы, это не всегда приводило к желаемому результату. Так, в борьбе с Лоусоном Оливер отбил первые выпады, однако пропустил атаку, когда сзади наступали лидеры, срезал шикану и не вернул позицию, из-за чего в итоге нарвался на штраф, обнуливший все прочие усилия.

Оливер Берман на Гран-при Испании Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Юки Цунода — 4

У Юки не было темпа ни в квалификации, ни в гонке. Так, в Q1 Цунода проиграл Ферстаппену 0,6 секунды. Объяснить причины неудачи японец не может. Понятно, что пилотировать «Ред Булл» непросто, однако это был один из самых беспомощных этапов в исполнении Цуноды после перехода из «Рейсинг Буллз».

Александер Албон — 4

На старте Албону не повезло получить удар от Хюлькенберга (тот уворачивался от Лоусона), но позднее Алекс сам дважды ошибся в борьбе с Лиамом. Сначала – когда срезал шикану после пропущенной атаки, а затем – когда, пропустив вторую, вновь пошёл до конца и сломал себе второе антикрыло.

Макс Ферстаппен — 3

Макс проводит в Формуле-1 12-й сезон и до сих пор не научился держать эмоции под контролем. Это не особенность, это слабость. И в Испании эта слабость стоила ему по меньшей мере девяти очков — и, судя по всему, лишила даже призрачных шансов на титул в этом году.