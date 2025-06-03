«Организуем Петрову тесты в дрифте». Цареградцев — о новой машине, Китае и Чивчяне

Этап RDS GP в Санкт-Петербурге принёс возможность пообщаться с лидером команды «LECAR Одержимые Моторспорт» Аркадием Цареградцевым. Чемпион Гран-при Российской Дрифт Серии, который уже давно всем всё доказал, тем не менее на месте не сидит: активно участвует в соревнованиях самого разного уровня, охотно пробует новую технику, открывает для себя и своих болельщиков новые страны и их дрифт-культуру, так что поговорить с Царём всегда есть о чём. На этот раз мы обсудили развитие дрифта в России и сопредельных государствах, новый проект для Российской Дрифт Серии и желание дрифт-легенды попробовать себя в гонках спортпрототипов.

«Мой ребёнок после сима сел в «Сильвию» и сразу поехал»

— Аркадий, кроме этапов RDS GP вас можно встретить на множестве соревнований рангом ниже. Как оцениваете текущее состояние дрифта в России?

— Он растёт семимильными шагами, и во многом благодаря тому, что многие организаторы отказались от полусликов в своих гонках. Потому что под полуслик типа Westlake, Valino и прочие сложные держаковые покрышки нужна машина сложная и очень дорогостоящая, которая ещё и часто выходит из строя по причине того, что шина забирает весь ресурс на себя.

Многие организаторы это поняли — я в том числе в SDC — и запретили полуслик. После этого ребята, которые раньше не могли себе позволить конкурировать с мощными машинами, получили шанс. Их слабые автомобили теперь имеют хорошую скорость, а мощная техника, наоборот, замедлилась, потому что у неё теперь нет полуслика. В итоге чемпионаты сбалансировались.

На один этап Sochi Drift Challenge приезжает по 75-80 машин, я недавно ездил на ADM Drift Contest, куда приехало 56 автомобилей, да и «Сатюкап» (любительские соревнования по дрифту, организованные двукратным чемпионом RDS Евгением Сатюковым. — Прим. «Чемпионата») тоже по 50 машин собирает. Видно, что дрифта стало больше — это факт. И, как бы странно ни казалось, дрифт стал дешевле.

— Вы выступаете в реальном дрифте, но и вместе со своим сыном активно участвуете в киберспортивных турнирах. Есть ли какой-то толк от симуляторов?

— Да, симулятор точно помогает. Я на примере своего ребёнка вижу, как он тренил в симе, а затем сел в мою дрифтовую «Сильвию» и сразу поехал, зная вообще всё. То есть ему даже прикатываться не надо было — он разницу в управлении между симулятором и реальной машиной понял за час. А потом просто спокойно катался. Так что симулятор очень полезен, он помогает выработать нужные навыки. Все эти фиджитал-истории, когда реальный спорт смешан с виртуальным, это на 100% круто. Думаю, что за этим какое-то будущее есть — понятно, что весь автоспорт в симуляторы не уйдёт.

Аркадий Цареградцев Фото: «LECAR Одержимые Моторспорт»

— В новом сезоне RDS Open мы видим определённое снижение количества участников — в чём причина?

— Думаю, что организатор ошибся с техническими требованиями к автомобилям. Уравняли технику не мощностью, а весом — 1250 кг, так же как в RDS GP. И огромное количество автомобилей перестало попадать в эти технические рамки. Те же самые «тридцатки», которые все по тонне — куда на неё 250 кг навесить? Развалится сразу же. «Тридцать шестые», которые тонну сто весят, они тоже не попадают в этот регламент. В итоге остались «девяносто вторые» машины, которых пруд пруди, так что теперь они там между собой катаются.

Я думаю, всё дело в том, что серия стала менее доступной по техническому регламенту, стала неудобной для потенциальных участников. При этом есть куча других чемпионатов, где вообще к этому нет внимания. То есть там без разницы, какая у тебя машина, сколько она весит — полторы тонны или тонну — все в одной куче едут. И всё нормально. Люди сами себя регулируют шириной покрышек и зацепом.

— Но тем не менее сейчас пробиться молодым талантам без спонсорской поддержки сложновато. Какой видите выход из этой ситуации?

— Участвовать в региональных мероприятиях, там показывать себя и потом приезжать на какие-то более значимые события и стараться, чтобы тебя заметили. Так оно и работает. Так было с Дамиром Идиятулиным, так было с Артёмом Шабановым — с кучей других пилотов. Там два варианта — либо у тебя есть свои деньги и ты едешь, либо у тебя нет денег, но ты старательный.

— Определённую роль в успехе, вероятно, играет и медийность пилота. Чего не хватает молодым пилотам с точки зрения медийности?

— Не хватает противостояния с кем-то. Почему наша история сработала? У нас был вызов с Георгием Чивчяном, на этом противостоянии всё классно сработало. Почему, допустим, сейчас ММА классно качает? Они там выходят друг на друга, «Ты козёл!», «Нет, ты козёл» — всё, «химия» возникает какая-то. А когда ты просто катаешься и показываешь, вот я дрифчу… Да так все делают! И зрителям уже это не очень интересно. Поэтому нужно какое-то противостояние, какая-то идея, какая-то самость, чтобы у этой медийки была. Это нужно ребятам самим придумывать. Мы пока с Чивчяном боремся. И за 14 лет не надоело.

«Дрифт — это дым, вонь, огонь!»

— А что насчёт электромобилей, которые уже стали обыденностью на дорогах, но при этом остаются экзотикой в спорте?

— Да это просто не круто, вот и всё. Дрифт — это крутой вид спорта — дым, вонь, огонь! А у электромобилей просто дым и вонь, а огня нет и звука нет. Половина зрелищности дрифта — в звуке. Поэтому нет интереса к электромобилям. Примером может служить чемпионат мира по ралли-кроссу — раньше стадионы по 30 тысяч человек собирали, а сейчас тысячи две. Потому что на электромобили перешли.

У тех же китайских автопроизводителей упор на электро и на гибридизацию. Они в инженерную историю не лезут пока, потому что там всё-таки европейцы и американцы доминируют. Но, наверное, если задача у них будет, то инженерная школа позволит создать что-то конкурентное. Пока просто задачи такие партия не ставит, поэтому китайцы в создание дрифт-каров и не идут.

— Вам партия тоже задач не ставит, однако вы раз за разом удивляете интересными инженерными проектами — сначала Nissan 370Z построили, в прошлом году обмолвились о создании дрифтового GR Yaris. Как обстоят дела с этой машиной?

— Сам Yaris закуплен, обвес для него, который придётся превратить в дрифтовый, закуплен, мотор закуплен, причём от BMW. Мы этот двигатель выбрали, потому что нам интересно и для нас это эксперимент. Если уж вся машина эксперимент, то почему бы и мотор экспериментальный не сделать? В Японии уже есть несколько дрифтовых GR Yaris, они классно едут. Машина красивая, мне понравилась, и решили построить свою.

Мы, скорее всего, будем в этом первыми, проблемы и трудности нас не пугают — всё должно получиться! Нам предстоит большая работа — надеюсь, за зиму справимся. Нас ждут радикальные переделки. Полностью машину всю изменить придётся. Болгарка, сварка — наше всё! Если не к следующему сезону, то в 2027 году автомобиль будет. На моторе JZ точно бы успели построить к сезону-2026, а на S58 посмотрим, как работа пойдёт.

— Если источником вдохновения для новых машин служит Япония, то с точки зрения наших ближайших соседей — Монголии, Китая и Казахстана — что скажете об уровне мероприятий? Вы ведь в этих странах бывали и можете судить на личном опыте.

— Монголы сейчас очень круто инвестируют в дрифт, очень много вкладываются. Они ежегодно в мае делают международный фестиваль, куда приглашают китайцев и европейцев. Меня зовут каждый год, но никак не могу приехать, потому что расписание не позволяет.

В Китае чуть сложнее ситуация. Да, у них огромная кормовая база есть, огромные инвестиции — это самая богатая, наверное, страна сейчас в мире. Но всё слишком зарегулировано государством. Они даже не могут календарь местного чемпионата разом на весь сезон объявить, потому что неизвестно, согласуют ли на местах этапы или нет. Они, допустим, узнают за две недели, что у них гонка где-то будет проходить. Ну и пытаются участники понять, едут они, успевают они или не успевают. В общем, в этом сложности есть. Но если Китай сейчас зарегулирует всё нормально, то у них дрифт полетит просто в космос. Они сами делают коробки, редуктора, сухие картера, вообще всё — реверс-инжиниринг на запредельном уровне, так что там большие возможности.

Ну а Казахстану надо с нами дружить и обмениваться пилотами, всё тогда получится. Просто сейчас нет возможности, они же подфиашные и исполняют требования ФИА — говорят, ну подпишите бумагу для участия. Естественно, никто из пилотов ничего не подписывает, поэтому пока мы лишены возможности ездить туда участвовать.

Аркадий Цареградцев Фото: «LECAR Одержимые Моторспорт»

«Для дрифта Сочи мы не потеряли»

— Раз мы заговорили о ФИА, то в 2025 году в Риге собираются возродить Интерконтинентальный кубок по дрифту — скорее всего, без российских пилотов. Вообще, возможно ли проводить международный турнир без наших спортсменов?

— Естественно, есть четыре сильнейших чемпионата по дрифте в мире — это Япония, это Америка, это Европа и это Россия. И если нет представителей каждой из наций, каждого континента, то в этом мероприятии нет смысла абсолютно никакого. Первый FIA IDC был именно такой — с пилотами из всех ведущих стран. Надо поддерживать и сохранять именно такой формат.

Ну, пусть попробуют сейчас провести так, как они собираются. Потом, надеюсь, RDS обратно заберёт себе Интерконтинентальный кубок по дрифту. И Дмитрий Андреевич сделает в Сочи когда-нибудь, как мы и планировали, очень крутой ивент.

— Но трассу в Сочи ведь мы фактически потеряли уже…

— Нет, для дрифта нет. Для дрифта осталась потрясающая конфигурация, которая всё ещё доступна, даже трибуны стоят. Нужно только решение руководства, которое позволит сделать там соревнования.

— Кроме дрифта, планируете в этом году выступить ещё в каких-то дисциплинах? В начале года на «Гонке чемпионов» Виталий Петров приглашал вас на тесты прототипа BR03…

— В мае я проехал на BR03 на Moscow Raceway. До этого ни разу на этой машине не ездил и впервые сел за руль. Она немножко сложная в управлении по части резкого срыва, но в целом ехать очень интересно. Я на тестах от Саши Смоляра отставал на секунду и восемь десятых, но я-то ездил всего час, а он профессионально занимается «кольцом».

Планирую проехать эндуранс-гонку в Грозном на BR03 в конце сезона, когда меня уже ничего отвлекать не будет, когда уже можно подустать где-нибудь, может быть, врезаться куда-нибудь, чтобы успеть пройти потом реабилитацию. Сложная история будет — мне говорят, что в Грозном сложная трасса для BR03, но другие этапы у меня просто не совпадают по графику. Проеду эндуранс — посмотрим, что из этого получится.

— Ответный шаг — посадить Виталия Петров за руль дрифт-кара — планируется?

— Когда-нибудь мы ему организуем тесты в дрифте. Как будет возможность — машина, время — всё сделаем. В целом всё у нас у всех упирается в свободное время. Никита Мазепин ещё хотел в дрифте себя попробовать, так что ему тоже сделаем тесты.

К сожалению, немного кольцевиков обращается, чтобы в дрифте потестироваться. Они понимают, что это сложно — только у себя в социальных сетях выпендриваются, что дрифт не спорт. По факту они все прекрасно понимают, что это очень сложно. Ладно, в одиночку-то проехать многие способны, а парный дрифт – это отдельный мир, в который нужно погружаться. Поэтому они у себя гоняют, мы — у себя, и только иногда смешиваемся на каких-то ивентах. Пока перспектив таких, что звёзды «кольца» поедут в дрифте, нет.