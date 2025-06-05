Хэмилтон вместо Сайнса — провал? Как пока работают главные трансферы Формулы-1

Позади уже девять Гран-при сезона-2025 Формулы-1 — больше трети чемпионата. Раз так, вполне можно изучить, насколько на данный момент сыграли самые громкие решения команд и гонщиков по контрактам, вступившим в силу в нынешнем году. Кто угадал, а кто всё сделал неправильно?

«Феррари» меняет Сайнса на Хэмилтона

Оценка по пятибалльной системе: 1

Многие сразу предполагали, что всё сложится именно так: со спортивной точки зрения замена Карлоса Сайнса на Льюиса Хэмилтона совершенно не работает. Если испанец выступал фактически на одном уровне с Шарлем Леклером, подгоняя монегаска и создавая здоровую конкуренцию, то семикратный чемпион мира по итогам девяти Гран-при может похвалиться только блестящим спринтом в Шанхае — и всё.

Проблемы с квалификациями, которые начались у Хэмилтона ещё сезон назад в «Мерседесе», никуда не подевались, но к ним добавился ещё и слабый гоночный темп — что-то новенькое. В итоге если Льюису и удаётся по каким-то причинам оказаться на трассе впереди Леклера, то лишь для того, чтобы услышать по радио приказ об обмене позициями.

Мы понимаем, что связка «Феррари» — Хэмилтона волшебна в плане маркетинга, но со спортивной точки зрения эта пока однозначный провал. Остаётся одна надежда — что 41-летний Хэмилтон адаптируется к новым правилам 2026 года и всё-таки поборется за восьмой титул.

«Мерседес» ставит на Антонелли

Оценка по пятибалльной системе: 3

Имея нескольких опытных кандидатов на замену Хэмилтону, Тото Вольф всё же решил рискнуть и ускорить продвижение в Формулу-1 юного Андреа Кими Антонелли — «мерседесовского Ферстаппена». Каковы первые итоги? Достаточно ожидаемые: итальянец не провалился, но пока не в состоянии навязать борьбу Расселлу. В квалификационной дуэли Расселл ведёт 8-1, в гоночной — 9-0, по очкам — 111:48.

Если бы на месте Антонелли был более опытный гонщик (Сайнс, Окон, Боттас и так далее), то «Мерседес» сейчас шёл бы вторым в Кубке конструкторов. Впрочем, говорить из-за этого о провальном решении не приходится. Сразу было очевидно, что 2025-й станет для Кими временем обучения, чтобы выстрелить в 2026-м. Даже нынешний лидер общего зачёта Оскар Пиастри два сезона уступал Норрису, прежде чем сделать качественный шаг вперёд — при том что австралиец, в отличие от Антонелли, последовательно преодолевал все ступени по дороге к Ф-1, а не перепрыгивал их. Так что скажем так: в краткосрочной перспективе «Мерседес» страдает, но говорить об ошибке будем в 2026-2027 годах, если на то будет повод.

«Ред Булл» отказывается от Сайнса и Алонсо

Оценка по пятибалльной системе: 1

«Быки» стали ещё одной командой, сделавшей ставку на собственных воспитанников, а не на готовых опытных пилотов. Хотя в качестве замены Серхио Переса до какого-то момента были доступны и Карлос Сайнс, и даже Фернандо Алонсо. «Ред Булл» понять можно: всё-таки они традиционно продвигают собственных воспитанников, да и смотрелся Лоусон в 2023-2024 годах бодро и по-хорошему борзо.

Увы, итог мы знаем: зимних тестов и двух Гран-при Лиаму хватило, чтобы чуть ли не радоваться решению руководства отправить его обратно в Фаэнцу. Провалы Лоусона и сменившего его Цуноды в принципе показывают, что проблема не только и не столько в пилотах, тем более что ранее не справился и опытнейший Перес. И всё-таки вопрос — раз машина настолько капризна, точно ли не стоило её доверить Сайнсу или Алонсо? Уж провал Фернандо точно подтолкнул бы инженеров к мысли, что так жить нельзя. Ну или чемпион выдал бы результат и тем самым убрал бы необходимость дальнейших поисков хотя бы на пару лет.

В «Ред Булл» нет стабильности, если не считать Ферстаппена Фото: Mark Thompson/Getty Images

Сайнс выбирает «Уильямс»

Оценка по пятибалльной системе: 5

Если боссы топ-команд дружно ошиблись, отвергнув Карлоса, то он сам при выборе между «Уильямсом», «Кик-Заубером» (читай — «Ауди») и «Альпин» принял правильное решение. По крайней мере в краткосрочной перспективе. «Ауди» будет трудно выстрелить в 2026-м из-за собственного мотора, а вот французы в теории могут обставить «Уильямс» после перехода на клиентские силовые установки «Мерседеса».

Однако если мы говорим конкретно о сезоне-2025, то пока «Уильямс» существенно сильнее «Альпин». Провалов, как в Барселоне, у британцев гораздо меньше, чем у команды Бриаторе, чьё выступление предсказать абсолютно невозможно. Правда, «Уильямс» уже прекратил развитие нынешней машины, но это ведь может обеспечить более высокий результат в 2026-м — так что нет повода для расстройств.

Хюлькенберг переходит в «Кик-Заубер»

Оценка по пятибалльной системе: 3

Немец спокойно мог продлить контракт с «Хаасом», но решил красиво и богато завершить карьеру в «Ауди». Вероятно, это приведёт к некоторой боли в 2026-м, а вот в нынешнем сезоне результаты неоднозначны. Если бы мы готовили материал до Гран-при Испании, то речь шла бы о переходе в команду, которая идёт последней и лишь раз попала в очки, да и то случайно. Однако важное обновление «Кик-Заубера» сработало, сделав швейцарцев и самого Халка серьёзными претендентами на очки.

Вжух — и коллектив Бинотто-Уитли всего в 10 очках от «Хааса», а сам Никто лишь на четыре балла отстаёт от Окона, и вряд ли кто-то готов предсказать, кто окажется выше по итогам чемпионата. Так что, видимо, хотя бы в нынешнем чемпионате страдания отменяются, и по факту Нико просто променял одного середняка на другого — но с повышением зарплаты и будущим сладким статусом посла бренда «Ауди». Не фурор, однако и не провал. В общем-то, соответствует всей карьере Халка в Ф-1.

«Альпин», «Хаас», «Кик-Заубер», «Рейсинг Буллз»: массовая ставка на новичков

Оценка по пятибалльной системе: «Хаас» — 4, «Альпин» — 2, «Кик-Заубер» — 4, «Рейсинг Буллз» — 5

За год до смены правил не только «Мерседес» с «Ред Булл» решили, что сейчас идеальный момент, чтобы дать шанс молодёжи — и надо сказать, что реальные результаты оказались даже лучше, чем можно было предположить. Ну, поклонники «Альпин» и Джека Дуэна могут не согласиться, но кто же виноват, что команда запланировала увольнение австралийца еще до старта сезона…

Если же говорить о нормальных историях Бермана и Бортолето, то там всё хорошо. С Оливером всё было предсказуемо: он получил отличную возможность показать себя ещё в прошлом сезоне, так что нельзя сказать, что «Хаас» сильно рисковал. Есть типичные для новичка сбои, но ничего страшного. Что же до Бортолето, то у многих специалистов были вопросы, насколько в реальности хорош чемпион Формулы-2. Однако «пилот Б-уровня» по факту очень близок по темпу к опытнейшему Хюлькенбергу, особенно в квалификациях. Да, в гонках приходится потруднее, но, полагаем, в «Кик-Заубере» ни капли не жалеют о своём выборе — урвали реального таланта.

Любопытна и история Исака Хаджара в «Рейсинг Буллз». Правда ведь, складывалось мнение, что «Ред Булл» даёт французу шанс в Ф-1 не от большой любви, а просто потому, что так сложилось? Лоусон ушёл заменять Переса, Линдблад слишком молод, Колапинто не удалось выкупить — пришлось затыкать дыру на сезон-другой. И как же Хаджар вцепился в свой шанс! Настолько, что сейчас всем уже, наоборот, жаль, если Исака быстро отправят в основную команду и тем самым испортят карьеру, как многим предшественникам. Ну, это фобии на будущее, а пока констатируем: вот в данном случае решение «Ред Булл» просто следовать собственным традициям сыграло даже лучше, чем ожидалось.