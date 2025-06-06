Гонщик Ф-1 не хочет гоняться, или дело и правда в травме? Что случилось со Строллом

В «Астон Мартин» ожидают, что на следующем этапе Формулы-1 — Гран-при Канады, который состоится 15 июня, — в состав команды вернётся Лэнс Стролл, пишет британское издание The Race. Канадец, напомним, пропустил гонку в Испании — как сообщила команда, из-за болей в руке, вызванных травмой, полученной ещё в 2023 году. Однако в паддоке ходят слухи, что всё обстоит не совсем так.

Почему Стролл не выступил в Испании?

Уикенд в Испании начался как обычно. Стролл выступил в пятничных тренировках, хотя во второй сессии проехал лишь 17 кругов — меньше, чем кто-либо другой, а в субботу принял участие в квалификации. Причём в первом сегменте Лэнс показал седьмое время, опередив в том числе Алонсо и Хэмилтона. Однако во второй части сессии улучшить своё время канадец не смог — в Q2 его лучший круг был на 0,02 секунды медленнее, чем в Q1. В итоге канадец занял лишь 14-е место и выбыл из сессии.

Сразу после этого началось странное: Стролл, вместо того, как предписывает регламент и как он сам делал после каждой квалификации вот уже девятый год, не пошёл на обязательное взвешивание. Лэнс просто прошёл мимо весов и направился в боксы команды. Стюарды Международной автомобильной федерации (ФИА), разумеется, вызвали гонщика к себе, после чего в субботу вечером стало известно, что канадец по медицинским соображениям — из-за болей в руках — не выступит в гонке.

Лэнс Стролл в квалификации Гран-при Испании Фото: David Ramos/Getty Images

Интересно, что между квалификацией и решением о снятии гонки Стролл поучаствовал в обязательной медиасессии. «Весь уикенд проблемы с машиной, я не смог собрать круг. Баланс не тот. Трудный уикенд», — сказал канадец, не скрывавший разочарования автомобилем. На следующий день, когда стало известно, что Лэнс пропустит гонку, BBC Sport и ESPN со ссылкой на источники сообщили, что канадец после квалификации был в ярости: кидался шлемом и громил боксы — и именно так травмировал руку (или усугубил последствия травмы 2023 года).

В «Астон Мартин», разумеется, эти слухи не подтверждают, но признают, что после квалификации Стролл «был расстроен». Тем не менее в целом всё это выглядит странно: проигнорировав взвешивание, Лэнс понимал, что нарушает регламент, и, вероятно, уже тогда — ещё до визита к медикам — не горел желанием ехать гонку. То, что гонщик не упоминает травму и снятие с гонки, в интервью — объяснимо, а вот пропуск взвешивания — нет. В конце концов, раз уж были силы выйти к телевизионщикам, то и потратить минуту на взвешивание пилот был в состоянии…

Ещё больше сомнений

Стролл действительно получил тяжёлые травмы рук в 2023 году — гонщик упал с горного велосипеда и перенёс несколько операций. Тогда на предсезонных тестах его заменял резервист команды Фелипе Другович. К старту сезона-2023 Лэнс вернулся за руль, хотя в первых этапах выступал на обезболивающих. В дни Гран-при Испании в «Астон Мартин» сообщили, что до конца последствия той травмы так и не удалось преодолеть, и в последние недели гонщик регулярно испытывал боль.

Как утверждает ESPN, в команде об этих болях узнали лишь из субботнего пресс-релиза «Астон Мартин» о снятии Стролла с гонки. Это, впрочем, ни о чём не говорит: вряд ли гонщики ходят по штаб-квартире команды и рассказывают всем подряд, как им больно, а высшее руководство, которое действительно может быть в курсе тех или иных проблем со здоровьем, не будет отчитываться о них журналистам. Другими словами, Стролл действительно мог испытывать боль. Однако в сезоне-2024 и первых гонках 2025-го она ему, кажется, не мешала, да и перед камерами в субботу вечером Лэнс выглядел не хуже обычного.

Лэнс Стролл на презентации F1 Live 75 Фото: Sam Bloxham/Getty Images

В то же время известно, что у Стролла бывают вспышки ярости. Так, в 2023 году, выбыв уже в первом сегменте квалификации Гран-при Катара, Лэнс, покинув кокпит, грубо оттолкнул физиотерапевта Генри Хоува. И на этом фоне поверить в то, что Стролл после неудачи устроил погром в боксах, не так уж и сложно. Кроме того, боль в руках помешала Лэнсу встать на весы, однако проехать круг лишь на 0,03 секунды медленнее, чем в первом сегменте, и затем выйти к журналистам она не мешала… Всё действительно выглядит так, что Стролл в первую очередь психанул, а боль в руке — это лишь оправдание.

Во вторник, 3 июня, издание Mirror сообщило, что Стролл перенёс новую операцию. Однако никаких подтверждающих это фотографий нет, хотя снимки Лэнса с перебинтованными после операций в 2023 году руками были. Обычно в Формуле-1 принято публиковать селфи из больницы — чтобы показать миру, что ты в порядке и готовишься к новой гонке. Но в данном случае ничего подобного сделано не было. Что ещё раз заставляет усомниться в официальной версии. Впрочем, важно подчеркнуть: всё это — лишь догадки, об истинном положении дел знают только в «Астон Мартин».

Лэнс вообще хочет гоняться?

Ваш автор не будет пытаться залезть в голову к Строллу, однако со стороны всё чаще кажется, что вся эта формульная движуха Лэнсу надоела. В обязательных интервью он зачастую лишь отбывает номер и на большинство вопросов отвечает односложно. В хорошем настроении прошедшие заезды он комментирует исключительно редко, зачастую по тем или иным причинам гонщик остаётся разочарован — и не скрывает этого.

Однако понять это разочарование можно — «Астон Мартин» уже не первый год испытывает проблемы с машиной. Сложно в свой девятый сезон в Формуле-1 получать удовольствие от борьбы за 10-е место — до которого порой машина даже не позволяет дотянуться. Но есть и хорошая новость: буквально в данный момент Эдриан Ньюи на самой современной базе в Формуле-1 строит для Лэнса совершенно новый болид к сезону-2026. Надежды на то, что «Астон Мартин» в следующем году существенно прибавит, небеспочвенны.

Эдриан Ньюи на Гран-при Монако Фото: Mark Thompson/Getty Images

Есть, однако, и другой момент. А что, если в «Астон Мартин» действительно ведут переговоры с Максом Ферстаппеном? Что, если Строллу действительно надоело настолько, что он уже в конце года готов уступить чемпиону мира своё место? В таком контексте нежелание гоняться в Испании выглядит ещё более логичным — к чему тут упираться при старте с 14-го места? Какой смысл продолжать работать с неудобной для тебя машиной, если тебя вообще не волнуют результаты сезона?

Вероятнее всего, в своей домашней гонке в Монреале Стролл действительно выступит. А фотографии после операции? «Астон Мартин» объяснит, что это была просто рядовая операция, смотреть там не на что, работа идёт своим чередом. Но вот что будет дальше — пока неясно. Что, если Лэнс снова взбесится и окончательно потеряет мотивацию? Сезон за него с радостью закончит Фелипе Другович. Говорят, что «Астон Мартин» может даже договориться с Валттери Боттасом. Пока, впрочем, всё это выглядит менее вероятным развитием событий — скорее всего, Стролл закончит и текущий сезон, и будет выступать за «Астон Мартин» в следующем.