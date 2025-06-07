Новый уникальный дорожный Porsche — в одном экземпляре на основе модели для Ле-Мана

Первую из своих рекордных 19 побед в общем зачёте «24 часов Ле-Мана» марка Porsche одержала в 1970 году — желанный триумф немецкому автопроизводителю принёс прототип Porsche 917K. Модель, созданная специально для гонок на топовом уровне, в 70-е годы не знала себе равных — «короткохвостый» Porsche 917K доминировал в состязаниях в Европе, а инфернальный Porsche 917/30 в 1973 году уничтожил всех соперников в американской серии Can-Am. 917/30 прервал гегемонию McLaren и став первым чемпионом американской серии, оснащённым двигателем производства не Chevrolet (вообще, 1100-сильный мотор этой модели считается самым мощным двигателем в истории кольцевых гонок).

Если в Старом Свете у Porsche было достаточно команд, которые успешно представляли марку в гонках, то в США главным партнёром компании на протяжении уже многих десятилетий является Penske Racing. Коллектив Роджера Пенске в 1970-е взялся за доводку Porsche 917/30, в 2005 году выставил в ALMS победоносный прототип Porsche RS Spyder, а уже в наше время помогает с проектом «гиперкара» Porsche 963. И в 2025 году прославленный американский предприниматель вписал ещё одну главу в историю немецкого автопроизводителя. Которой во многом обязан итальянскому графу Грегорио Росси ди Монтелере и его Porsche 917K…

Как для графа создавали дорожную версию 50 лет назад

Несмотря на то что Porsche 917 никогда не задумывался в качестве дорожного автомобиля, в 1974 году итальянский бизнесмен и наследника бренда Martini выкупил у немецкой марки Porsche 917K с шасси №30. Никаких проблем с тем, чтобы получить машину, у Грегорио Росси ди Монтелеры не возникло — конкретный автомобиль в цветах команды Martini Racing Team он сам пилотировал в гонке «1000 км Цельтвега» 27 июня 1971 года, а в целом итальянский производитель алкоголя активно поддерживал гоночные программы Porsche, так что у топ-менеджмента двух компаний отношения были хорошие. Но в гонках на спортпрототипе ди Монтелера участвовать не собирался — граф желал ездить на уникальном автомобиле по дорогам общего пользования.

Для этого Porsche 917K вернули на завод в Цуффенхаузен, где специалисты провели необходимую адаптацию как к требованиям закона, так и к пожеланиям клиента. Купе цвета Martini Silver получило дополнительные глушители в выхлопной системе, чтобы привести уровень шума до приемлемого, купе дооснастили более подходящими для уличного трафика зеркалами заднего вида и указателями поворота, появились клаксон и обязательное для дорожных машин запасное колесо.

Porsche 917K Фото: Porsche

Внутри изменения были минимальными и исключительно ради комфорта — два сиденья, обязательные для гонок на выносливость той эпохи, были заново отделаны коричневой кожей Hermes, а для обивки крыши, дверей и панели приборов использовали коричневую замшу. Рычаг переключения передач сохранил тот же деревянный набалдашник, что и у гоночного купе, а ещё остался просверленный ключ зажигания, который для снижения общего веса машины также подвергли облегчению.

Но даже этого оказалось недостаточно — один из европейских органов не сертифицировал автомобиль для использования на дорогах, поэтому Росси пришлось искать помощи за океаном. В США штат Алабама согласился выдать разрешение и соответствующие номерные знаки. 29 апреля 1975 года ди Монтелера за рулём своего прототипа из Вайссаха отправился в Париж. Спустя полвека его путешествие, пусть и с меньшим размахом, повторил другой уникальный Porsche, также построенный на базе гоночного прототипа. Им стал уникальный Porsche 963 RSP, созданный в единственном экземпляре.

Porsche 917K и Porsche 963 RSP Фото: Porsche

Спецмодель для Роджера Пенске

История умалчивает, как президент и генеральный директор Porsche Cars North America Тимо Реш, вице-президент Porsche Motorsport Томас Лауденбах и директор заводской программы в гонках LMDh Урс Куратле вспомнили об уникальном Porsche 917K, но идею повторить проект в современном прочтении забросили Роджеру Пенске и управляющему директору Porsche Penske Motorsport Джонатану Диугиду — оба поддержали задумку и согласились профинансировать постройку уникальной машины. Так появился Porsche 963 RSP, в котором объединились название «базового» автомобиля и инициалы Роджера Пенске.

Над проектом работали специалисты Porsche AG, гоночной команды Porsche Penske Motorsport и подразделения Porsche Cars North America, а воплощением их идей в жизнь занимались мастера подразделения Sonderwunsch (заводское отделение по реализации эксклюзивных автомобилей) в Цуффенхаузене в сотрудничестве с коллегами из Sonderwunsch в Porsche Classic в Атланте.

Porsche 963 RSP Фото: Porsche

Чтобы автомобиль 2025 года соответствовал машине из года 1975-го, директор по специальным проектам в Style Porsche Грант Ларсон вместе со своими подопечными подготовил серебристо-чёрный декор кузова и коричневое оформление салона. Проблемой стала окраска автомобиля, потому что его панели сделаны из карбона и кевлара, которые в гоночных машинах оклеиваются плёнкой — для дорожного суперкара такой вариант отвергли, и пришлось отыскать возможности для окраски очень тонких элементов в цвет Martini Silver, который сделали в точности с оттенком исторического прототипа. Отдельные элементы — замки кузовных панелей, петли дверей и выполненные с помощью 3D-печати логотипы 963 RSP — сделали чёрными.

В крыльях появились вентиляционные отверстия, в то время как обязательные для гоночной машины заглушки из углеродного волокна внутри заднего крыла были удалены, а спереди вместо нарисованной эмблемы Porsche появился классический эмалированный шильдик марки. На кузове появились крепления для номеров, без которых невозможен выезд на улицы, установили 18-дюймовые кованые колёсные диски OZ с дождевыми шинами, которые украсили ретрологотипом Michelin в стиле 1970-х.

Porsche 963 RSP Фото: Porsche

В салоне отсылкой к Porsche 917K стали дефлекторы вентиляционной системы, стилизованные под крыльчатку вентилятора охлаждения оппозитного 12-цилиндрового мотора исторического прототипа. Ну и, конечно, коричневая кожа и алькантара в обивке, которое отделаны карбоновые кресла с мягкими накладками, руль, центральная консоль, двери (одна несёт памятную табличку с указанием номера шасси, датой и местом постройки уникального суперкара).

В интерьере предусмотрели место для ноутбука, необходимого для запуска двигателя и контроля всех систем автомобиля, держателей для гарнитуры Peltor и съёмного руля, а также полки для карбонового шлема. Интересной фишкой стал напечатанный на 3D-принтере подстаканник с фирменной кружкой Porsche. В комплекте с автомобилем поставляется набор инструментов Snap On, оформленный в стиле кузова Porsche 963 RSP с отделкой ручек ящика той же кожей, что и салон суперкара.

Салон Porsche 963 RSP Фото: Porsche

Porsche 963 RSP — что по характеристикам

С технической точки зрения владелец получил с собой базовый набор оборудования для работы с «гиперкаром» Porsche 963, которым обычно оперирует полноценная гоночная команда. Это потребовалось из-за того, что технически дорожный Porsche 963 RSP недалеко ушёл от своего трекового прародителя — 680-сильную гибридную силовую установку на базе 4,5-литрового турбомотора V8 с 70-сильным электромотором на задней оси и семиступенчатой секвентальной коробкой передач Xtrac перевели на обычный бензин, а также сгладили её характеристики, чтобы отдача была более мягкой и более подходящей для дорог общего пользования.

Появились новые режимы работы светотехники: добавили указатели поворотов, фары и фонари привели в соответствие с требованиями для дорожных автомобилей. Для поездок по обычным дорогам высоту дорожного просвета увеличили до максимально возможной, а регулируемые амортизаторы Multimatic DSSV перевели в самый комфортный режим. Этого оказалось достаточно, чтобы при поддержке Автомобильного клуба Запада (ACO), который проводит гонку «24 часа Ле-Мана», и властей Франции для Porsche 963 RSP удалось получить допуск на дороги общего пользования. Новинку обкатал заводской пилот Porsche Тимо Бернхард — немец проехал по Ле-Ману в компании оригинального Porsche 917K итальянского графа.

Porsche 963 RSP и Porsche 917K в Ле-Мане Фото: Porsche

Но если, помимо Грегорио Росси ди Монтелеры, свои дорожные варианты Porsche 917 получили ещё два ценителя победоносного спортпрототипа, то Porsche 963 легализовали в единственном экземпляре — Роджер Сёрл Пенске останется единственным обладателем уникального суперкара. По крайней мере, так заявляют в компании.