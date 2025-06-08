От Петрова с Квятом до «Руссо-Балта». Впереди важнейшая гонка года на «Игоре»

Раз в год ведущие кольцевые гонщики страны собираются на автодроме «Игора Драйв», чтобы побороться за победу в захватывающем четырёхчасовом марафоне российской серии гонок на выносливость REC. Рассказываем, как марафон превратился в одну из главных кольцевых гонок и почему в этом году его точно нельзя пропустить.

Одна из престижнейших гонок сезона

Российской серии гонок на выносливость REC в этом сезоне исполняется 10 лет: первый марафон состоялся в 2015 году. За это время гонки проходили на «Сочи Автодроме» и «Казань-ринге», но большинство этапов принимала подмосковная трасса Moscow Raceway. В 2022 году REC впервые приехала на «Игора Драйв».

Марафон стал частью самого первого фестиваля GARAGE FEST и собрал звёзд отечественного автомобильного спорта. На старт вышли 23 экипажа, в составе которых были экс-пилоты Формулы-1 Виталий Петров, Даниил Квят и Сергей Сироткин, чемпион мира по гонкам на выносливость Роман Русинов, победитель гонки «24 часа Ле-Мана» в категории GT Виктор Шайтар, победитель марафона «24 часа Спа» в зачёте любителей Ринат Салихов, многочисленные чемпионы России и обладатели Кубка страны.

В 2024 году Роман Русинов привёз на «Игора Драйв» Rossa Фото: Пресс-служба «Игора Драйв»

С тех пор четырёхчасовой марафон REC на «Игора Драйв» остаётся одной из престижнейших гонок российского кольцевого сезона. Многие пилоты, которые не выступают в серии на регулярной основе, приезжают в Ленинградскую область, чтобы принять участие в заезде. Причём число экипажей постоянно растёт: в 2023 году — 27 экипажей, в 2024-м — 37 экипажей, а в 2025-м ожидается более 40! Всего на участие в сезоне REC 2025 подали заявки 56 экипажей. Конечно, по объективным причинам до старта доберутся не все, но вероятность нового рекорда как никогда высока.

Увеличение числа участников даже поставило организаторов перед необычной проблемой. Дело в том, что паспортная вместимость шоссейно-кольцевой трассы автодрома «Игора Драйв» составляет 44 автомобиля, однако интерес к марафону такой, что желающих наверняка окажется больше. Поэтому организаторы REC и руководство автодрома достигли соглашения о расширении стартовой решётки марафона до 46 автомобилей.

REC на «Игора Драйв» Фото: Пресс-служба «Игора Драйв»

Новинки и уникальные реплики

Растёт не только количественный, но и качественный состав гоночного пелетона. Из-за того, что машин категории GT становится всё больше, в этом году организаторам даже пришлось отказаться от категории CN, где выступали российские спортпрототипы Shortcut. Сделано это было по соображениям безопасности: в пылу борьбы большие и тяжелые «Гран-Туризмо» могут просто не заметить маленький «Шорткат».

Итого в этом году в серии осталось четыре категории автомобилей:

— СN Pro: для мощных спортпрототипов;

— GT Pro: для мощных кузовных машин — GT3, монокубковых Ferrari, Lamborghini и Porsche, а также для быстрых машин, не попадающих в младший класс GT, вроде российских суперкаров Marussia и Rossa;

— GT: для автомобилей категории GT4;

— GT Light: для кузовных машин с удельной мощностью до 250 л. с. на тонну.

На первом этапе сезона REC 2025 состоялось сразу несколько гоночных дебютов. Впервые на российских трассах выступила монокубковая Ferrari 488 Challenge мощностью внушительные 670 л. с. По ходу сезона к ней должны добавиться и другие новинки.

Одной из них станет FDR12 — первый созданный в России спортпрототип с гибридной силовой установкой. Автомобиль на 70% состоит из отечественных комплектующих, большинство из которых производится на мощностях Московского политеха. Над проектом работали 26 человек, 80% из них — студенты Московского политеха и магистры Передовой инженерной школы электротранспорта. В команду вошли представители разных факультетов.

В его основе — несущая конструкция собственного производства, выполненная из композитных материалов, углепластика, с наполнением из алюминиевых сот. Двигатель внутреннего сгорания выдает 340 л. с., а ещё 80 л. с. к этому добавляет электромотор. При этом снаряженная масса машины составляет всего 750 кг. FDR12 уже провёл показательные заезды, однако студенты Московского политеха решительно настроены дебютировать в гонках уже по ходу сезона.

Второй новинкой сезона REC станет спортпрототип Seven класса CN3500 московского конструкторского «Бюро 7» — создателей Shortcut. Новый прототип примерно на 200 кг тяжелее «Шортката» — его вес составляет 700 кг, однако при этом мощность выросла в 1,5 раза — с 200 до 350 л. с. Двигатель — ToyotaV6 3.5.

Наконец, в рамках марафона «VTB REC Игора Драйв 4 часа» зрители смогут увидеть уникальные реплики исторических автомобилей «Руссо-Балт С24/55» и Blitzen-Benz, созданных для кинофильма «Битва моторов». Лента посвящена участию российских гонщиков в Ралли Монте Карло 1912 года и их невероятному путешествию зимой из Санкт-Петербурга в средиземноморское княжество. Часть съёмок фильма проходит в Северной столице.

В REC представлена совсем разная техника Фото: Пресс-служба «Игора Драйв»

Интрига до последнего круга

Гонка на выносливость — испытание для машин, резины и людей. Технические проблемы, проколы колёс, ошибки пилотов и аварии сопровождают практически каждый марафон, а фактор переменчивой погоды вносит дополнительную интригу.

Так, на «VTB REC Игора Драйв 4 часа» в 2022 году боровшимся за победу российскому прототипу BR03 и Mercedes-AMG GT3 помешали повреждения шин. В 2023 году прямо перед финишем и вовсе разыгралась настоящая драма.

За несколько минут до финиша уверенно лидировал экипаж G-Drive Racing на спортпрототипе Ligier JS53, а за рулём находился чемпион мира Роман Русинов, но поломка заставила его совершить незапланированный визит в боксы. После ремонта Роман вернулся в гонку сразу за лидирующим Mercedes-AMG и бросился в погоню. Расстояние между лидерами неумолимо сокращалось, и зрители ожидали захватывающей борьбы за победу на последнем круге, однако на прямой «старт-финиш» французский прототип замер на трассе.

«Маруся» — одна из участниц REC на «Игора Драйв» Фото: Пресс-служба «Игора Драйв»

В 2024 году прямо во время прогревочного круга на трассу обрушился ливень. При этом солнце продолжало ярко светить, что подарило фотографам массу шикарных кадров. Зрители, надёжно защищённые от капризов природы козырьком трибуны, наблюдали за хаосом на трассе. Все пилоты стартовали на шинах для сухой погоды, поэтому многие ошибались и вылетали за пределы трассы. Кто-то сразу же поехал в боксы за дождевым комплектом, а кто-то решил остаться, что в итоге оказалось верным решением. Мы не зря упомянули яркое солнце: дождь быстро прекратился, трасса высохла, и взявшие дождевые шины пилоты вновь поехали в боксы для замены колёс.

Чем запомнится «VTB REC Игора Драйв 4 часа» в этом году, покажет время, но можно быть уверенными: гонка получится интересной. Рекордное число участников, новые быстрые автомобили, скоростная трасса с множеством мест для обгонов и капризная Фортуна — зрители точно её запомнят. Станьте одним из тех, кто увидит марафон своими глазами!

Гонка «VTB REC Игора Драйв 4 часа» пройдёт 26 июля — в первый день фестиваля GARAGE FEST «Игора Драйв» 2025, который продолжится и 27 июля. Билеты и подробная информация о фестивале — на сайте автодрома.