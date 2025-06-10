В России возродили «формульные» гонки. В чём необычность концепции и при чём тут Хесус?

Первая молодёжная Формула-4 просуществовала в России всего пять лет — стартовав в сезоне-2015, моносерия закрылась ещё до ковида. Две попытки возродить чемпионат успехом не увенчались, и казалось, что уже нет надежды увидеть в нашей стране гонки на машинах с открытыми колёсами. Особенно после всех санкций и ограничений. Но в 2025-м чемпионат России в зачётной группе Формула-4 вернулся к жизни. Как, зачем и чего от него ждать?

«У нас по многим вещам неклассический чемпионат»

Промоутером и организатором чемпионата России SMP F4 стала «Академия СМП», у руля которой стоит небезызвестный Сергей Сироткин — экс-пилот Формулы-1, теперь направивший весь свой опыт на развитие отечественного автоспорта. Подход к новой серии внушает уважение: турнир сразу же получил статус чемпионата России, а участникам предоставили не старые болиды Tatuus F4-T014, которые уже были в стране, а новую технику Tatuus F4-T421 с гало и всеми атрибутами современных гоночных «формул».

Первый этап на Moscow Raceway собрал 15 участников, причём среди них были как пилоты, что уже выступают в Формуле-4 на международной арене, так и недавние звёзды отечественного картинга. И это одна из особенностей серии, которая позиционируется как следующий шаг для молодых талантов из картинга.

Первый этап СМП Формулы-4 Фото: Dronov Motorsport

«У нас, в принципе, чемпионат достаточно неклассический по многим вещам, — объясняет Сироткин. — Будучи организаторами и промоутерами картинговых соревнований, мы придумали формат и модель серии, которая в первую очередь интересовала бы участников. Максимально нелогичным шагом было бы отрывать картинговых пилотов у тех команд, которые их взрастили, и передавать другим коллективам. Такой шаг ни с какой точки зрения, в том числе с экономической, не интересен никому. Подобное пробовали в попытках возродить Формулу-4 в 2022-2023 годах, но не получилось, потому что такая модель в реалиях сегодняшнего дня неосуществима.

Нам нужно было какое-то промежуточное звено в российском автоспорте. На мой взгляд, сейчас получилось создать базис в виде картинга и Формулы-4. Уже сейчас у нас в том числе пилоты, которые выступают в Формуле-4 в зарубежных сериях, так что эти спортсмены мотивируют наших российских гонщиков».

Борьба на первом этапе SMP F4 Фото: Dronov Motorsport

Организаторы SMP F4 не просто централизованно готовят паддок для серии на каждой трассе, но и обеспечивают хранение и доставку гоночных машин — возможность поработать с техникой у участников появляется только в рамках гоночных уикендов. Все сессии — от тестов до гонок — включены в официальный календарь и общие для всех. Всё оборудование, традиционные для подобных серий моношины и монотопливо, даже необходимые запчасти предоставляются организаторами, так что фактически на командах лежит только необходимость приехать всем составом на этап и сделать свою работу.

От которой, однако, зависит немало. Формула-4 бросает серьёзный вызов инженерам картинговых команд, которые никогда не работали с подобной техникой. В моносерии объём потенциальных изменений серьёзно ограничен: фактически всё ограничивается отдельными настройками, и то, насколько эффективно они будут подобраны, во многом определит результат пилота. По словам Сергея Сироткина, итальянские болиды в новинку для всех, включая организаторов, поэтому изучением новой техники совместно занимаются и устроители серии, и её участники.

Итальянцы из Tatuus всю необходимую поддержку оказывают на уровне консультаций, но и команды не отстают — во многих коллективах уже со старта сезона работают зарубежные инженеры из Европы, которые накопили огромный опыт работы с Tatuus F4-T421. По паддоку уже ходят шутки, что одной из команд болиды настраивает сам Иисус, как окрестили испанского специалиста Хесуса, однако и российские спецы на фоне иностранных коллег не теряются.

Болиды SMP F4 на пит-лейне Фото: Dronov Motorsport

«У одного пилота всё в порядке, а другой жалуется, что невыносимо так ехать»

Команда Dronov Motorsport, не первый год сотрудничающая с Lada Sport Rosneft в картинге, теперь представляет волжан и в чемпионате России SMP F4. И делает это весьма успешно — коллектив на Moscow Raceway стал всего одним из трёх участников новой серии, оба пилота которого по ходу первого этапа побывали на призовом подиуме. Артём Северюхин выиграл вторую гонку и стал бы победителем третьей, если бы не фальстарт, отбросивший его на девятую позицию, а Ярослав Шевырталов принёс коллективу серебро. Добиться таких результатов помогли не только таланты пилотов, но и колоссальный опыт самой команды.

«У нас, во-первых, состав пилотов объективно очень сильный, и очень опытные ребята работают с машинами, — объясняет руководитель Dronov Motorsport Илья Дронов. — В дополнение к своим специалистам мы также пригласили инженера-испанца, который помог избежать многих ошибок. В принципе, Формула-4 очень похожа по принципам работы с картами, но побольше. И какие-то работы по времени длятся дольше, так что мы уже поняли, что нам для ускорения обслуживания болидов надо просто больше персонала.

Что касается организации работы, то по окончании этапа у нас есть время осмотреть машины, обслужить их. Надо отдать должное и поблагодарить организаторов SMP F4 за то, что у нас в наличии есть все основные позиции по запчастям. Много злопыхателей говорит, что вот этого нет, того нет, однако на самом деле всё или почти всё нужное есть, даже самые мелочи — идёшь, получаешь детали, выставляют счёт, и ты его оплачиваешь. Если ничего не разбито и нет никаких проблем, то мы между гоночными уикендами болиды не видим — машины пломбируются, сдаются организаторам, которые самостоятельно занимаются логистикой и хранением. Если говорить про Moscow Raceway, то машины мы сдавали поздним вечером в воскресенье — у нас всё прошло без проблем, поэтому технику просто осмотрели, скачали данные телеметрии для анализа, и всё».

Стартовый этап принёс Dronov Motorsport проблему, которую вряд ли можно назвать неожиданной: подобрать одинаково подходящие обоим пилотам настройки не вышло.

«У нас два болида, очень близкие по настройкам, но у одного пилота всё в порядке, а другой жалуется, что невыносимо так ехать. Так что мы пришли к тому, что каждому надо готовить машину индивидуально и чтобы каждый ехал на своих настройках. У нас парни опытные, такую школу российского и мирового картинга прошли, что они понимают, о чём говорят.

Мы начали с базовых настроек по шасси, чуть подвинулись, потом где-то вернулись к стандартным регулировкам. Да, трассы в чемпионате России сильно отличаются от тех, что уже использовала Формула-4, но, как говорил Ники Лауда, повороты бывают двух типов — левые и правые. У нас есть базовое понимание, как и что влияет на поведение машины, а пилоты рассказывают, как реагирует болид на какие-то изменения.

Например, с Артёмом Северюхиным мы долго общались, был брифинг с инженером, мы с братом вдвоём думали-думали-думали, вспоминали теорию автомобиля из университета и размышляли, как исполнить пожелание, которое нам сформулировал пилот. Иностранный специалист нам одно говорил, а мы считали, что надо делать иначе. В итоге мы просто ультимативно сказали — нет, пробуем так, как мы решили. Всё сработало, машина поехала, и уже после той гонки мы начали чуть в другом направлении мыслить, несколько иначе рассматривать некоторые вещи в болиде», — рассказал Дронов.

Борьба на старте гонки SMP F4 Фото: Dronov Motorsport

«В Италии на Ф-4 ни у кого не остаётся такого внимания, какое мы получаем здесь»

В том числе и разный уровень команд привёл к решению заниматься централизованным хранением болидов у организатора чемпионата России. Просто потому что, если оставить машины в распоряжении участников, достаточно быстро более опытные коллективы «накрутят» такие настройки, которые обеспечат им доминирование в Формуле-4. А так, когда все будут в равных условиях, борьба должна быть более плотной. Тем более уикенд в Москве уже показал, что в разных сессиях в лидерах разные пилоты, а уж в гонке всё может перевернуться с ног на голову. Кто-то ошибётся с настройками, кто-то допустит помарку в пилотаже, кого-то подведёт команда, а кого-то — собственные нервы. Так что сражения непредсказуемые – этого-то всем и надо.

«Здесь очень высокий уровень организации, — отметил чемпион мира по картингу 2023 года Кирилл Куцков, который в сезоне-2025 будет совмещать выступления в итальянской и российской Формуле-4. — Мне есть с чем сравнивать, потому что в прошлом году выступал в саудовском чемпионате — это тоже была новая серия. Радует упор, который делают в России на Формуле-4. В Италии на автодромах все акцентируют внимание на гонки GT, на Кубок Porsche, на прототипы и так далее, а на Ф-4 ни у кого не остаётся такого внимания, какое мы получаем здесь.

На самом деле, здесь непросто. Уровень конкуренции превзошёл мои ожидания: думал, что с моим опытом будет легко, я второй год в Формуле-4, но тут ездят ребята, которые либо уже выступали, либо сейчас выступают в чемпионате Италии, как Артём Северюхин. У всех остальных тоже достаточно хорошая скорость, чтобы конкурировать с нами. Так что легко не будет на протяжении всего чемпионата, это точно. Достаточно специфичная резина, которая отличается от той, на которой я еду в Италии, так что надо потратить время, чтобы привыкнуть к резине, к её прогреву».

Куцков, Северюхин и Шевырталов на подиуме Фото: Dronov Motorsport

Судить о том, как развивается новый чемпионат с точки зрения конкуренции, ещё сложно, однако пока не всё идеально с точки зрения прессы, которой и в паддок Формулы-4 пробиться непросто, и результаты заездов отыскать тоже нелегко (за неделю до старта второго этапа на сайте серии раздел «Статистика» пуст, а в официальной группе в соцсетях не все смогут добраться до этих данных — зато в англоязычной «Википедии» почему-то всё есть). Всё это можно списать на болезни роста — всё-таки создать с нуля целую гоночную серию без ошибок и недоработок малореально. Главное – все эти замечания не оставить без внимания и учесть, чтобы досадные мелочи не портили впечатление от серии.

Очевидным лидером SMP F4 пока является Кирилл Куцков, который стал единственным гонщиком, все три гонки закончившим на подиуме при двух победах. Но Сергей Сироткин считает, что сейчас семь-восемь пилотов очень близки друг к другу, однако есть и такие участники, кто ещё не раскрыл своих возможностей по тем или иным причинам. В целом руководитель серии ждёт на протяжении всего сезона плотную и непредсказуемую борьбу, все слагаемые для которой есть. А как оно получится на самом деле — увидим на трассе. Один этап и три гонки позади, но впереди ещё пять гоночных уикендов и аж полтора десятка заездов.