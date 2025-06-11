Как Simply Formula победил даже Попова? Разговор о популярности, банах и той самой черешне

«Чемпионат» и TgStat уже два года определяют лучший авторский телеграм-канал о профессиональном спорте в рамках премии «Спортивная телега». И дважды победу в народном голосовании одерживает проект Simply Formula, посвящённый Формуле-1. Год назад основным конкурентом «Симпли» являлся телеграм-канал «Гаснут огни» Алексея Попова, а во втором голосовании уже никто не подобрался, выражаясь гоночным языком, на дистанцию атаки.

Автор проекта Роман Кузнецов стал гостем редакции «Чемпионата», где получил приз за вторую победу и рассказал о работе «Симпли», который славится как мощным комьюнити, так и легендами о веерной раздаче банов всем критикам.

«Через полгода я почти бросил проект»

— Роман, два года подряд вы обходите всех — от Алексея Попова до крупных футбольных каналов. В чём секрет?

— Любой секрет успешной работы заключается в упорном труде, в организации процессов. Будем говорить честно: в подобного рода соревнованиях всё равно играет большую роль, насколько велика аудитория, насколько она преданна и готова что-то сделать. Например, в голосовании участвовал «МЯЧ Production» — крупный футбольный проект, и я думаю, если бы они чуть больше «подогрели» свою аудиторию, то шансов у Simply Formula могло быть и меньше. Но в конечном счёте просто мои подписчики оказались более активными.

Simply Formula в этом году 12 лет. Это большая работа. Я не раскрываю, так скажем, всех секретов, однако есть много мелких деталей, мелких процессов. Главный секрет, что мне действительно нравится этим заниматься. В каком-то смысле я маньяк своих рабочих процессов. Если что-то начинаю, то пытаюсь завершить достойным образом.

— Можете привести какой-то пример вот этого «рабочего маньячества»?

— 12 лет подряд я каждый день пишу посты. Если сравнивать с какими-то другими блогерами, то всё равно у людей есть отпуск, какие-то промежутки времени, в которые они дают себе небольшую слабину. А я буквально каждый день этим занимаюсь. То есть на каком-то празднике могу уйти в уборную, чтобы посмотреть актуальные новости. Даже если сегодня юбилей какого-то моего родственника, но это пересекается, не знаю, с объявлением Льюиса Хэмилтона в «Феррари», то я должен просматривать ленту.

Наверное, кого-то это могло бы свести с ума. Надеюсь, меня всё ещё не свело! Хотя такие разговоры ходят в каналах конкурентов. Однако я себя чувствую абсолютно адекватно, на земле. При этом не считаю, что делаю что-то необычное. Просто мне это нравится.

Вообще, я до восьми лет ненавидел Формулу-1! Её смотрел отец, он болел за Михаэля Шумахера и не пропускал ни одного Гран-при. В какой-то момент мама посадила меня рядом, чтобы отцу не было скучно одному. До восьми лет для меня это были просто какие-то покатушки. Но когда Шумахер сломал ногу в аварии в Сильверстоуне, это произвело на меня сильное впечатление, я стал воспринимать гонки серьёзнее — тем более увидев переживания отца.

Евгений Кустов и Роман Кузнецов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Вы упомянули конкурентов. Не секрет, что со многими из них отношения так себе. Почему?

— А я не знаю, почему меня многие не любят. Я обычный весёлый человек, просто делающий своё дело. Давайте так: есть много всяких историй, но я не хотел бы переходить на личности, погружаться в очень внутренние структуры. Однако для меня вся эта ситуация тоже остаётся загадкой. Ты просто живёшь в своём доме и видишь, как кто-то бросается в окно каловыми массами. Ты открываешь окно и спрашиваешь: «А в чём, собственно, дело?» А они продолжают молча бросаться. В итоге приходится возводить забор, оборонительные стены, потому что жить-то в каловых массах никому не хочется. Может быть, я не самый простой человек. Но несколько раз пытался понять, в чём суть претензий…

Для меня всё-таки важно не терять чувство собственного достоинства. Даже если кто-то считает «Симпли» каким-то одиозным проектом, однако никогда с моей стороны не было оскорблений конкурентов, грязи, какой-то чернухи. Есть негативные эмоции, может быть адреналин. Разумеется, есть желание написать ответочку и сказать — нет, это вы плохие. Тем более есть понимание, как всё устроено, и у всех есть какие-то прегрешения. Но я считаю, что это неправильно, непрофессионально.

Ну и самое важное: мне это менее выгодно, потому что у меня один из самых крупных проектов, посвящённых Формуле-1 в России. И чем больше я вовлекаюсь в такие разборки, тем больше это наносит ущерб мне.

— Как ваше увлечение Ф-1 переросло во что-то большее?

— Первый этап — создание «Симпли» в 2013 году. Появилось своё детище, свой блог. Не буду скрывать: где-то через полгода я почти бросил проект, потому что мне просто надоело каждый день просыпаться, писать посты, всё время держать это в уме.

Очень важно, когда это начинает монетизироваться. Многие считают, что говорить про деньги — моветон, но заработок становится мотивацией. Как ни удивительно, вещи стоят денег! А если вы ничего не получаете, то за пару лет в любом случае случится выгорание. В моём случае понадобилось почти восемь лет, прежде чем проект начал приносить доход хотя бы по меркам Волгограда, откуда я родом.

— Почему вы всё не бросили во время первого «кризиса»?

— Дело в том, что ко мне обратился тогдашний спонсор «Лотуса» — производитель энергетиков Burn. Они искали инфлюэнсеров во всех странах, где проводились Гран-при, чтобы те работали с их страницами в соцсетях. В России в начале 2014 год ещё было очень мало проектов, существовала буквально пара сообществ по Формуле-1. Проекты начали расти как грибы где-то в 2015-2016 годах — некоторым, кстати, я помог, хотя это часто не озвучиваю.

Так вот, в 2014 году Burn предложил писать для них посты — естественно, я согласился. Это придало мотивации, и в итоге 2014-й стал одним из самых важных в истории проекта, потому что именно тогда была заложена база, заложены основные процессы: как смотреть новости, как писать, какой стиль избрать. Ни для кого не секрет, что я пишу всё сам. Стараюсь делать это интересно, непосредственно и с определённым чувством юмора. Кому-то он может показаться немного дурацким, но для меня изначально была цель, чтобы никогда не было скучно или глупо.

Роман Кузнецов — автор проекта Simply Formula Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Если читатель набрал мне ведёрко черешни и принёс, я не против»

— Что скажете насчёт жалоб, что на ваших ресурсах безумно легко угодить в чёрный список?

— О, это легендарная история, как и про черешню, разумеется. Да, я в курсе таких обсуждений. Но вот давайте представим работу модератора. Мои модераторы не самые счастливые люди на свете: они просто хотят до конца своей смены почистить комментарии и уйти по своим делам. У них нет ни малейшей мотивации банить лишних людей. Вот вообще им это не надо. У нас есть чёткие инструкции, всё оговорено. Например, не банить людей просто за критическое мнение. Можно написать: «Роман, я считаю, ты не прав. Считаю, что ты неправильно написал об этом. Надо иначе».

За нормальное, конструктивное, аргументированное мнение никогда никого не внесут в чёрный список. Но если приходит человек и сыплет, я не знаю, нецензурными какими-то словами, оскорблениями, пишет в очень хамской форме, то да – он получает бан. Это будто бы естественно. Может быть, это немного строже, чем на остальных ресурсах, но это правила, которые всем озвучены. И у меня открыты личные сообщения — можно всегда в них написать.

— И вы всё читаете?

— Ну, по возможности. Я не буду держать свечку и утверждать, что вообще все решения по модерации были верными. Чёрные списки у нас не регламентированы законом. Это авторский блог, где в теории действительно можно кого-то забанить и без причины. Но у нас работает целая команда модераторов, мы тщательно отсматриваем буквально всё. Есть ли у нас разбаны? Да, есть.

— Бывает ли такое, что подписчики того или иного канала, сообщества сами устраивают набеги на конкурентов? Так скажем, без инструкций свыше?

— Это тоже есть. Но если хорошая модерация, с этим можно справляться. Критиковать конкурента нормально, однако важно не допускать какой-то грязи, оскорблений. Вы никогда не найдёте у меня в комментариях действительно оскорбительного поста, условно, о Стасе Станиславском, Алексее Попове, Владимире Башмакове… Даже если мне понравится какой-то комментарий и я про себя подумаю — ох, круто читатель его пропесочил – но, если такой комментарий выходит за рамки, его обязательно удалят. Потому что это уважение прежде всего к самому себе. Если ты понимаешь, что не допускаешь определённых вещей у себя на проекте, то можешь сегодня уснуть с чистой совестью.

— А как насчёт легендарных обвинений, что вы можете внести человека в чёрный список, даже если он написал что-то плохое не у вас в комментариях, а в другом паблике?

— Да, его забанят. Но если это было в плохой форме. Предположим, написали: «Роман сегодня комментировал, как подонок, негодяй, всё это было как-то чванливо, лицемерно, с нахрапом. Считаю, что он плохой комментатор, а весь проект «Симпли» не достоин внимания». За такой комментарий человека совершенно точно не забанят. Опять же, повторюсь, мои модераторы не такие маньяки, как я, чтобы отсматривать комментарии на чужих ресурсах.

Но, к сожалению, есть гораздо более глубокая и неприятная история. Не хочу уходить в подробности, однако иногда всё было даже на грани Уголовного кодекса Российской Федерации. Когда, например, люди хотели узнать мои личные данные, мой адрес. Мне писали: «Ты был в этом месте, мы знаем, где ты примерно ходишь, где тебя найти. Мы, может быть, пересечёмся — тогда берегись». В такие моменты, конечно, ужесточаем контроль в модерации.

Я не хочу выйти из офиса «Чемпионата» и чтобы ко мне подбежал какой-то умалишённый, отобрал вот эту тяжёлую награду и огрел по голове. Конечно, было бы очень символично таким образом закончить свой жизненный путь, но мне бы этого не хотелось. Поэтому, конечно, модерация работает, а я за всем этим слежу.

— Вы упомянули знаменитый мем про черешню. А за него баны есть или нет?

— В зависимости от контекста. Если мне читатель набрал ведёрко и принёс, я не против. Я действительно обожаю черешню. Но так вышло, что некоторые люди, которые меня не любят, смогли это раскрутить в локальный негативный мем. Должен признать, в 2021 году они сделали это гениально. Они писали какую-нибудь гадость обо мне и создали такой ассоциативный ряд, что черешня стала условным позывным для тех, кто хочет негативно относиться к «Симпли» — как бы странно это ни звучало. Опять же, отдаю должное: это было прям хорошо сделано. Поэтому реакция на упоминания черешни тоже разная. Просто надо понимать, что человек имеет в виду в данном случае.

Приз за победу в премии «Спортивная телега» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Хорошее комментирование — это когда вы о нём вообще не думаете»

— С 2022 года вы ещё и комментируете гонки. Был ли у вас опыт до этого?

— Никакого. Но к решению пришёл мгновенно. Эта ниша в любом случае заполнилась бы: люди всё равно будут смотреть Формулу-1, находить способы. И здесь, по сути, вопрос стоял о выживании проекта: если не сориентироваться и не влиться в эту нишу, тогда можно было бы прощаться вообще с любой конкуренцией. Ничего бы вообще не получилось. Проекты разделились на те, кто не успел прийти к этому мнению, и на те, кто успел.

— Как давались первые эфиры?

— Очень тяжело. Самое главное — не потерять голос в первые два-три месяца. Сейчас уже есть понимание, когда делать паузы, в какой тональности работать. Поначалу думал, что надо всегда комментировать экспрессивно, очень быстро, очень эмоционально. Но это очень изнуряюще. И такой затратный стиль очень быстро приведёт к тому, что ты будешь говорить очень хрипло, плохо.

Скажу фразу, которая, наверное, тоже разлетится на мемы. Хорошее комментирование — это когда вы о нём вообще не думаете. Ваш мозг не должен работать, когда вы комментируете. Понимаю, как это плохо звучит, однако я специально это говорю: как только возникла пауза и вы задумались, что сейчас скажете, то ничего не получится. Вы должны просто цельным текстом проговаривать, что хотите сказать, но при этом ваш мозг не должен допускать «лаги».

— На первых порах пересматривали собственные трансляции?

— Почти никогда не пересматривал свои эфиры. Почему-то до сих пор стесняюсь это делать. Однако замечу, что практически каждый этап смотрю абсолютно все эфиры конкурентов — хотя бы несколько вырезок, причём не только самые крупные, но и вплоть до пятых-шестых позиций по зрителям в онлайне, по количеству просмотров. Мне надо понимать, кто как откомментировал, кто что имел в виду, кто как транслировал, были какие-то трудности или нет. Как я и говорил, своим делом я одержим, и это работает на всех «этажах».

Я ни в коем случае не хожу на другие проекты, нет какой-то агитации. Но надо понимать свои сильные стороны на фоне конкурентов: где можно выгодно себя продать, как бы грубо это ни звучало. Допустим, у других проектов были долгосрочные проблемы с качеством трансляции. Если у меня нет этих проблем, значит, я нахожусь в выгодной позиции.

Роман Кузнецов — гость редакции «Чемпионата» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Что будет, если в Россию, даст бог, вернутся официальные трансляции?

— Очевидный ответ: трансляции на «Симпли» закончатся. Всё это появилось в определённых обстоятельствах. Я действую в пограничной, серой зоне и отдаю себе в этом отчёт. У меня нет каких-то амбиций, претензий на то, чтобы с каким-то невероятным нахальством или наглостью продолжать что-то делать исподтишка. Я со всем уважением отнесусь к тому, где окажутся официальные трансляции. Это здорово, это будет означать в первую очередь, что налаживается общемировая ситуация. А «Симпли» в любом случае не потеряется.

— К слову, о серой зоне — авторам трансляций приходят «письма счастья» от представителей Ф-1...

— Да, такие письма есть, но пока это без каких-то последствий. Платформы открыты для всех, как ни крути. Здесь, к сожалению, невозможно создать какую-то коалицию, некое сообщество пабликов, которые могли бы обсуждать все эти проблемы, вопросы. Опять же, из-за конкуренции, из-за разрозненности, которая присутствует.

Было бы здорово, чтобы некоторые действовали чуть-чуть поаккуратнее. На «Симпли» эта определённая аккуратность присутствует. То есть я отдаю себе отчёт, что эта работа происходит в серой зоне, отдающей чёрной. А некоторые люди будто бы этого не понимают — они буквально идут и на весь мир кричат, словно эта зона зелёная. Для меня это странно, но люди гонятся за дополнительной популярностью, за приростом подписчиков.

«Может, через год вообще не получится смотреть ни у кого»

— Сейчас Simply Formula – это преимущественно «Телеграм» и «ВКонтакте». Не боитесь, что «телегу» снова запретят?

— Не вижу смысла. Что случится, то случится. Может, будет позитив в виде возвращения официальных трансляций. А может, пойдёт негатив в виде новых блокировок. Может, через год вообще не получится смотреть ни у кого — никак, нигде. Что будет, то и будет.

— Каким вы видите свой проект условно в 2030 году?

— Как бы выразиться покорректнее… Знаете, «Симпли» — это такой очень популярный фастфуд. Здорово, когда каждый день вы можете сходить съесть гамбургер, когда вы каждый день получаете удовольствие. Может ли эта гамбургерная закрыться? Да. Может ли она просуществовать ещё лет 30 и стать самой большой гамбургерной? Да. Поэтому я не имею ни малейшего понятия, каким будет проект к 2030 году. Но мне хочется, чтобы каждый день у людей была возможность съесть этот самый гамбургер. И пока могу доставлять это удовольствие людям, я это буду делать.

— А насколько важно для проекта получение новых призов?

— Если я где-то участвую, значит, надо пытаться победить. Как человек азартный – не могу пройти мимо.

— Вас явно задело третье место на премии Спортс"…

— Да, там было экспертное жюри, и они решили разделить третье место между мной и блогом «Оранжевое видение». Кстати говоря, отношусь к этому проекту со всем уважением: в прошлом году там были неплохие статьи и заметки, так что к автору вообще ноль вопросов. Но там же не было постов с 15 марта — в такой ситуации давать третье место для меня странно. Как человек, который каждый день этим живёт, я будто бы ощущаю небольшую несправедливость. Но это их проект, их конкурс, и они могут его вертеть, как хотят. Однако хотелось бы более прозрачных условий.

— При этом вы следили за показателями своего конкурента Stanizlavsky…

— Разумеется, да. Его нет даже топ-5 — я счастлив! Но, кстати, если Стас это прочитает, то отношусь к нему со всем уважением. Я вообще ко всем отношусь без негатива — даже к тем, кто ко мне относится плохо и к кому тоже следовало бы относиться так же. Если идёт очень много ничем не подкреплённого негатива и, более того, есть приёмы чёрного пиара, то реакция будет жёсткой, иногда даже чуть ли не грубой. Но, естественно, до этого не дойдёт.

— Благодарю за ответы. Теперь в поход за третьей победой в «Спортивной телеге»?

— Да, конечно. Третий титул подряд — не получился у Алонсо, получится у нас!