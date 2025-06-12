Чемпион Ф-1 на грани отстранения: за что могут дисквалифицировать Ферстаппена

Действующий чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен находится на грани дисквалификации: у нидерландца в данный момент 11 штрафных баллов, а при достижении 12 баллов, согласно правилам, гонщик автоматически отстраняется от участия в следующей гонке. Другими словами, если на предстоящем в эти выходные Гран-при Канады или на Гран-при Австрии, который пройдёт две недели спустя, Макс получит хотя бы один штрафной балл, то будет отстранён.

Рассказываем, за что Ферстаппен получил предыдущие 11 баллов и когда сгорят первые из них.

Столкновение в Шпильберге — 2 балла

Самое раннее из «непогашенных» на данный момент нарушений Ферстаппена — это столкновение с Норрисом на Гран-при Австрии прошлого года. Ландо на протяжении нескольких кругов прессинговал лидировавшего Ферстаппена и в какой-то момент пошёл в атаку по внешней траектории, однако Макс чуть сместился наружу, что в итоге привело к небольшому контакту.

Столкновение Ферстаппена и Норриса в Австрии в 2024-м Фото: x.com/f1

Норрис в итоге сошёл с дистанции, а Ферстаппен добрался до финиша на пятом месте и увеличил отрыв в чемпионате до 81 очка. Судьи признали Макса виновным в столкновении и наказали его на 10 секунд (что на фоне большого отрыва от Хюлькенберга роли не сыграло), а также двумя штрафными баллами. Они как раз и сгорят 30 июня, то есть по прошествии двух следующих гонок.

Выдавливание в Мехико — 2 балла

Ещё два балла Ферстаппен получил на Гран-при Мехико в октябре. Тогда на рестарте в начале гонки Макс дважды выдавил Норриса с трассы: сначала в четвёртом повороте, затем — в восьмом. За оба эпизода Ферстаппен получил по 10 секунд пенализации, а за первый из них — ещё и пару штрафных баллов. При том что более вопиющим выглядел как раз второй эпизод…

Норрис, Ферстаппен и Сайнс в четвёртом повороте Фото: Кадр из трансляции

Из-за 20 секунд штрафов Ферстаппен в итоге занял шестое место, тогда как Норрис финишировал вторым — в 4,7 секунды позади Карлоса Сайнса. Почти наверняка нарушение со стороны Макса стоило Ландо победы, поскольку, оказавшись вместе с «Ред Булл» на обочине восьмого поворота, британец пропустил также Шарля Леклера, контратаковать которого смог лишь в конце гонки.

Нарушение дельты VSC — 1 балл

Уже на следующем этапе — Гран-при Сан-Паулу — Ферстаппен получил ещё один штрафной балл: за превышение дельты во время виртуального автомобиля безопасности, вызванного сходом Хюлькенберга на середине дистанции. Макс пытался быть как можно ближе к Пиастри к моменту рестарта и немного перестарался, приблизившись к «Макларену» на лишние 0,63 секунды.

Ферстаппен и Пиастри в спринте в Сан-Паулу Фото: Mark Thompson/Getty Images

Нидерландец дополнительно был оштрафован на пять секунд и в итоговой классификации уступил не только «Макларенам», но и Шарлю Леклеру. Норрис же, которому Пиастри отдал первое место, смог сократить отставание от Ферстаппена до 44 очков. Казалось даже, что Ландо сохраняет шансы на титулы, однако на следующий день Макс одержал победу при старте из второго десятка…

Столкновение в Абу-Даби — 2 балла

Финал сезона-2024 — Гран-при Абу-Даби — начался для Ферстаппена со столкновения в первом повороте: Макс, который к тому моменту уже гарантировал себе титул, перестарался при старте с четвёртого места и развернул Пиастри. Судьи сочли нидерландца виновным, основанием послужило то, что «Ред Булл» перед апексом не смог как следует поравняться с «Маклареном».

Столкновение Пиастри и Ферстаппена в Абу-Даби Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Ферстаппен даже с учётом штрафа в 10 секунд стал шестым, а вот Пиастри в итоге занял лишь девятое место. Это чуть не поставило под угрозу победу «Макларена» в чемпионате — к счастью для Уокинга, у Ландо Норриса никаких проблем не было, он лидировал от старта до финиша, выиграл гонку и принёс команде первый с 1998 года Кубок конструкторов.

Безумие в Барселоне — 3 балла

Самые свежие штрафные баллы в коллекции Ферстаппена появились на недавнем Гран-при Испании в Барселоне. Макс, разъярённый переходом на «хард» перед рестартом, после двух подряд контактов с соперниками и приказа отдать позицию Расселлу (ошибочного, как выяснилось позднее) не смог сдержать эмоций и намеренно протаранил «Мерседес» Джорджа.

Ферстаппен намеренно врезается в Расселла Фото: x.com/f1

На следующий день Ферстаппен признал, что был неправ и должен был сдержать эмоции, однако публичных извинений Расселлу так и не принёс. Помимо трёх штрафных баллов, Макс получил также 10 секунд штрафа и в окончательной классификации занял лишь 10-е место. По итогам Гран-при Испании действующий чемпион уступает лидирующему в общем зачёте Пиастри 49 очков. И сильно рискует пропустить один Гран-при, что, скорее всего, переведёт его шансы на титул в разряд теоретических.