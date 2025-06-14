«Феррари» увольняет главу команды? Разбираемся, что стоит за массовой атакой на босса

В преддверии Гран-при Канады в итальянской прессе появилась целая серия публикаций о том, что в «Феррари» готовятся расстаться с руководителем команды Формулы-1 Фредериком Вассёром. Сообщения об этом одновременно появились в Gazzetta dello Sport и Corriere della Sera, а также на страницах итальянской версии портала Motorsport. Попробуем разобраться, что за ними стоит, что происходит в «Скудерии» и каковы реальные перспективы Вассёра сохранить свой пост.

В Маранелло разочарованы

Сезон-2025 не оправдал ожиданий «Феррари». В прошлом году «Скудерия» выиграла пять гонок — впервые с 2018-го. Команда до последнего этапа боролась за Кубок конструкторов, заняла второе место и смотрелась сильнее, чем когда-либо, со времён секретного соглашения с ФИА по моторам, заключённого в конце 2019 года. Это вполне можно счесть локальным успехом, но Вассёр обещал добиться большего: в межсезонье инженеры полностью переделали шасси, чтобы бороться за чемпионство. Однако вместо этого в 2025 году результаты пошли на спад: «Феррари» не только не борется за победы, но и до подиума способна дотянуться лишь в случае проблем соперников.

Президент «Феррари» Джон Элканн и исполнительный директор Бенедетто Винья крайне недовольны сложившейся ситуацией — и, как пишет пресса, начинают сомневаться в том, что Фредерик Вассёр способен исправить положение и вернуть «Скудерию» в число претендентов на чемпионство. «Если результаты в конце года будут на том же уровне, что и сейчас, руководителю команды могут указать на выход, — пишет Gazzetta dello Sport. — Необходимо сократить хотя бы часть отставания от «Макларена». Продемонстрировать, что, даже если сейчас возможности бороться за победы нет, она появится завтра. Следующие три Гран-при будут ключевыми».

Гран-при Канады — начало обратного отсчёта? Фото: Mark Thompson/Getty Images

Согласно статье в Corriere della Serra, Вассёра обвиняют в том, что он недостаточно погружён во внутренние дела команды. На фоне этих проблем о досрочном уходе из «Феррари» задумался Шарль Леклер, чей контракт рассчитан до конца 2029 года. Кроме того, у руководства есть вопросы к Лоику Серра, бывшему перформанс-инженеру «Мерседеса», который в этом году занял пост технического директора «Феррари». «Он ещё не был в той роли, которую ему доверил Вассёр. Одно дело — руководить проектом, а управлять целым техническим департаментом — совсем другое, — пишет Motorsport Italia. — У француза нет той харизмы, которая нужна, чтобы вести команду вперёд».

Вассёр возглавил «Феррари» перед стартом сезона-2023, сменив Маттиа Бинотто, которому так и не удалось реабилитироваться после провала команды в 2020-м. Контракт француза изначально был рассчитан на три года, и истекает он в конце 2025-го. Среди потенциальных сменщиков итальянская пресса в один голос называет Антонелло Колетту, главу программы «Феррари» в гонках на выносливость, где итальянские машины два раза подряд выигрывали «24 часа Ле-Мана» и начали сезон-2025 с трёх побед. Также в списке кандидатов находится Кристиан Хорнер — его якобы давно мечтает заполучить Элканн. И если вариант с Хорнером выглядит не слишком реалистичным, то Колетту уговорить будет проще…

Давление на Вассёра

Начало сезона для «Феррари» действительно обернулось разочарованием: в прошлом году из девяти первых гонок «Скудерия» выиграла две — и лишь в двух не дотянулась до подиума. Однако ещё не всё потеряно: в Маранелло верят, что поняли причины проблем с машиной, и готовят новую версию задней подвески — она, как ожидается, дебютирует на Гран-при Великобритании. Именно эта гонка будет последней в череде «ключевых трёх этапов», о которых пишет итальянская пресса. Если эта подвеска позволит прибавить, многие вопросы к Вассёру и Серра будут сняты, ведь команда тем самым покажет, что способна решать возникающие проблемы.

Лоик Серра Фото: ferrari.com

Однако, даже если и новая подвеска ничего не изменит, увольнение Вассёра в этом году будет слишком поспешным решением. В 2026 году в Формуле-1 вступает в силу новый технический регламент, и менять главу команды во время разработки нового шасси (пусть даже это и произойдёт в начале июля, что маловероятно) — это обрекать команду на период неразберихи. Каким бы профессиональным ни был сменщик Вассёра, он не сможет мгновенно включиться во все процессы, что явно не пойдёт команде на пользу на старте сезона-2026. Если Вассёра решат уволить, наверняка с ним уйдёт и Серра, и кто тогда будет руководить инженерами?

Антонелло Колетта уже работал с «Феррари» в Формуле-1 — он был консультантом команды в годы правления Серджио Маркьонне. Колетте в 2022 году предлагали пост руководителя команды, но тот предпочёл остаться в WEC, и сейчас у Антонелло есть шанс выиграть третий подряд Ле-Ман и привести «Феррари» к титулу чемпиона мира. Сезон WEC закончится 8 ноября, и, если даже Колетта займётся командой Формулы-1 на следующий день, это будет слишком поздно, чтобы говорить о полноценной работе на старте сезона-2026. Хорнер тоже вряд ли уйдёт из «Ред Булл» прямо сейчас — он курирует сложный проект, включающий в себя новую силовую установку под брендом «Форд».

Антонелло Колетта Фото: ferrari.com

В данный момент более логичным шагом выглядит продление контракта с Вассёром ещё на один сезон — тогда решающим для его судьбы станет именно 2026 год, в котором команды будут использовать машины, построенные с чистого листа. Именно этот сезон станет настоящим экзаменом для Фредерика и собранной им команды. И в прежние годы в Маранелло поступали именно так. Маттиа Бинотто был уволен в конце 2022 года, когда «Феррари» после вступления в силу нового регламента по-прежнему уступала «Ред Булл». Маурицио Арривабене потерял пост после сезона-2018, когда с возвращением более эффективной аэродинамики «Скудерия» так и осталась позади «Мерседеса». Да, сообщения итальянской прессы — это попытка давления на Вассёра, но говорить о его скорой отставке пока, пожалуй, рано.