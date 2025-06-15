И всё-таки «Мерседес» выстрелил! Плотнейшая квалификация Ф-1 в Монреале

На сей раз лучший из «Макларенов» — только третий, а Шарль Леклер ошибся на решающем круге субботы.

Важные новости пришли ещё по ходу первого сегмента квалификации Гран-при Канады. Стюарды этапа жёстко оштрафовали Юки Цуноду за то, что по ходу третьей практики он под красными флагами опередил возвращавшегося в боксы с проколом Оскара Пиастри — доводы японца и «Ред Булл» о низкой скорости «Макларена» ничего не дали, и Цунода потеряет аж 10 позиций на старте. А вот Габриэла Бортолето простили: он после активации красных флагов физически не мог остаться позади Карлоса Сайнса из-за разницы в скорости.

Q1: сложности «Уильямса», провал Гасли

Самым ярким событием стартового сегмента квалификации в Монреале стало происшествие с участием «Уильямса» Александера Албона: на задней прямой машина таиландца потеряла капот — видимо, банально плохо прикрепили. Судьи вывесили красные флаги, но до конца сегмента оставалось пять с лишним минут, так что у всех ещё было время уйти на решающую попытку — включая Албона, который в итоге пробился дальше.

А вот второй представитель «Уильямса» выступления завершил, пусть и не по своей вине. Исаку Хаджару почему-то не сказали, что Карлос Сайнс позади него на быстром круге, француз не подвинулся и потом удивлялся, куда же лезет «Уильямс». В общем, штраф для Исака выглядит неминуемым, ну а Сайнс отправился на 17-ю позицию, ему не хватило до топ-15 всего 20 тысячных.

Да и в целом стартовый сегмент получился невероятно плотным: 19 пилотов уместились в семь десятых, слегка выпал только Пьер Гасли, уступивший лучшему времени восемь с небольшим — неожиданный провал для француза. Кроме Сайнса и Гасли, дальше не пробились Габриэл Бортолето (не хватило семь тысячных), Лэнс Стролл и Лиам Лоусон. Последний по радио недоумевал, не понимая, что опять пошло не так.

Q2: Цунода — снова вне топ-10

Во втором сегменте обошлось без неожиданностей — ну, если вы привыкли к тому, что второй номер «Ред Булл» не проходит в топ-10. Юки Цунода показал 11-й результат — ему не хватило примерно одной десятой, так что теперь японец с учётом собственного штрафа отправляется в конец стартовой решётки. Благо обгонять в Монреале можно, а шины способны обеспечить совсем разные стратегии на воскресенье.

Что же до остальных обладателей мест с 12-го по 15-е, то почти ни к кому из них нет претензий. Франко Колапинто стал 12-м — да, возможно, без помарок у него и был шанс на Q3, однако в любом случае это было достойно. Хюлькенберг занял 13-е место, опередив двух представителей «Хааса». Некоторые вопросы есть разве что к Эстебану Окону — он уступил Оливеру Берману три десятые, что на таком коротком круге многовато. Но всё равно вряд ли у «Хааса» был темп на что-то сильно большее.

Q3: финальный рывок от Расселла

Стартовые попытки решающего сегмента превратились в сражение между Ферстаппеном и Пиастри, в котором промежуточно побеждал Макс. Норрис после срезки в конце первого быстрого круга шёл только пятым, а пилоты «Мерседеса» смотрелись медленнее, чем ранее по ходу квалификации, из-за использования «софта» вместо подходившего им куда лучше «медиума». К слову, на вторые попытки очень многие предпочли «жёлтые» шины.

И эти попытки закончились триумфом Расселла! Вернувшись на комфортную для себя резину, Джордж собрал круг и опередил Ферстаппена на солидные 160 тысячных секунды. Пиастри так и остался позади Макса — лучший из «Макларенов» — только третий. Норрис в итоге провалился на седьмую позицию — очередное чувствительное поражение для британца.

Между двумя пилотами «Макларена» втиснулись Антонелли (четвёртое место, но почти полсекунды отставания от Расселла), Хэмилтон и Алонсо, ставший лучшим из середняков — отличная квалификация от Фернандо и новая демонстрация, что «Астон Мартин» удалось несколько оживить машину.

А что же Шарль Леклер? Монегаск выдал быстрейший первый сектор, однако едва не потерял машину на втором — по мнению самого Шарля, из-за грязного воздуха от Исака Хаджара. Какой бы ни была причина, круг пришлось бросить, и вместо потенциальной борьбы за поул или хотя бы условно третье место Леклер примет старт только восьмым. Наконец, в конце топ-10 — Хаджар и Албон, но Исака ещё наверняка ждёт штраф за блокировку Сайнса в Q1.

Ждём позже предварительную стартовую решётку Гран-при Канады. Старт воскресной гонки запланирован на 21:00 мск — должно быть весело, ведь доминированием «Макларена» или кого-то ещё пока не пахнет.