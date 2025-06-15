«Мерседес», «Ред Булл» или «Макларен»? Интригующий Гран-при Канады — LIVE

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Роскошная квалификация в Монреале не дала понять, кто же является фаворитом в воскресной гонке Гран-при Канады. Может, это обладатель поула Джордж Расселл? А может, стартующий по соседству с ним Макс Ферстаппен? Или всё-таки лидер общего зачёта Оскар Пиастри, на своём «Макларене» занимающий третью позицию? Стоит ли списывать со счетов «Феррари» и в частности Льюиса Хэмилтона, стартующего пятым? Наконец, наверняка будут прорываться с седьмой и восьмой позиций Ландо Норрис и Шарль Леклер – нас ожидает захватывающая борьба! К тому же до конца неясно, какой выбор шин на гонку окажется оптимальным – тем интереснее для всех.
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Из-за многочисленных сейфти-каров отведённое на гонку время вышло — заезд финиширует на 16-м круге за автомобилем безопасности. Хлоя Чемберс одерживает победу, Элла Лойд становится второй, а Дориан Пен замыкает тройку призёров.
Гонка F1 Academy (топ-10):
1. Хлоя Чемберс (Campos) — 16 кругов
2. Элла Лойд (Rodin) +0.2 сек
3. Дориан Пен (Prema) +0.7
4. Тина Хаусманн (Prema) +1.0
5. Хлоя Чонг (Rodin) +1.3
6. Майя Вёг (MP) +1.4
7. Алиша Палмовски (Campos) +1.6
8. Альба Ларсен (MP) +1.8
9. Джоанн Чиконте (MP) +3.5
10. Эмма Фельбермайр (Rodin) +4.0.
И снова столкновение перед шиканой — на этот раз Эмма Фельбермайр сносит Кортни Кроун в борьбе за 11-е место. Машина Кроун глохнет, и автомобиль безопасности уже в третий раз выезжает на трассу.
Столкновение Фельбермайр и Кроун
Фото: Кадр из трансляции
14/17: 1 Чемберс — 2 Ллойд — 3 Пен — 4 Хаусманн — 5 Чонг — 6 Вёг — 7 Палмовски — 8 Ларсен — 9 Гадеман — 10 Чиконте.
В конце 12-го круга автомобиль безопасности возвращается в боксы, гонка продолжается в боевом режиме. Вёг опережает Ларсен и выходит на шестое место, тогда как Альба пропускает Палмовски и откатывается на восьмую строчку.
13/17: 1 Чемберс — 2 Ллойд — 3 Пен — 4 Хаусманн — 5 Чонг — 6 Вёг — 7 Палмовски — 8 Ларсен — 9 Гадеман — 10 Чиконте.
Ещё один контакт! Лия Блок ошибается на торможении и разворачивает Феррейру, в которую также врезается Нобельс. Автомобиль безопасности возвращается на трассу.
Столкновение Феррейры и Блок
Фото: Кадр из трансляции
Тем временем Гадеман получает 10 секунд штрафа за столкновение с Фельбермайр.
10/17: 1 Чемберс — 2 Ллойд — 3 Пен — 4 Хаусманн — 5 Чонг — 6 Ларсен — 7 Вёг — 8 Гадеман — 9 Палмовски — 10 Кроун.
Дориан Пен продолжает атаковать и проходит Тину Хаусманн — француженка пробивается на третье место. Тем временем Чемберс под постоянным прессингом Ллойд — и это позволяет Пен постепенно приближаться к паре лидеров.
09/17: 1 Чемберс — 2 Ллойд — 3 Пен — 4 Хаусманн — 5 Чонг — 6 Ларсен — 7 Феррейра — 8 Вёг — 9 Гадеман — 10 Блок.
В конце седьмого круга автомобиль безопасности сворачивает в боксы, заезд продолжается в боевом режиме: пилотессы в один ряд друг за другом выезжают из финальной шиканы, первые повороты проходят без проблем, а Пен сразу же атакует Гадеман и проходит её в третьем-четвёртом поворотах. Это была борьба за четвёртое место, а на шестую строчку поднимается Фельбермайр.
Гадеман разворачивает Фельбермайр в шпильке
Фото: Кадр из трансляции
Фельбермайр тут же атакует Гадеман перед шпилькой, но та не сдаётся, контратакует и разворачивает соперницу! Эмма откатывается в конец пелотона…
08/17: 1 Чемберс — 2 Ллойд — 3 Хаусманн — 4 Пен — 5 Чонг — 6 Феррейра — 7 Ларсен — 8 Гадеман — 9 Вёг — 10 Блок.
Две аварии на старте гонки F1 Academy
Стартовала гонка F1 Academy! Чемберс уверенно срывается с поул-позиции и лидером проходит первый и второй повороты.
Старт гонки F1 Academy
Фото: Кадр из трансляции
Тем временем Ллойд поравнялась с Палмовски, и на выходе из второго поворота между ними происходит контакт.
Разворот Палмовски после контакта с Ллойд
Фото: Кадр из трансляции
В глубине пелотона происходит ещё один контакт — сталкиваются Айва Анагностиадис и Матильда Паац. Всё началось с ошибки Паац, которую развернуло поперёк трассы, а Анагностиадис просто не успела среагировать. Обе гонщицы сходят с дистанции.
Разбитые машины Паац и Анагностиадис
Фото: Кадр из трансляции
На трассу выезжает автомобиль безопасности, а Палмовски едет в боксы. Она возвращается в гонку последней, тогда как Вёг, отметим, поднялась на 12-ю позицию.
02/17: 1 Чемберс — 2 Ллойд — 3 Хаусманн — 4 Гадеман — 5 Пен — 6 Чонг — 7 Фельбермайр — 8 Феррейра — 9 Ларсен — 10 Блок.
Пелотон F1 Academy отправляется на прогревочный круг.
С первого ряда предстоящую гонку начнут пилотессы, поддерживаемые «Ред Булл»: поул-позиция у Хлои Чемберс, а второе место — у Алиши Палмовски. Следом за ними стартуют Дориан Пен и Элла Ллойд, а топ-5 на стартовой решётке замыкает Тина Хаусманн. Майе Вёг предстоит прорываться с 15-й позиции.
Старт прогревочного круга в 17:55 мск.
Воскресная программа Гран-при Канады Формулы-1 начнётся с заезда женского первенства F1 Academy. В этот уикенд в рамках этапа F1 Academy проходят сразу три заезда — чтобы компенсировать отменённую из-за дождя гонку в Майами.
В общем зачёте лидирует Дориан Пен, который опережает Майю Вёг и Хлою Чемберс на 29 очков. Отметим, что Майе накануне не повезло — на её машине возникли технические проблемы.