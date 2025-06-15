«Мерседес», «Ред Булл» или «Макларен»? Интригующий Гран-при Канады — LIVE

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Роскошная квалификация в Монреале не дала понять, кто же является фаворитом в воскресной гонке Гран-при Канады. Может, это обладатель поула Джордж Расселл? А может, стартующий по соседству с ним Макс Ферстаппен? Или всё-таки лидер общего зачёта Оскар Пиастри, на своём «Макларене» занимающий третью позицию? Стоит ли списывать со счетов «Феррари» и в частности Льюиса Хэмилтона, стартующего пятым? Наконец, наверняка будут прорываться с седьмой и восьмой позиций Ландо Норрис и Шарль Леклер – нас ожидает захватывающая борьба! К тому же до конца неясно, какой выбор шин на гонку окажется оптимальным – тем интереснее для всех.

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