А вот и первая авария главных претендентов на чемпионство! Шок-финиш Ф-1 в Канаде

После столкновения Макса Ферстаппена и Джорджа Расселла на предыдущем Гран-при Испании, разумеется, все с интересом ждали старта пилотов «Мерседеса» и «Ред Булл» с первого ряда. Но всё прошло чинно-благородно: Джордж уверенно удержал лидерство. Главным же изменением в группе лидеров стал выход Андреа Кими Антонелли на третье место — на сей раз итальянец справился с первыми метрами дистанции как следует и оттеснил Оскара Пиастри.

Плохо прошёл первый круг для Алекса Албона: пилот «Уильямса» до последнего сражался с Франко Колапинто, но аргентинец предсказуемо не оставил места в шикане, сохраняя внутреннюю траекторию — после проезда по траве таиландец проиграл несколько позиций. А лучше всех среагировал Хюлькенберг, который прошёл и Албона, и Колапинто.

В борьбе за победу интрига была лишь на первых кругах. Ферстаппен заехал в зону DRS Расселла, и преимущество Макса в скорости казалось угрожающим, но прошло несколько кругов, и нидерландец отстал — как позже выяснилось, навсегда. Ближе к первой волне пит-стопов уже к самому Ферстаппену подъехал Антонелли. Пилот «Ред Булл» не стал дожидаться атаки и рано поехал на первый пит-стоп. «Мерседесы» стремительно ему ответили — стало явно, что все лидеры, стартовавшие на «медиуме», пойдут на две остановки.

В целом сценарий был понятен: Расселл спокойно лидирует, Антонелли по мере расходования резины подъезжает к Ферстаппену. При этом андеркат Макса при втором пит-стопе вдруг не закончился неудачей: когда Кими сменил шины круг спустя, то на выезде с пит-лейна практически поравнялся с «Ред Булл»! Но отбить второе место не вышло.

При этом под финиш Антонелли пришлось поглядывать и назад: на хвост молодому итальянцу сел Пиастри, а в зоне DRS Оскара находился Норрис! Ландо в итоге тоже использовал тактику с двумя остановками, пусть и стартовал на «харде», как и Леклер. Шарль оказался шестым — так что нельзя сказать, что эта альтернативная стратегия сильно на что-то влияла. К тому же никакой борьбы с Льюисом Хэмилтоном не было: на его машине вновь возникли какие-то проблемы, так что темпа у британца не было.

А вот в группе середняков шинная тактика влияла действительно на многое. В какой-то момент показалось, что верх берут те, кто стартовал на шинах «хард» и нацелился на одну остановку. Однако ближе к финишу Фернандо Алонсо всё-таки стал лучшим из середняков, придерживаясь тактики «медиум» — «хард» — «хард». Позади испанца оказался Нико Хюлькенберг. Он при старте на «медиуме» сумел оттянуть первую остановку и в итоге ограничился одним визитом в боксы.

На последнюю позицию в очковой зоне претендовали Окон и Сайнс — вот у них были сверхдолгие стартовые отрезки на «харде» перед финальным рывком на «медиуме». Казалось, что в очки залезет только представитель «Хааса», но всё изменила авария незадолго до финиша…

Итак, вернёмся в группу лидеров. Дуэт Расселл-Ферстаппен спокойно ехал на подиум, а за Антонелли собрались два «Макларена». В итоге Норрис в шпильке нырнул внутрь, но на задней прямой Пиастри оказался на более выгодной внутренней траектории и вновь оказался четвёртым. Ландо не отступил и на стартовой прямой попробовал рвануть внутрь — но там явно не было пространства шириной в машину. В итоге Норрис задел антикрылом болид напарника и после этого улетел в пит-уолл, разбив подвеску! Сразу же по радио Ландо взял вину на себя…

После аварии двух «Макларенов» гонка финишировала в режиме сейфти-кара, но не обошлось без ещё одного инцидента: Расселл довольно резко затормозил, и Ферстаппен ненадолго опередил «Мерседес». Разумеется, пошли обвинения друг друга в нарушении правил, но, кажется, стюарды ничего страшного не увидели. Так что Джордж и Ферстаппен останутся при своих, ну а Антонелли при помощи Норриса завоевал свой первый подиум в Ф-1!

Далее в топ-10 оказались Пиастри (хорошо ещё, что его «Макларен» особо не пострадал), Леклер, Хэмилтон, Алонсо, Хюлькенберг, Окон и Сайнс. Правда, Эстебан и Карлос попали под расследование за некое хаотичное вождение во втором повороте. Кроме того, некие нарушения в режиме сейфти-кара подозревают у Антонелли, Пиастри, Леклера, Сайнса, Гасли и Стролла! Посмотрим, насколько всё серьёзно…

Ждём развития событий, ну а следующий этап Формулы-1 пройдёт через две недели — это будет Гран-при Австрии 27-29 июня.