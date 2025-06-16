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Пилоты Макларена Ландо Норрис и Оскар Пиастри столкнулись на финише Гран-при Канады Формулы-1

Фавориты чемпионата Ф-1 столкнулись под финиш гонки: кто виноват и какие последствия?
Дмитрий Захарченко
Столкновение Норриса и Пиастри в Канаде
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Норрис не добрался до финиша Гран-при Канады, а отрыв Пиастри в общем зачёте перевалил за 20 очков.

Главное правило внутрикомандной борьбы в Формуле-1 — ни при каких обстоятельствах не врезаться в напарника. На последних кругах Гран-при Канады Ландо Норрис его нарушил — и закончил гонку в стене. К чести британца, он тут же признал свою вину.

Что произошло между гонщиками «Макларена» и как это столкновение скажется на борьбе за титул — в материале «Чемпионата».

Как прошла гонка:
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Кто виноват?

Всё началось в 10-м повороте — Норрис на чуть более свежих шинах пошёл в атаку на Пиастри в шпильке, но тот смог перекрестить траектории и удержаться бок о бок. Тем не менее Ландо поравнялся с напарником и в какой-то момент даже вышел вперёд на задней прямой. Однако затем гонщикам предстояло войти в финальную шикану круга — и на внутренней траектории к первому из двух поворотов подъезжал Пиастри. Норрис благоразумно начал тормозить раньше и уступил в борьбе с напарником.

Из шиканы два «Макларена» вышли друг за другом — Норрис оказался буквально за задним антикрылом Пиастри и попал в его воздушный мешок. В дальнейшем оба начали смещаться влево — в сторону пит-уолла, и в какой-то момент Ландо места не хватило. Он коснулся передним антикрылом заднего колеса машины Пиастри, влетел в стену и сошёл с дистанции.

Норрис и Пиастри перед финальной шиканой

Норрис и Пиастри перед финальной шиканой

Фото: x.com/f1

Лишь чудом эпизод не вывел из гонки обоих пилотов: контакт с антикрылом вполне мог привести к проколу заднего левого колеса Пиастри. К счастью для «Макларена», в случае с Оскаром обошлось — он благополучно доехал до пит-лейна, где ему поставили комплект «софта». Причём не факт, что состава C6 хватило бы, чтобы обороняться на рестарте, но гонка закончилась позади сейфти-кара.

Норрис взял вину на себя — и в этом он прав. Атака на стартовой прямой в любом случае была бы глупой затеей: Пиастри ничего не стоило прикрыть траекторию и при желании отправить Ландо в стену. Однако, вероятнее всего, Ландо и не пытался атаковать — просто британец в пылу борьбы недооценил эффект слипстрима и не успел вовремя убрать ногу с педали газа.

Момент контакта

Момент контакта

Фото: x.com/f1

Но стоит обратить внимание и на действия Пиастри — не просто же так Оскар смещался к пит-уоллу. Позднее ему в любом случае пришлось бы расширять траекторию — для входа в первый поворот. Если бы речь не шла о борьбе за титул, а в приоритете у австралийца были бы очки команды в Кубке конструкторов, он действовал бы осмотрительнее и не стал бы смещаться к пит-уоллу.

Впрочем, винить Пиастри в произошедшем не стоит: он делал ровно то, что должен был. В конце концов, у австралийца на кону титул чемпиона мира. Тем более что от команды никаких распоряжений пропустить напарника Оскару не поступало. Пиастри действовал хладнокровно и решительно. Тем не менее ему повезло, что дело не закончилось пробитым колесом и сломанной подвеской.

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Пиастри все карты в руки

Пиастри вышел в лидеры чемпионата в Саудовской Аравии и теперь опережает Норриса на 22 очка — преимущество австралийца больше, чем когда-либо. В данный момент Оскар — однозначный фаворит в борьбе за титул. С другой стороны, чемпионат даже экватора не достиг — впереди ещё 14 гонок, и произойти может что угодно (особенно на фоне регулярных проблем с двигателями «Мерседеса»).

В то же время Норрис получил очередной психологический удар. В паддоке верили, что победа в Монако вернёт Ландо уверенность, но с тех пор уже два этапа подряд он теряет очки из-за собственных промахов. В этот раз британец ошибся буквально в каждом важном моменте гонки: в Q3 завалил две попытки из трёх, не смог быстро прорваться на старте, а под финиш влетел в напарника.

Ландо Норрис после столкновения

Ландо Норрис после столкновения

Фото: Mark Thompson/Getty Images

С другой стороны, в теории можно себе представить ситуацию, что, отстав от напарника на 20 с лишним очков, Норрис перестанет чувствовать давление и не будет повторять ошибок, как в квалификации в Монреале, покажет свой лучший пилотаж и начнёт стабильно опережать Пиастри, который, наоборот, станет менее агрессивен, понимая, что некоторый запас у него есть.

А вот фактор Ферстаппена всё сильнее сходит на нет. В Канаде он отыграл у Пиастри шесть очков, однако по-прежнему уступает Оскару более 40 баллов. И если у «Ред Булл» не появится внезапных обновлений, которые перевернут расстановку сил, шансов побороться за титул у нидерландца в концовке сезона не будет. Особенно если он получит штрафной балл в Австрии — Максу всё ещё грозит дисквалификация на один этап.

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Следующий этап — Шпильберг

Сезон Формулы-1 продолжится на домашней для «Ред Булл» трассе в Шпильберге — «Ред Булл Ринге». На этой трассе есть скоростные повороты, в которых «Ред Булл» обычно смотрится лучше «Макларена». С другой стороны, на этой трассе шины склонны к перегреву, и в этом компоненте лучше как раз «Макларен». В общем, нас ждёт ещё один этап, в котором невозможно заранее предсказать расстановку сил.

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