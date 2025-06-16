Кто худший гонщик Гран-при Канады Формулы-1?

В сезоне-2025 продолжаем традиционную рубрику: после финиша каждой гонки Ф-1 предлагаем вам самим выбрать худшего пилота. Причём в этом опросе-ранкере призываем оценивать выступления именно в день гонки, не принимая в расчёт квалификацию и другие сессии. То есть получается этакая премия «Гонщик дня» наоборот.
По итогам гонки на трассе в Монреале редакция отобрала пятерых претендентов на звание худшего пилота — и теперь только вы определите имя «лауреата».
Для выбора используйте стрелки ▼▲ и пишите в комментариях, почему приняли именно такое решение!
Юки Цунода
Очередная гонка японца, в которой ему не удалось как следует нивелировать последствия провальной квалификации. При старте с 18-го места Цунода не доехал до очковой зоны, застряв в DRS-паровозике и обнаружив себя на финише 12-м. А вот Сайнс при старте с 16-й позиции в топ-10 всё-таки попал, так что шанс явно был.
Лэнс Стролл
В нашу рубрику Лэнс попадает в первую очередь не из-за очередного проигрыша Фернандо Алонсо, а из-за 10-секундного штрафа. В борьбе с Пьером Гасли перед финальной шиканой канадец просто не оставил сопернику места снаружи, выдавив того на обочину. Штраф стал заслуженным и просто неизбежным.
Ландо Норрис
Ну, тут всё понятно: британец полез в атаку на напарника там, где явно не стоило этого делать. Пиастри перекрывал внутреннюю траекторию на стартовой прямой, но Норрис всё равно попробовал втиснуться и в итоге оформил себе самому сход — хорошо ещё, что не выбил из борьбы австралийца. Ландо и сам сразу же признал, что действовал глупо.
Александер Албон
Гонка таиландца была испорчена на самом старте. Албон пошёл в слишком оптимистичную атаку на Франко Колапинто по внешней траектории, хотя было предсказуемо, что оппонент из «Альпин» просто не оставит места в шикане. В итоге Алекс и сам это понял и поехал косить траву, потеряв несколько позиций. После этого шансов пробиться в очки стало гораздо меньше — даже без учёта начавшихся проблем с техникой.
Пьер Гасли
Печальная гонка для лидера «Альпин». Да, он стартовал с пит-лейна, но всё равно получилось как-то печально и безззубо. В итоге Пьер финишировал 15-м на две строчки ниже Франко Колапинто — потащить «Альпин» вверх в Монреале вообще не получилось.