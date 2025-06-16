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Егор Оруджев — о Гран-при Канады Формулы-1: авария Норриса и Пиастри, Расселл под сейфти-каром, подиум Антонелли — разбор

Пытался ли Расселл подставить Ферстаппена под штраф и почему Норрис грубо ошибся? Разбор
Егор Оруджев
Егор Оруджев — о Гран-при Канады Формулы-1
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Егор Оруджев считает, что, в принципе, двух лидеров гонки можно было и наказать.

Постоянный эксперт «Чемпионата» победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев ответил на главные вопросы по итогам Гран-при Канады Формулы-1, который выиграл Джордж Расселл.

Авария Норриса и Пиастри — были ли у Ландо основания полагать, что манёвр может пройти?

В пылу борьбы решение принимается за долю секунды. Скорость немаленькая. Определённо, Ландо посчитал в моменте, что место будет. Но в итоге пространства там не оказалось, и оно бы не открылось. Ландо это сразу после остановки понял и признал.

Удивлены, что Норрис сразу взял всю вину на себя?

Да, удивлен. Но удивлён в хорошем плане. Мне нравится, когда в очевидной ситуации нет криков на эмоциях. Очень профессионально. И вроде бы инцидент был, а скандала нет!

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Не стоило ли Пиастри чуть мягче бороться с напарником?

Мне кажется, всё было в пределах правил. Место оставлялось, когда боролись бок о бок. В целом Оскар в итоге был вовсе не при делах. Классно, что им разрешили бороться.

Ждать ли каких-то глобальных последствий из-за столкновения двух пилотов «Макларена»?

Пока они оба с отрывом в чемпионате, надеюсь, не появится вето на борьбу, и мы продолжим её наблюдать.

Ландо Норрис

Ландо Норрис

Фото: Clive Rose/Getty Images

Хотел ли Расселл подставить Ферстаппена под штраф сильным торможением под сейфти-каром?

Да, конечно. Джордж специально тормозил. Но и Макс любит ехать почти бок о бок. Или вообще как в Абу-Даби в 2021 году. Думаю, Джордж решил его чуть-чуть проучить. Манёвр, конечно, был сделан специально. Можно ещё отметить, что на выезде с пит-лейна за сейфти-каром Джордж тоже сильно замедлялся. Помню, было правило 10 корпусов за машиной безопасности. Но опять судьи закрывают на это глаза.

Правы ли судьи, что не стали наказывать Джорджа и расследовать обгон Ферстаппена?

Если следовать тому, что правила одинаковы для всех, то, конечно, судьи неправы. Стоило наказать: одного за erratic driving, другого — за обгон под сейфти-каром. Держись дальше, и тогда не обгонишь, если кто-то резко затормозит. Судьи вроде бы скучали полгонки, однако их решения мне непонятны. Строллу за то, что не оставил места, дают 10 секунд, а Ландо за то, что въехал в соперника — пять! Сами же говорили, что им итог не важен. Получается, важен? Ощущение, что они принимают решения абсолютно из головы.

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Удивлены выступлением Антонелли в гонке?

Да классная гонка: чистый старт и неплохой темп. Но не очень понял, чему тут удивляться. Тому, что «Мерседес» лучше «Ред Булл» работает с резиной в этих условиях? Джордж явно контролировал всё, что происходило сзади. А в квалификации привез напарнику почти половину секунды (Макс привёз Цуноде в Q2 0,6 секунды — просто там отрыва не хватило даже на проход дальше). Так что не всё так радужно. Однако гонка и правда отличная. Но вот вроде классно доехал, однако в итоге ни борьбы с Максом, ни обсуждения стратегии — ничего. Просто выехал после первого круга третьим, и довезли до третьего. В общем, без ошибок, но машина позволяла большее. А от самого Кими ничего большего не исходило — будто бы он был рад закончить гонку третьим сразу после старта. Хотя, может, это я уже обнаглел и хочу слишком многого!

Насколько можно оправдать ошибку Леклера в квалификации ехавшим впереди Хаджаром?

50/50. Именно об этом моменте мне сложно судить. Там не очень быстрый поворот, и аэродинамический прижим теряется не так сильно, да и Леклер ехал не вплотную. Мне кажется, что скорее просто занёс больше скорости, чем нужно, тем более что первый сектор был «фиолетовым». Думаю, Шарль переатаковал.

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Кто из пилотов в целом произвёл наибольшее впечатление в гонке?

Джордж — классно проехал под давлением, без ошибок. И Окон — тоже отлично и без ошибок.

Как оцените стартовую борьбу Албона и Колапинто?

Гоночный инцидент. Не очень понимаю, на что там надеялся Алекс. В том повороте никогда не остаётся места у того, кто снаружи.

Как вам победа экипажа Кубицы в Ле-Мане?

Супер! Безусловно, Роберт заслужил. Но к балансу производительности, думаю, у многих есть вопросы. Как так выходит, что в этом году все этапы выиграла «Феррари» плюс третий Ле-Ман подряд?

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