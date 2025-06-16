Норрис хуже всех, Расселл — закономерно лучший. Оценки за Гран-при Канады Формулы-1

10-й этап Формулы-1 в по-прежнему субъективных оценках автора.

Джордж Расселл — 9

Красивая победа Расселла. Джордж проехал отличный круг в квалификации, чётко стартовал и всю гонку контролировал отрыв от ближайшего соперника. В концовке можно было бы обойтись и без выкрутасов за автомобилем безопасности, но они на оценку не повлияли.

Макс Ферстаппен — 8,5

В Монреале «Ред Булл» даже в руках Ферстаппена не мог угнаться за «Мерседесом» Расселла, так что практически всю гонку Макс провёл в оборонительном ключе. В итоге, несмотря на агрессивную тактику и сложности с износом резины, нидерландец удержался на второй позиции.

Нико Хюлькенберг — 8,5

Блестящая гонка в исполнении Хюлькенберга. На первом круге, воспользовавшись борьбой Колапинто и Албона, Нико отыграл сразу две позиции, а затем продержался 50 кругов на одном комплекте «харда», став лучшим из тех, кто был на тактике одного пит-стопа.

Карлос Сайнс — 8,5

Блокировка в квалификации, казалось, похоронила уикенд Сайнса, но Карлос рискнул проехать гонку с одним пит-стопом и умудрился прорваться в очки, несмотря на проблемы с машиной. Правда, без схода Норриса до топ-10 испанец всё же не дотянулся бы.

Андреа Кими Антонелли — 8

На незнакомой трассе Кими провёл очень сильный уикенд и стал самым молодым пилотом на подиуме с 2017 года. Залогом успеха оказался старт, на котором Антонелли действовал смело и решительно и сумел опередить Пиастри, однако отметим всё же, что в квалификации итальянец допустил ошибку в 10-м повороте.

Первый подиум в карьере Антонелли Фото: Clive Rose/Getty Images

Фернандо Алонсо — 8

Испанский ветеран снова не подвёл: Алонсо во второй раз в сезоне квалифицировался в топ-6 и затем на протяжении всей дистанции поддерживал высокий темп, что позволило набрать очки, несмотря на заминку на первом пит-стопе, отбросившую Фернандо в трафик.

Эстебан Окон — 8

Окон использовал ту же тактику, что и Сайнс — с одним пит-стопом и коротким отрезком на «медиуме» в концовке — и даже финишировал впереди испанца. Однако, в отличие от Карлоса, Эстебан сам подпортил себе квалификацию, проехав в Q2 на 0,3 секунды медленнее напарника-дебютанта.

Оскар Пиастри — 7,5

Для Пиастри гонка в Канаде закончилась как нельзя лучше, но сам Оскар в этот уикенд не блистал. Несмотря на свежий «медиум» на старте, он потерял позицию относительно Антонелли, а на финальном отрезке уступал в темпе Норрису — и разница в шинах (Ландо остановился на два круга позже) не оправдание.

Шарль Леклер — 7,5

Леклер в конце концов добился максимума в гонке, однако после аварии в тренировках Шарль не смог как следует провести квалификацию, причём речь не только об ошибке позади Хаджара: в первой попытке в финале монегаск был медленнее, чем в Q2.

Оливер Берман — 7,5

В случае Бермана тактика двух пит-стопов оказалась неудачной — он застрял в трафике и уже не смог дотянуться до топ-10. Но при более высокой стартовой позиции — если бы Оливер не ошибся в первой попытке в Q1 и не остался бы в Q2 без свежих комплектов — стратегия могла бы сработать.

Льюис Хэмилтон — 7

Льюис Хэмилтон вновь очень много уступал в темпе Шарлю Леклеру, но в данном случае это объяснимо повреждениями, полученными на 12-м круге, а также возникшими на середине дистанции проблемами с тормозами. Как бы там ни было, для нынешней «Феррари» и шестое место — неплохой результат.

Хэмилтон на Гран-при Канады Фото: Meg Oliphant/Getty Images

Франко Колапинто — 7

Колапинто использовал ту же тактику, что и Хюлькенберг, однако опыта в работе с резиной аргентинцу не хватило, и под конец финального отрезка Франко постепенно терял позиции. Зато в квалификации Колапинто выступил неплохо: показал свой лучший результат в сезоне и опередил Гасли.

Исак Хаджар — 7

Команда в этот раз дважды подставила Хаджара: в квалификации инженер сказал Исаку, что Сайнс бросил круг, что в итоге привело к потере трёх позиций на стартовой решётке, а затем механики замешкались на первом пит-стопе, из-за чего француз откатился на последнее место и потерял шансы на очки.

Габриэл Бортолето — 6,5

Из-за вылета в Q1 Бортолето не удалось реализовать свой потенциал — всю гонку бразилец провёл в трафике и занял в итоге лишь 14-е место. Причём в квалификации Габриэлу не повезло — до второго сегмента ему не хватило лишь 0,007 секунды. Если бы не это, уикенд мог бы выглядеть совсем иначе.

Юки Цунода — 6

Цунода вновь не смог реализовать потенциал машины и уже в третий раз подряд финишировал вне топ-10. В то же время, если бы не чересчур суровый штраф за обгон под красными флагами в тренировке, результат почти наверняка был бы иным — в Канаде Юки смотрелся увереннее, чем в предыдущих гонках.

Пьер Гасли — 6

После неудачной квалификации, когда Гасли после красных флагов не смог подготовить шины, французу пришлось стартовать с пит-лейна, но это не помогло: он всю гонку провёл в трафике, выбраться из которого на фоне нехватки скорости на прямых так и не удалось.

Лиам Лоусон — 6

В аналогичной ситуации оказался и Лиам Лоусон, который слабо проехал финальную попытку в Q1 и затем стартовал с пит-лейна. Заезд для новозеландца завершился техническим сходом, однако на фоне необычной тактики с переходом на «медиум» в середине дистанции шансов на очки и без того не было.

Лиам Лоусон на Гран-при Канады Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Александер Албон — 5

На старте Албон пропустил Колапинто и в отчаянной попытке отыграться вынужден был срезать шикану, что стоило Алексу ещё одной позиции. И уж точно прыжки по газону не способствовали нормальной работе двигателя, из-за отказа которого таец в итоге и сошёл с дистанции.

Лэнс Стролл — 4

Возвращение Стролла получилось безрадостным. После разочаровывающей квалификации Лэнс потерял на старте ещё одну позицию, пропустив Цуноду, а затем в безобидной ситуации выдавил на газон Пьера Гасли, за что получил закономерный 10-секундный штраф.

Ландо Норрис — 3

Абсолютно провальный этап для британца. Он допустил две ошибки в финале квалификации, из-за чего на стартовой решётке стоял лишь седьмым, а под финиш полез в крайне необдуманную атаку на напарника и оказался в стене. Отыграть потерянное в Канаде Ландо будет очень трудно.