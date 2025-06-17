Таран от Лосева, подъём Царя и новое достижение чемпиона. Топ-события 3-го этапа RDS GP

Одержать первую победу в квалификации, имея за плечами титул. За три этапа пройти путь от 33-й позиции в личном зачёте до третьего места. Стать единственным пилотом, сумевшим все уикенды сезона завершить в числе призёров. Всем этим отметились спортсмены, которые по итогам уикенда RDS GP в Нижнем Новгороде оказались среди лучших участников парных заездов на «Нижегородском кольце».

Главное, что с погодой в столице закатов повезло и участникам, и болельщикам — да, без дождя не обошлось, но в субботу осадки весьма удачно обрушились на трассу уже под конец квалификации, а в воскресенье и вовсе небесная канцелярия не вмешивалась в ход борьбы на «Нижегородском кольце». После снега в Москве и ливней в Санкт-Петербурге это было подобно подарку свыше — парные заезды прошли без дополнительного фактора непредсказуемости, хотя, конечно, в топ-32 первые дуэлянты столкнулись с необходимостью быстро подстраиваться под переменчивое покрытие. Но было это только после квалификации, итоги которой стали первым сюрпризом уикенда.

Почти полтора десятка пилотов получили заветный билет в «клуб 90+». 94 баллов новобранцу LUKOIL Racing Drift Team Даниле Воробьёву хватило для четвёртой позиции, а в тройку лучших по итогам квалификации попали Алексей Козлов — 95 баллов обеспечили пилоту Predator Dift Team его высочайшую квалификационную позицию в RDS GP — Максим Гроссман, продемонстрировавший завидную стабильность с двумя проездами по 95,5 балла каждый, и его напарник по TimeUp Артём Шабанов — действующий чемпион Гран-При Российской Дрифт Серии впервые в своей карьере выиграл квалификацию!

«Первый подиум в серии RDS Europe у меня был именно на «Нижегородском кольце», но на абсолютно другом автомобиле. А сейчас же я закрыл гештальт, что надо и квалификацию в RDS GP выиграть. Теперь осталось только титул взять в командном зачёте», — в традиционном сверхлаконичном стиле отметил свой успех лидер TimeUp. Не зная, правда, что его дальше ждут ещё и первые в карьере «три кола»: к победе в квалификации на одном этапе Артём добавил победу в парных заездах, а успех Шабанова и попадание Максима Гроссмана в топ-10 принесли TimeUp победу в командном зачёте!

Правда, повод поволноваться у болельщиков чемпиона был. В топ-32, которую и открывал Шабанов заездом с Владиславом Поповым («LECAR Одержимые Моторспорт»), местами асфальт был очень влажным, местами — практически полностью сухим, причём такие участки чередовались совершенно хаотически, так что ехать было непросто. В итоге пилоты свели дуэль к перезаезду (OMT), по итогам которого в стадию воскресных сражений отправился Шабанов.

В двух парах топ-32 победитель определился через bye run — Артём Лейтис (Carville Racing) вышел в топ-16 после поломки автомобиля Романа Тиводара, который механики Takayama Forward Auto не успели вывести на старт за отведённые на это пять минут. Андрей Астапов (Lukoil Racing Drift Team) остался без соперника, поскольку Денис Сорокопуд (VSTeam) не успел вовремя прибыть на старт. Добавили экшена размеренному ходу событий и другие спортсмены — Никита Шиков оформил сход после возгорания машины, Антон Клямко допустил ошибку в заезде с Данилой Скоробогатовым (Lukoil Racing Drift Team), а Леонид Шнайдер (TimeUp) уступил Тимофею Добровольскому (Takayama Forward Auto) из-за проблем с автомобилем.

Развороты и столкновения были в дуэлях Евгения Лосева (Fresh Racing) и Ивана Пальмина (Carville Racing), Кирилла Мацкевича (TimeUp) и Дениса Мигаля (Fresh Racing). В битве же Данилы Воробьёва (Lukoil Racing Drift Team) и Григория Бурлуцкого (Carville Racing) также потребовался ОМТ, по итогам которого в стадию воскресных дуэлей отправился Воробьёв.

И так получилось, что для двух из трёх призёров этапа парные заезды оказались сверхинтересными с точки зрения того, какие соперники им достались. Самый титулованный участник Российской Дрифт Серии — Георгий Чивчян из Takayama Forward Auto, опытнейший Дамир Идиятулин (Fresh Racing), с которым в прошлом году в Нижнем Новгороде Шабанов встречался в финале, непростой с точки зрения пилотажа Антон Козлов и титулованный лидер «LECAR Одержимые Моторспорт» Аркадий Цареградцев — все звёзды RDS GP попались Шабанову на одном этапе! И если учитывать, что всех их москвич победил, то этим результатом вчерашний новичок серии доказал, что по праву завоевал титул в дебютном сезоне.

Вице-чемпион 2023 года Антон Козлов тоже отметился яркими дуэлями. Хотя бы потому, что в топ-16 сильным соперником стал Данила Воробьёв, в топ-8 серьёзную борьбу навязал Данила Скоробогатов, а Андрей Астапов стал оппонентом в дуэли за третье место. В итоге, превзойдя трёх спортсменов Lukoil Racing Drift Team и уступив только будущему победителю этапа, Антон Козлов обеспечил себе третье место. И стал единственным пилотом, кто в 2025 году три из трёх этапов закончил в числе призёров.

Аркадий Цареградцев на пути к финалу последовательно преодолел сопротивление Ильи Полищука (Predator Drift Team), Дениса Мигаля (Fresh Racing), Алексея Козлова (Predator Drift Team) и Андрея Астапова. Были все шансы на первую в сезоне победу, однако в итоге Царь занял второе место. Как отметил сам чемпион RDS GP 2022, после неудачи на первом этапе на Moscow Raceway два серебра подряд стали для него и команды «LECAR Одержимые Моторспорт» отличным результатом. И позволили вернуться в гонку за титул — будучи 33-м в личном зачёте после этапа на Moscow Raсeway, Нижний Новгород Цареградцев покидал уже на третьей строчке!

Благодаря своей стабильности, которая в дебютном для него сезоне RDS GP 2023 почти привела Антона Козлова к чемпионству, пилот Carville Racing сохраняет лидерство в личном зачёте после трёх этапов 2025 года. Однако преимущество чисто символическое: Артём Шабанов уступает Козлову всего 10 очков, которые представитель TimeUp может легко отыграть даже за одну успешную квалификацию. Четвёртым позади Цареградцева идёт Роман Тиводар (Takayama Forward Auto), для которого в Нижнем Новгороде всё закончилось на стадии топ-32 досадной поломкой машины и ещё более досадной ошибкой команды, которая вроде бы и успела починить автомобиль, но из-за собственной помарки не дала возможность пилоту вовремя выехать на старт.

Что касается командного зачёта, то здесь в лидерах закрепилась TimeUp, которая с серьёзным запасом опережает Carville Racing, не попавшую на «Нижегородском кольце» в топ-3 командного зачёта. Третье место пока удерживает Takayama Forward Auto, однако на расстоянии атаки сразу две команды — Fresh Racing и «LECAR Одержимые Моторспорт». Подиум Lukoil Racing Drift Team в Нижнем Новгороде не позволил им попасть в первую пятёрку, но дал возможность существенно поправить свои дела в командном первенстве. Так что через месяц — на 19-20 июля запланирован четвёртый этап RDS GP в Москве — на трассе ADM Raceway борьба закипит с новой силой. Тем более что это будет уже экватор сезона, а значит, что цена каждой ошибки вырастет кратно — до развязки чемпионской битвы осталось всего ничего. Ну а пока давайте выберем самый яркий момент третьего этапа!

Рейтинг: самые яркие моменты третьего этапа RDS GP — 2025 Фото: Пресс-служба RDS GP 1 место Квалификационная стабильность Максима Гроссмана Получив возможность стать пилотом TimeUp, спортсмен из Иркутска преобразился — достойный уровень подготовки техники, помноженный на неоспоримый талант Максима, дал возможность Гроссману напомнить всем, что он является одним из самых ярких и сильных пилотов российского дрифта. Не только зимнего, но и летнего. Что и было доказано на «Нижегородском кольце». Проехать одну попытку в квалификации на 95,5 балла — уже успех, но повторить этот результат второй раз — лучшее подтверждение собственного таланта. Гроссман остановился в шаге от победы в квалификации, уступив лишь своему напарнику по команде, но поражением для Максима это точно не стало. Свой уровень он подтвердил двумя блестящими проездами, так что победа в квалификации — лишь вопрос времени. Фото: Пресс-служба RDS GP 2 место Дуэль Александра Абрамова и Сергея Кузнецова Набравшись необходимого опыта в RDS Europe, оба пилота пошли на повышение в RDS GP и уже в главном турнире страны по дрифту продолжают радовать поклонников яркими проездами и необычными автомобилями. Абрамов, который не раз заявлял о любви к Dodge Viper, построил фантастический по красоте и мощи Dodge Viper SRT, а Кузнецов получил в своё распоряжение российский суперкар Flanker F. Проезд каждого пилота — праздник для болельщиков, которые получают возможность наблюдать в деле яркие во всех смыслах машины. Ну а когда Александр и Сергей встречаются в дуэли на трассе, то это просто феерия технической красоты. И в Нижнем Новгороде случился редкий момент, когда в рамках официальных заездов сетка свела пилотов Predator Drift Team и Star Pёr Stars Aimol в дуэли на трассе. Фото: Пресс-служба RDS GP 3 место Евгений Лосев идёт на таран Алексея Козлова Став звездой RDS Europe, в 2025 году Алексей Козлов на своей легендарной Toyota Cresta покоряет RDS GP. Первые два этапа для пилота Predator Drift Team сложились не лучшим образом, но в Нижнем Новгороде уроженец Петропавловска-Камчатского ворвался в топ-3 квалификации, а в парных заездах пробился в топ-8. Причём сделал это на повреждённой в аварии машине! Соперником Козлова на стадии топ-16 стал великий и ужасный Евгений Лосев из Fresh Racing, который и оказался главным «героем» дуэли. Этот заезд не заладился с самого начала. Лосев, будучи преследователем, ткнул машину лидера, а потом Козлов уже не смог «откопаться» в ситуации, когда автомобиль начал уходить в разворот. Алексей потерял контроль над машиной, закружившись в клубах дыма, которые скрыли соперника от мчащегося следом Евгения — последовал второй удар, серьёзно разворотивший заднюю часть Toyota Cresta. Пилот Fresh Racing был признан виновником столкновения, так что представитель Predator Drift Team оформил в этом заезде сход и отправился чинить машину. Судя по тому, что в топ-8 пилот с Камчатки стартовал, его знаменитый седан ещё заявит о себе! Фото: Пресс-служба RDS GP 4 место Антон Козлов против Lukoil Racing Drift Team Встретиться в заездах с пилотами одной команды вполне реально, но редко когда это случается на одном этапе. Всё-таки три-четыре спортсмена одного коллектива, во-первых, обычно оказываются разбросаны по обеим сторонам сетки парных заездов, а во-вторых, крайне нечасто попадают на одного и того же соперника. Но, как показало «Нижегородское кольцо», такая ситуация вовсе не невозможна. Очень забавно было наблюдать, как раз за разом соперниками Антона Козлова становятся пилоты Lukoil Racing Drift Team. Вообще, из пяти дуэлей, что представитель Carville Racing провёл в Нижнем Новгороде, только две были не с красно-белыми машинами. А так в топ-16 Козлов разделался с Данилой Воробьёвым, в топ-8 взял верх над Данилой Скоробогатовым, а в битве за третье место оставил без подиума Андрея Астапова. Фото: Пресс-служба RDS GP 5 место Артём Шабанов vs чемпионы и вице-чемпионы На долю Артёма Шабанова выпало другое испытание. На каждой стадии парных заездов победителю квалификации достались такие соперники, что, увидев сетку, лидер TimeUp даже пошутил, что был бы рад не становиться лучшим в квалификации — лишь бы не оказаться в столь опасной компании. Однако скромничал действующий чемпион зря — на пути к победе он оказался сильнее двух обладателей титулов и пары вице-чемпионов! Сразиться с такими соперниками мечтают многие, но вот чтобы на одном этапе встретиться сразу со всеми, да ещё всех их победить — такое пока удалось только Шабанову! Первым Артём оставил не у дел Георгия Чивчяна, взяв верх над четырёхкратным чемпионом RDS GP, двукратным обладателем кубка FIA IDC и первым победителем Кубка России по дрифту на стадии топ-16. В топ-8 поражение от Артёма потерпел его прошлогодний соперник по чемпионской гонке Дамир Идиятулин, а в полуфинале москвич вслед за вице-чемпионом сезона-2024 разделался и с вице-чемпионом 2023 года Антоном Козловым. Завершил же свою победную поступь пилот TimeUp победой над чемпионом 2022 года Аркадием Цареградцевым.