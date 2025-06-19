«Персонажи плоские, диалоги деревянные». Что пишут критики о фильме «Ф-1» с Брэдом Питтом

В Нью-Йорке состоялась премьера долгожданного фильма Джерри Брукхаймера и Джозефа Косински о Формуле-1, в котором главные роли играют Брэд Питт, Демсон Идрис и Хавьер Бардем. Эта лента создавалась на протяжении полутора лет и при полном содействии Формулы-1 — съёмки проходили в том числе на реальных Гран-при чемпионата мира, а одним из продюсеров проекта выступил Льюис Хэмилтон.

Американские и британские журналисты уже посмотрели фильм и опубликовали рецензии на него. Собрали самые интересные и яркие мнения о картине. Спойлер: понравилась она далеко не всем.

«Брэд Питт играет Брэда Питта»

Фильм рассказывает о гонщике-ветеране Сонни Хейсе (Брэд Питт), который давно закончил карьеру, но возвращается в Формулу-1 по приглашению владельца команды «Апекс» Рубена Сервантеса (Хавьер Бардем), где ему предстоит стать напарником для молодого Джошуа Пирса (Демсон Идрис) — такова завязка фильма, известная по трейлерам. Из рецензий журналистов мы узнаём, что в «Больших призах» Сонни выступал ещё в начале 1990-х — и сражался с Айртоном Сенной и Аленом Простом, но едва не погиб в аварии на Гран-при Испании 1993 года.

«Что отличает «Ф-1» от других фильмов об автоспорте, так это то, насколько впечатляюще Косински вплетает реалии Формулы-1 в вымышленное повествование, — пишет Ловия Гьяркье для The Hollywood Reporter. — Как и в Top Gun, Косински и оператор Клаудио Миранда экспериментировали с тем, как далеко они могут зайти, чтобы зафиксировать на камеру притягательную энергетику жизни на грани. В некоторых сценах зритель оказывается прямо в машине, чтобы ощутить чувства, которые испытываешь, находясь так близко к смерти.

Один из самых захватывающих элементов фильма — столкновение разных поколений в лице Сонни и Джошуа, через которое исследуется, как со временем менялся спорт. Формула-1 всегда была про деньги (команды часто платят гонщикам по полмиллиона долларов (sic) за участие в гонках). При этом, как и в других видах спорта, они должны быть обаятельными и за пределами трассы. Сонни всё это не интересует, а вот Джошуа не может позволить себе такого отношения».

«Брэд Питт справляется со своей работой. Сейчас он играет Брэда Питта лучше, чем кто-либо другой способен сыграть Брэда Питта. Не важно, выиграет ли Сонни, потому что настоящую победу одержала Apple — кинематографическую во всяком случае, — уверен Джонни Олексински из New York Post. — Техногигант из Купертино часто вливает в свои фильмы миллионы долларов по глупости, однако в этот раз режиссёр точно знает, как следует потратить деньги.

Гонки выглядят реалистично и захватывающе, а зритель верит, что Питт и Идрис действительно управляют автомобилем. В фильме, в котором персонажи абсолютно предсказуемы, вся сила исходит от гоночных сцен. Длинноват ли фильм? Безусловно. Но я ни разу по ходу фильма не спросил, когда уже финиш».

Он играет Брэда Питта лучше, чем кто-либо другой способен сыграть Брэда Питта Фото: Ryan Pierse/Getty Images

«Лучшие гоночные сцены, когда-либо снятые»

«Он был золотым мальчиком Формулы-1, но 30 лет назад попал в ужасную аварию, порвавшую его жизнь на куски, потерял карьеру, пережил несколько неудачных браков и теперь ездит по менее гламурным гонкам на собственном фургоне, в перерывах между ними играя в азартные игры или зарабатывая деньги на такси, — пересказывает сюжет корреспондент BBC Николас Барбер. — Одна из проблем фильма в том, что Сонни полностью восстановился психологически и физически ещё до первой сцены. Его недостатки исправлены, его демоны мертвы, у него больше нет слабых мест — кроме непринуждённой надменности, которую можно ожидать лишь от того, кто выглядит как Брэд Питт.

Появляясь на «Сильверстоуне», Сонни сразу доказывает, что он тактический гений, вдохновляющий лидер, преданный командный игрок, харизматичный джентльмен и инженер-инноватор, который на важных встречах показывает карточные фокусы и совершенно не интересуется трофеями и деньгами. Непонятно лишь, почему этот супергерой вообще покидал Формулу-1. Провести время с таким харизматичным негодяем весело, однако трудно вовлечься эмоционально в историю, в которой главный герой проходит путь от отличного, но несколько самоуверенного парня к отличному и чуть менее самоуверенному парню».

«Однако самая главная проблема фильма в том, с каким подобострастием в нём показана Формула-1. Это, по сути, глянцевый промофильм с настолько навязчивым продакт-плейсментом, что вы скорее запомните названия брендов, чем имена главных героев. Никто не делает ничего плохого, ни с кем не может случиться ничего плохого, потому и нет никакого напряжения, — продолжает Барбер. — Сюжет просто перескакивает с одного Гран-при на другой. В начале команда главных героев терпит поражение, а затем… Ну, вы сами можете представить, что происходит затем — и будете абсолютно правы. За исключением того, что ваша версия будет смелее, чем сам фильм».

«Гоночная драма Брэда Питта включает в себя лучшие гоночные сцены, когда-либо снятые, но у сценария словно пробито колесо, — соглашается Джордан Хоффман из Entertainment Weekly. — Сцены, снятые за пределами трассы, выглядят почти что как пародия на любой другой фильм о гонках. Персонажи плоские, диалоги деревянные, а ход повествования крайне предсказуем. На фоне того, сколько усилий было вложено в этот фильм, странно, что они не попытались создать более динамичную историю. Однако давайте всё же кое-что проясним: Джозеф Косински — один из самых талантливых режиссёров в данный момент. С визуальной точки зрения «Ф-1» не имеет себе равных в том, с какой страстью показаны скорость и внутреннее волнение. Работа с камерой — а создатели явно не полагались на графику — порой выглядит как волшебство».

«Но тех, кто не знаком с миром Формулы-1, некоторые вещи могут сбить с толку. В Ф-1 миллион правил. Я думал, что они просто очень быстро ездят по кругу и кто-то финиширует первым, однако выясняется, что всё гораздо сложнее — и фильм пытается это объяснить, — добавляет Хоффман. — Кажется, что за Джошуа и Сонни стоит половина НАСА, которая отслеживает каждое движение с помощью суперкомпьютеров и постоянно что-то кричит Сонни — но он, естественно, их игнорирует, а в какой-то момент заявляет, что его стратегия – это «ехать быстро». Другими словами, вам в принципе и не нужно понимать, как всё устроено — многие нюансы остаются фоновым шумом. Однако, как и в реальной Формуле-1, в фильме безумное количество рекламы».

Мировая премьера фильма «Ф-1» Фото: Jamie McCarthy/Getty Images

«Попкорновое развлечение»

«Понравится ли «Ф-1» поклонникам гонок, я судить не буду. Могу лишь определённо сказать, что Клаудио Миранда знает, как их снимать, — хвалит оператора Джейк Койл из Associated Press. — Допустим, гонки показаны хорошо, а как же сюжет? Я бы сказал, что его достаточно. Когда Сонни появляется и превращает машину в уголь, становится ясно, что он агент хаоса в команде-аутсайдере, погрязшей в долгах. Но что не позволяет «Ф-1» разогнаться на полную, так это постоянное озвучивание мотивации Сонни. То же самое касается и гоночных сцен, в которых комментаторы проговаривают буквально каждый момент драмы. Это, наверное, необходимо в спорте, где стратегия играет ключевую роль, однако авторы лучших фильмов о гонках — от «Гран-при» до «Сенны» с «Феррари» — знали, когда можно положиться лишь на рёв двигателя».

«Брэд Питт втискивает ковбойское лицо в шлем, который подпирает ангельские 60-летние щёчки к носу, и садится за руль приторной, но яростной и экстравагантной мелодрамы, — пишет на страницах The Guardian Питер Брэдшоу. — Вместе с банальным сюжетом о старике, наставляющем новичка (как в «Тачках» от Pixar), фильм «Ф-1» даёт зрителю корпоративный блеск, реальные кадры заездов с Брэдом Питтом в неоправданно дорогой машине и технофетиши, которые почти заставляют вас забыть о том, насколько невероятно уродливы эти автомобили.

Загадочный мир Формулы-1 раскрыт с большой любовью, причём все почему-то носят наушники с гарнитурами — они что, не могут слышать друг друга без них? Автогонки — это вид спорта, где партнёры по команде, судя по всему, соревнуются друг с другом не меньше, чем с соперниками, и это идеальный сюжет для кино. В фильме немало мачистских глупостей, но щегольство, с которым Косински собирает всё воедино, действительно выглядит зрелищно».

«Гоночные сцены выглядят действительно захватывающее, однако мощности сценария не хватило бы даже для того, чтобы завести машину Нодди из «Игрушечной страны» (британский мультсериал для детей. — Прим. «Чемпионата»), не говоря уже о болиде Льюиса Хэмилтона, — считает Брайан Винер из Daily Mail. — Сюжет банален, мы видели его тысячу раз в других спортивных фильмах, триллерах, вестернах, где угодно. Убелённый сединами ветеран совершает маловероятное, но в итоге триумфальное возвращение и делится опытом с самоуверенным молодым бойцом. Однако в «Ф-1» этот знакомый сюжет рассказан с такой энергией, что едва ли имеет значение, что мы его уже знаем. Я видел фильмы о гонках и получше, но ни один из них не передавал настолько проникновенно прилив адреналина на скорости свыше 350 км/ч.

Я думаю, поклонникам автоспорта фильм понравится — на каждый момент, который в реальной жизни никогда бы не произошёл, приходится мощная порция аутентичности с камео Льюиса Хэмилтона и Тото Вольфа, а также более продолжительной ролью Мартина Брандла. Что же касается тех, кто не знаком с Формулой-1, им фильм может понравиться ещё сильнее. Формула-1 не всегда бывает такой же зрелищной, как в этом фильме. Это попкорновое развлечение в самом простом его проявлении».

Съёмки фильма «Ф-1» Фото: Ryan Pierse/Getty Images

«Барби» для пап»

«Бездушный продукт, слишком увлечённый полумифической бравадой Брэда Питта, — критикует картину Кларисса Лафри из The Independent. — Для фильма, который спродюсирован Льюисом Хэмилтоном и наполнен реальными действующими лицами Формулы-1, он слишком далеко отодвигает настоящее мастерство, присущее этому виду спорта. Вместо этого нам предлагают болеть за Сонни Хейса — отвратительно перекошенную версию Тома Круза из «Топ Ган: Мэверик». Сонни, как и Мэверик, нарушает правила, но здесь преобладает не столько мальчишеская самоуверенность, сколько воинствующая некомпетентность. За него трудно болеть, потому что он не раздвигает границы, а просто отказывается играть честно. И тот факт, что для того, чтобы насладиться по-настоящему яркими гонкам, приходится ждать самого конца фильма, стирает весь фальшивый блеск с актёров в креслах пилотов».

«Можно ли назвать фильм «Ф-1» новым «Топ Ган: Мэверик»? Создатели делают всё, чтобы мы так думали, однако есть ещё один недавний студийный хит, с ДНК которого у фильма с Брэдом Питтом столько же общего. «Ф-1» с его мачистским взглядом и захватывающей техникой – это, по сути, «Барби» для пап: искусное упражнение по продвижению бренда, которое сходит создателям с рук благодаря блистательной изобретательности авторов, — пишет на страницах The Telegraph Робби Коллин. — В этом фильме ставки никогда не должны быть опасными для жизни. Никто не выступает в роли злодеев, и, даже когда один из сотрудников «Феррари» демонстрирует намёк на неспортивное поведение, мы мгновенно переключаемся на триумфальный план логотипа компании под рёв саундтрека Ханса Циммера. Впрочем, по большей части «Ф-1» ощущается достоверно, что сглаживает недостатки».

А вот Кевин Маер из The Times с этим мнением не согласен: «Брэд Питт в самом банальном и глупом спортивном фильме в истории, — пишет он уже в заголовке. — Высокобюджетный фильм о гонках выглядит потрясающе, но он слишком похож на 2,5-часовую рекламу Формулы-1».