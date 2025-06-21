«Это жестоко...» За 4 года до триумфа в Ле-Мане Кубица потерял победу на последнем круге

Состоявшийся в прошлый уикенд марафон «24 часа Ле-Мана» стал триумфом для частного экипажа «Феррари» в составе Роберта Кубицы, Йе Йифея и Фила Хэнсона. Разумеется, больше всех говорили про Кубицу, который после серьёзнейшей аварии в ралли и фактически загубленной карьеры в Формуле-1 всё же сумел забраться на другую автоспортивную вершину. Но эта победа — ещё и компенсация за гоночную драму, которая произошла с участием Кубицы и Йифея четыре года назад…

«Ребята, ещё ведь 70 минут, всякое может случиться...»

В 2021 году будущие напарники по экипажу «Феррари» команды AF Corse выступали в категории LMP2 вместе с французом Луи Делетразом. Кубица, Йифей и Делетраз сформировали один из двух экипажей команды Team WRT – с одной стороны, дебютанта «24 часов Ле-Мана», с другой — коллектива с богатой историей побед.

В итоге перевесил второй фактор: несмотря на некоторые технические проблемы, к финишу гонки лидерами класса LMP2 являлись два экипажа Team WRT, причём трио Кубицы создало комфортный отрыв в полминуты и уже просто доезжало последние километры. Организаторы не сомневались, что именно этот экипаж станет победителем категории.

«К нам начали подходить организаторы, — вспоминал потом Кубица. — Разные люди говорили, кто пойдёт на подиум, когда ещё оставалось ехать 70 минут. Я уже бывал в такой ситуации, и мне она не нравится. Да, в 99,999% случаев ничего не происходит. Но я всегда говорил: «Ребята, ещё ведь 70 минут, всякое может случиться». И оно случилось...»

Роберт Кубица в 2021 году Фото: Luca Bruno — Pool/Getty Images

«Просто плачу. Победа в Ле-Мане всегда была для меня мечтой»

Когда Йифей отправился на последний круг, то его прототип Oreca замедлился и просто отказался ехать дальше! Китаец делал всё возможное, чтобы оживить автомобиль, однако ничего не помогало — финальный круг его Oreca по правилам не преодолела. А это значилось, что экипаж не просто потерял победу, но даже не попал на подиум: по правилам ты обязан проехать последний круг не медленнее определённой скорости, а иначе считаешься не финишировавшим. Так что отрыв более чем в круг от экипажа, шедшего четвёртым, уже ничего не решал — сход для Кубицы, Йифея и Делетраза!

«Просто нет слов, – написал на своей странице в соцсети Делетраз. – Это так жестоко. Почему после 23 часов 58 минут такое происходит на последнем круге?! Мы ведь уверенно лидировали, победа была в кармане. Но машина просто остановилась — не могу поверить! Просто плачу. Победа в Ле-Мане всегда была мечтой – ещё с детства».

Послегоночный разбор позволил установить причину схода. Из строя вышел датчик положения педали газа. Это вызвало короткое замыкание, на время вырубившее блок управления двигателем. Обидная и такая судьбоносная поломка!

«Это больно — высказался со своей стороны Кубица. — Для команды хорошо, что победу одержала наша сестринская машина. Но когда ты так долго гонишься за первым местом… Думаю, мы его заслуживали, ведь парни проделали хорошую работу. Когда победа в кармане, ну, или почти в кармане, это больно. Словами не передать. Такие моменты делают тебя сильнее. Конечно, звучит дешёвенько, однако мы можем гордиться тем, что сделали. Это просто гонки — вот за такое мы их любим или ненавидим».

«Роберт, наслаждайся, ты заслуживаешь всё это»

Очевидно, что такие лемановские драмы все помнят долгие годы. К счастью для Кубицы, Йифея и Делетраза, в 2025-м им всё-таки удалось перекрыть прежний негатив. Кубица и Йифей выиграли в абсолютном зачёте «24 часов Ле-Мана», а Делетраз с напарниками по команде AO by TF победил в подклассе LMP2 (Pro-Am) — для Луи это первая победа после двух вторых мест в категории LMP2 и серебра в LMP2 (Pro-Am) в 2024-м. Дождался! Как и Кубица с Йифеем. Разумеется, Делетраз с Кубицей пересеклись после финиша, чтобы сфотографироваться с долгожданными трофеями — красивая же история!

Луи Делетраз и Роберт Кубица Фото: Из личного архива Луи Делетраза

Вот как Делетраз подписал своё фото с Кубицей:

«В 2021-м мы проиграли Ле-Ман на последнем круге, а теперь оба его выиграли. Но ты сделал это в общем зачёте, и я счастлив за тебя, мой друг. Ещё один эпичный пилотаж от РК! Жизнь иногда сумасшедшая. Мы были напарниками четыре года, я так многому у тебя научился, ты легенда, так что, Роберт, наслаждайся, ты заслуживаешь всё это!

P. S. В 2021 году ты сказал мне, что, если мы выиграем Ле-Ман, ты дашь попробовать свою раллийную машину. Ну, формально говоря…

P. P. S. Йе тоже был с нами в 2021 году. Всё это делает нынешний успех ещё слаще. Поздравления ему и Филу Хэнсону!»

Посмотрим, даст ли теперь Кубица прокатиться Делетразу… И подождём, что решит Роберт насчёт своего будущего в гонках, после того как добился столь серьёзного успеха.