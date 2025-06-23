Какие новинки подготовил «КАМАЗ-мастер» к главной гонке года и кого посадит за руль?

Импортозамещение и работа над скоростью и надёжностью. Так вкратце можно рассказать о той работе, которую команда «КАМАЗ-мастер» проделала в перерыве между «Шёлковым путём» прошедшим и «Шёлковым путём» предстоящим. Несмотря на вроде бы отсутствие видимых новинок в грузовиках и тотальное доминирование «синей армады» в чемпионате России по ралли-рейдам, на самом деле есть и инновации в технике, и ожидание плотной борьбы с коллегами по грузовому зачёту. «Чемпионат» всё узнал, посетив Набережные Челны.

Какие новинки в грузовиках?

Начальник конструкторского отдела команды Евгений Яковлев отметил, что приоритетом для «КАМАЗ-мастер» на «Шёлковом пути» – 2025 будут скорость и надёжность машин. При этом в коллективе параллельно с основной работой инженеры и механики интенсивно трудятся над импортозамещением определённых узлов и агрегатов гоночных грузовиков.

Из заметных невооружённым глазом обновлений — гидроцилиндры для подъёма грузовика вместо привычных многим домкратов. Система пока находится в процессе доработки, но в целом уже неплохо себя зарекомендовала. Остальные инновации уже скрыты под кузовом. На нескольких машинах в предстоящем ралли-марафоне обкатают элементы подвески собственной разработки, созданные в тандеме с техническими партнёрами команды, а на грузовике капотной компоновки появятся некоторые решения, ранее апробированные на автомобилях семейства К5. В команде ожидают, что новинки позволят заметно повысить плавность хода и снизить крены на бездорожье.

В двигатель внедрили, как говорит «КАМАЗ-мастер», интересные решения — всё ради повышения надёжности и снижения вероятности отказов в гонках. Новинки появятся в трансмиссии и тормозной системе, где применят элементы от новых производителей, а многие из новых узлов и вовсе разработаны и произведены в России. Как и шины. В прошлом году началось сотрудничество с Kama Tyres, которое в новом сезоне выходит на новый уровень — на гоночных грузовиках и автомобилях сопровождения преимущественно используется отечественная резина.

Число гоночных К5 продолжает расти Фото: kamazmaster.ru

«Работа над автомобилем не прекращается никогда, — подчеркнул Дмитрий Сотников. — В этом году мы старались провести модернизацию, в которой много было направлено именно на надёжность техники. Всё-таки ралли-рейды требовательны к этому: кто меньше стоит на трассе, тот обычно выигрывает. Также искали новых поставщиков: не все детали и запчасти можем купить, поэтому переходили на другие элементы. Может быть, более даже надёжные, более перспективные вещи.

Появились изменения в элементах подвески, также появится детали нашего собственного изготовления и в трансмиссии. Конечно, внешне машины будут прежними, изменения, незаметные со стороны, но для нас это большой шаг. По двигателю поработали и постарались добавить динамики, немаловажным для нас был и баланс. Будут изменения, не обо всех из которых я могу рассказывать, но мы попробуем на «Шёлковом пути» оценить, насколько это всё перспективно».

Согласен с напарником и Антон Шибалов, который отметил важность постоянной работы над улучшением грузовиков на фоне растущей конкуренции со стороны соперников.

«В основном мы сосредоточились на подвеске и характеристиках двигателя. На сегодняшний день борьба настолько плотная, что приходится искать преимущество по небольшим крупинкам. Возможно, я ошибаюсь, но, когда смотрю сейчас на «Дакар», не вижу там такой сильной конкуренции, которая давала бы участникам расти. Интересно, конечно, было бы нам и «МАЗу» вернуться на «Дакар» и увидеть, насколько мы за эти годы выросли или, может, остались на том же уровне, а наши конкуренты выросли. Но последнее, думаю, маловероятно», — отметил Шибалов, которого на «Шёлковом пути» в 2025 году ждёт дебют за рулём новой для него машины.

Кто и на чём выступит на «Шёлковом пути»?

Сергей Куприянов, традиционно выступающий на газодизельном КАМАЗ-43509, в этом сезоне из-за занятости на основном месте работы в компании «Газпром» марафон пропустит, однако его грузовик окажется в надёжных руках. Антон Шибалов будет управлять необычной по меркам мировых ралли-рейдов машиной, штурманом станет Александр Куприянов, а механиком экипажа — Данил Телепов.

А что же насчёт других экипажей? Три КАМАЗ-435091 с кабиной К5 выведут на старт опытнейший Дмитрий Сотников (штурман Сергей Кренев, механик Ильгиз Ахметзянов) и юниоры команды Алмаз Ахмедов (штурман Иван Мальков, механик Иван Татаринов) и Богдан Каримов (штурман Дмитрий Никитин, механик Айдар Бигашев), причём последний выиграл три из трёх прошедших этапов чемпионата России, так что на «Шёлковый путь» отправится в числе одного из фаворитов гонки. Правда, соперники у молодого таланта будут серьёзные. Как из числа собственных напарников по «КАМАЗ-мастер», так и из экипажей «МАЗ-СПОРТавто» и Ural Motorsport.

Материалы по теме МАЗ и организаторы «Дакара» договорились насчёт денег, не возвращённых белорусам

Капотный КАМАЗ-435092 поведёт в бой руководитель команды Эдуард Николаев (штурман Евгений Яковлев, механик Владислав Глухов), который вновь будет совмещать работу руководителя команды и одного из её пилотов.

«Конечно же, у совмещения есть свои сложности, — признаёт «играющий тренер» Эдуард Николаев. — Не так получается сконцентрироваться: мысли обо всей команде, о каждом экипаже. Но я очень рад, что пока удаётся совмещать руководство командой и выступления за рулём. Во-первых, это хорошая обратная связь для наших начинающих ребят-пилотов, потому что я сам по трассе проезжаю и понимаю, как это должно быть, и подсказываю им. Очень хорошая обратная связь и для руководства, когда отчитываюсь перед Сергеем Когогиным, потому что Сергей Анатольевич всегда на связи, всегда после каждого спецучастка я ему предоставляю полный отчёт. Это и для меня важно и приятно, когда мой непосредственный руководитель настолько горит и интересуется делом, что каждый день узнаёт, как команда сегодня выступила.

Я пока не готов остыть и повесить шлем на гвоздь. Всё равно придёт тот день, когда придётся оставить руль, но пока результаты показывают, что я ещё могу быть конкурентоспособным. Конечно, когда я сам почувствую, что всё, молодёжь уже в разы быстрее едет и действительно готова нас подменить, то я сделаю этот шаг незамедлительно — зачем себя тянуть, если для команды лучше дать дорогу молодым».

Богдан Каримов и Эдуард Николаев Фото: kamazmaster.ru

Впрочем, не одному Эдуарду предстоит совмещать несколько ролей в гонке. Почти все легенды «КАМАЗ-мастер» заняты и на административных должностях в коллективе, отвечая за различные проекты. Среди них опытнейший Андрей Каргинов, который в «Шёлковом пути» примет участие, хотя и не на «боевом» грузовике.

«Андрей Каргинов, как и Айрат Мардеев, как и Антон Шибалов, как и, в принципе, все мы, уже потихоньку перешли в руководящие роли. Есть в команде та необходимая работа, которая даже на сегодня важнее для Андрея, чем ехать пилотом в экипаже. Андрей в этот раз выезжает руководителем команды обеспечения, команды механиков на бивуаке, так что Каргинов участие в «Шёлковом пути» примет, но в иной роли», — пролил свет на отсутствие легендарного пилота в числе участников ралли-марафона руководитель «КАМАЗ-мастер».

«КАМАЗ-мастер», как всегда, выставит на «Шёлковый путь» солидный состав Фото: kamazmaster.ru

В числе основных целей на предстоящую гонку в Набережных Челнах формулируют не только проверку технических инноваций, но и оценку молодых членов коллектива в условиях марафона. Чемпионат России — это спринт, и юниоры «КАМАЗ-мастер» уже доказали, что способны с ним справляться. А вот почти две недели марафона — вызов, который перспективным талантам только предстоит освоить в полной мере.

Получится это или нет, а также что в 2025 году возьмёт верх — молодость или опыт — станет понятно 22 июля, когда в Горно-Алтайске финиширует «Шёлковый путь», старт которому будет дан 12 июля в Иркутске. Эти 4792 км дистанции, включая 2402 км скоростных участков, по берегам Байкала через монгольские степи, пески пустыни Гоби и горы Алтая дадут ответы на многие вопросы, которые волнуют поклонников «синей армады» и саму команду.