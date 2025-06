«Леклер уровнем ниже Норриса, Слейтер лучше Антонелли». Пётр Алёшин о топах Ф-1 и Бедрине

На прошлой неделе было объявлено, что российский гонщик Никита Бедрин не просто примет участие в так называемых тестах новичков Формулы-Е в Берлине в составе DS PENSKE, но и полноценно войдёт в молодёжную программу этой команды Формулы-Е. «Чемпионат» связался с менеджером Бедрина Петром Алёшиным, чтобы узнать, что всё это значит для будущего российского пилота. А разговор как-то сам собой переключился и на других молодых пилотов — от лидера сезона FRECA Фредди Слейтера до Ландо Норриса с Шарлем Леклером.

«Я был бы счастлив, если бы удалось закрепиться в Формуле-Е»

— Пётр Михайлович, как возникло сотрудничество Никиты с академией DS PENSKE?

— Шла довольно долгая плановая работа, и вот сейчас количество перешло в качество: хорошие результаты, хорошая репутация пилота, хорошие отношения с рядом команд и программ.

Мне особенно приятно, что это наш, российский пилот — с учётом всех обстоятельств. Нет никакого предвзятого отношения.

Рано говорить о долгосрочных планах, но можно с уверенностью сказать, что это объявление очень важно в политическом плане, в плане пиара. «Пенске» — очень большая структура, и быть её частью — всегда серьёзная история, есть много вариантов дальнейшего развития. Команда Формулы-Е вовсе не автономна от остальной «Пенске». Это связанный механизм. Если ты хорошо себя проявил в составе программы развития DS PENSKE, у тебя появляется много потенциальных возможностей — существенно больше, чем если бы ты членом этой программы не был.

— Можно ли сказать, что роль боевого пилота Формулы-Е стала бы хорошим вариантом для Никиты?

— Я был бы счастлив, если бы удалось закрепиться в Формуле-Е. Это очень хорошая история: раскрученная, с большими бюджетами. И если ты там закрепился, то у тебя всегда есть варианты с другими чемпионатами. К тому же у Бедрина огромный запас по возрасту.

Поживём — увидим. Надо двигаться шаг за шагом. Сейчас мы сосредоточены на тестах новичков, а дальше всё зависит от многих обстоятельств. Для начала нужно просто хорошо выполнять каждый из этих шагов. Хорошо проявил себя здесь — появляется следующая возможность. Воспользовался и ей — двигаемся дальше.

— PHM и AIX сохраняют поддержку Бедрина?

— Да, PHM Academy продолжает поддерживать Никиту. Кстати, их участие в этом проекте с «Пенске» очень велико. Здесь стоит сказать спасибо академии и лично Полу Мюллеру за работу с их стороны.

Никита Бедрин Фото: x.com/ds_penske_fe

— Как оцениваете старт сезона Никиты в серии FRECA, где он пока 13-й?

— Я всегда оцениваю результаты своих подопечных очень строго. И я считаю, что с начала чемпионата один эпизод — это ошибка Никиты, а всё остальное — не зависящие от него обстоятельства: либо техническое невезение, либо не совсем корректная работа команды. Но надо смотреть на вещи объективно: одна из главных задач Никиты в этой команде — это повышение её в том числе технического и инженерного уровня. Это нормальная работа. У меня нет и не может быть серьёзных претензий к команде. Мы члены этой команды, а не её клиенты, и Никита работает вместе со всеми.

— Чего ждать дальше в нынешнем сезоне?

— Я смотрю в будущее с оптимизмом, потому что хорошо знаю инженерный состав и их тим-менеджера. Потенциал есть, просто не получается его показывать стабильно. Например, приезжаем на трассу и можем оказаться на первых тестах в первой пятёрке, а на вторых — вообще первыми. А потом наступает квалификация — поменялась погода, по трассе поездили какие-нибудь «Порше», и мы не успеваем правильно отреагировать на изменения вокруг. Над этим надо работать. Почему «Према» — одна из сильнейших команд? Потому что такие топ-команды «в среднем по палате» точнее реагируют на любое изменение.

«В Ф-1 три топ-звезды: Норрис, Ферстаппен и Пиастри»

— Сейчас во FRECA блистает Фредди Слейтер. Это пилот уровня Бермана, Антонелли, Барнарда?

— Мне кажется, Слейтер уровнем повыше всех троих, кого вы перечислили. Это один из пилотов топ-уровня. Может быть, конечно, это просто удачное сочетание, когда человек попадает в правильную команду и летит, но если посмотреть его карьеру, то он везде был быстрым.

Достаточно изучить, как он выступает в квалификации: насколько он точно проезжает быстрые круги, насколько хорош по секторам. Никакая машина, даже обслуживаемая «Премой», тебе такой круг не нарисует. Даже на такой машине надо уметь ехать. Побеждает комплекс, и проигрывает тоже комплекс.

Слейтер — это пилот, возможно, уровня топ-звезды. Если мы говорим про Формулу-1, то для меня есть три таких человека: это Норрис, Ферстаппен и Пиастри. Люди, которые ярко выделяются из уровня пелотона. Я хорошо знаю этих троих, а уж Норриса с Пиастри – в особенности, потому что несколько моих пилотов выступали с ними в одних командах. Это мальчики высочайшего уровня.

— Леклер по уровню пониже этой тройки?

— Пониже. Ну, для меня. Тоже быстрый парень. Но чтобы быть суперзвездой, как эти ребята, помимо природной скорости, нужно ещё иметь очень хорошую ментальную подготовку. Если по-русски — морально-волевые качества. Всё должно быть в одном флаконе.

— Позвольте, но ведь Норриса критикуют все вокруг — в том числе из-за слабенькой психологии. Ещё и в Канаде в глупую аварию попал.

— Конечно, внутри команды сейчас серьёзное противоборство. Быть напарником Норриса или Пиастри — очень тяжёлое испытание для любого гонщика. Это очень серьёзный вызов. У таких пилотов нужно выцарапывать каждый сантиметр, потому что если они и поедут хуже тебя, то редко когда и совсем на чуть-чуть. Когда ты это осознаёшь, это очень серьёзное давление.

А во-вторых, мы же всего не знаем. Формула-1 — достаточно закрытая история. На чью машину какие обновления в этом году ставятся? Например, пришла новая прошивка на мотор, а это происходит часто. Что мы делаем, кому какую программу ставим? И таких деталей много, а мы о них не знаем. И, скорее всего, не узнаем никогда.

— Но вы же не думаете, что «Макларен» задвигает Норриса?

— Я не думаю, что кто-то кого-то осознанно задвигает. Но если человек набрал в общем зачёте больше очков и его шансы выиграть чемпионат выше, то лично я на месте руководителя команды вольно или невольно помогал бы лидеру — например, на его машине оказывались бы новинки. Если нет никаких подковёрных историй — например, чьи спонсоры приносят команде больше денег — то ты всегда будешь делать ставку на того, кто впереди, ведь тебе просто важно, чтобы представитель твоей команды завоевал титул.

Что касается Норриса — ну да, была вроде бы дурацкая ошибка в Канаде. Но и там всё не так просто. Это ошибка из серии «он подумал, что я подумал, что он сделает так». Надо было очень быстро принять решение. Плюс Ландо немного не рассчитал, насколько сильно машину бросит в сторону «забора». Бывает. Это гоночный инцидент. Сейчас Норрису важно, чтобы этот случай его не «расплющил». Непросто в такой ситуации продолжать выполнять свою работу на максимуме — вот и посмотрим, пройдёт он это испытание или нет.

— Если вернуться к Слейтеру, как думаете, когда он войдёт в чью-то программу поддержки?

— Если у человека есть возможность оставаться таким «свободным радикалом», как это было у Ферстаппена, это всегда отлично: ты повышаешь ставки.

Кстати, вот к этой категории топ-спортсменов, куда я отнёс Слейтера, относится и Никита. Просто у него немного другие обстоятельства. Мне легче об этом судить, потому что есть с кем сравнивать: многих нынешних пилотов Ф-1 я знаю не понаслышке, представляю, who is who — ну, в моей системе координат.

— Против Никиты нехватка ресурсов и вся нынешняя обстановка?

— Я бы не стал бросаться такими терминами, как «обстановка». Просто не зависящие от него обстоятельства не всегда складываются в его пользу. Но что поделаешь? И в таких обстоятельствах Никита пропасть не должен. Надо просто не опускать руки и продолжать работать.