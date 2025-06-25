«Лютое крошилово». Как устроена работа в дрифт-команде знаменитого Цареградцева

Средняя продолжительность заезда в дрифте — 30 секунд. Судьба победы вроде бы зависит от одного-единственного человека, который сидит за рулём. Но за тем, чтобы спортсмен за десятки секунд смог промчать несколько сотен метров, стоит труд десятков людей — инженеров, механиков, менеджеров, споттеров и всех, кто так или иначе вовлечён в жизнь гоночного коллектива. Жизнь, которая начинается задолго до официального старта уикенда и заканчивается сильно позже того, как трибуны автодрома покинул последний болельщик. О том, что представляет собой топовая команда Гран-при Российской Дрифт Серии, мы узнали из первых рук — менеджер коллектива «LECAR Одержимые Моторспорт» Артур Андреев на этапе в Нижнем Новгороде приоткрыл «Чемпионату» закулисье.

Между Сочи и Москвой

Обычно гоночные команды базируются в Москве, поскольку это максимально удобный вариант с точки зрения логистики и возможности работы с партнёрами, но есть и исключения. Несколько коллективов находятся в других городах, как, например, «LECAR Одержимые Моторспорт», штаб-квартирой которой можно назвать не просто Сочи, а гоночную трассу «Сириус Автодром». Однако если после каждого этапа отправлять автомобили на побережье Чёрного моря, а потом с южного автодрома выдвигаться на следующий уикенд, то в дороге можно провести целый сезон. Поэтому у коллектива, за который выступают Аркадий Цареградцев, Владислав Ерофеев, Илья и Владислав Поповы, в столице есть свой логистический хаб.

«В течение сезона мы находимся либо в Сочи, либо в Москве, где у нас есть возможность и технику обслуживать, и оставлять автомобили на хранение», — говорит Артур Андреев. С учётом того, что за этапом в Нижнем Новгороде у команды запланировано участие в RDS Fest на Moscow Raceway, а через неделю после этого — этап RDS GP в Мячкове, возможность провести все работы в столице, а не отправляться в южный вояж, серьёзно экономит время и силы. Которых постоянно не хватает, потому что Российская Дрифт Серия по ходу сезона превращает жизнь участвующих в турнире в один сплошной цейтнот.

«LECAR Одержимые Моторспорт» работает во время этапа Фото: «LECAR Одержимые Моторспорт»

Чтобы понимать, как выглядит расписание «LECAR Одержимые Моторспорт», на «Нижегородское кольцо» коллектив выдвинулся в предшествующее этапу воскресенье. На автодроме команда фактически «живёт» неделю до этапа, а сразу после окончания воскресных заездов — в идеале, если заканчиваются они душем из призового шампанского — начинает собирать вещи, чтобы отправиться на базу.

«У нас постоянно ограничено время, особенно сейчас, когда между двумя этапами RDS GP мы участвуем ещё в RDS Fest. Между этапами жизнь без пляжей, без выходных и очень часто — без отдыха, чтобы в этом лютом крошилове работать с желанием всё успеть. После возвращения в Москву машины проходят подготовку к следующему этапу, если требуется доработка — дорабатываются, доукомплектовывается набор запчастей, чтобы всё было готово к следующему этапу», — рассказывает менеджер коллектива.

Что происходит перед этапом и во время заездов?

Всей работой занимается менее трёх десятков человек. В зависимости от этапа, на гонки выезжают от 20 до 25 сотрудников команды, а ещё около 30 человек представляют партнёров из LECAR, которые присоединились к «Одержимые Моторспорт» в сезоне-2025. Для перевозки скарба команды задействуют от семи до 10 единиц техники — это фуры, фургоны, автовозы и специальные закрытые прицепы для дрифт-каров.

С учётом тех активностей, что команда устраивает для болельщиков на трассе, работа на каждой трассе кипит на двух фронтах. Обустраиваются боксы, в которых трудятся механики и большее время находится техника, а параллельно в паддоке растёт немаленький шатёр с развлечениями для зрителей — тут и игры, и возможность посмотреть трансляцию, и место встречи гонщиков с фанатами, так что постройка этого городка требует времени и сил. На эти работы уходит как минимум день. Только труд этот, в отличие от работы механиков, остаётся невидимым со стороны: всё «строительство» проходит ещё до появления на автодроме болельщиков, а разбор начинается уже после закрытия трассы для зрителей.

Огромный шатёр «LECAR Одержимые Моторспорт» Фото: «LECAR Одержимые Моторспорт»

«Всё начинается с того, что мы расставляемся и размещаемся в боксах на трассе, — отмечает Артур Андреев. — Времени на это уходит немало, потому что у команды много инструментов, много ЗИПа плюс физически большое количество шин. У нас есть 15-тонная фура, половина которой — запасные запчасти. Не потому, что машины ломаются, а потому, что мы готовимся буквально к каждой возможной поломке, то есть многое возим с собой на всякий случай. Порядка 200 покрышек необходимо распределить по боксам. Мы резину возим с собой, а также есть нанятая логистическая компания, которая нам ещё отдельно поставляет шины.

В этом году появилась абсолютно новая для нас история — это шатёр с активностями партнёров. Достаточно большой, достаточно объёмный, который требует времени — этой работой в команде занимается отдельное подразделение. А пока в паддоке идёт обустройство той территории, которую занимает «LECAR Одержимые Моторспорт», механики в боксах после дороги дообслуживают автомобили — делают то, что не успели перед выездом, проводят подготовку техники к заездам».

Гонщики «LECAR Одержимые Моторспорт» Фото: «LECAR Одержимые Моторспорт»

Узнать о внутренней жизни команды болельщики если и могут, то благодаря медиа — с коллективом работает известный в автомобильной тусовке фотограф Всеволод Рожок, который делает запоминающиеся кадры, а за видео у «LECAR Одержимые Моторспорт» отвечает легендарный для российской автокультуры Анатолий Зарубин, снимающий со своей командой интереснейшие фильмы о дрифте.

Обычно посетители этапов RDS GP видят только механиков, которые работают с автомобилями. Многим зрителям может показаться, что всё взаимодействие с техникой сводится только к переобувке колёс в свежие шины да охлаждению интеркулеров между заездами. Но даже если никаких инцидентов по ходу уикенда не случается и машины не страдают в авариях, без дела механикам сидеть не приходится. Они занимаются обслуживанием техники между заездами, выезжая на трассу в зону «хот-пит», где пилоты остаются после своих проездов, что является важной составляющей успеха. В сжатое время в условиях прессинга критичное значение имеет умение быстро выявить проблему и устранить её, чтобы дать своему спортсмену возможность продолжить борьбу. Однако гораздо лучше, когда этих проблем не возникает, чего добиться можно только с помощью работы между этапами.

Что с машинами и гонщиками, когда этап закончился?

«Базовый набор работ между этапами включает в себя замену всех расходников автомобиля, а также проверку машины по нашему внутрикомандному чек-листу — это может быть контроль состояния мотора, коробки передач, редуктора, да чего угодно, — поясняет менеджер «LECAR Одержимые Моторспорт». — Это достаточно обширный фронт работ, однако если ничего во время гонок не случилось, то нам достаточно от двух до пяти дней, чтобы полностью подготовить все четыре автомобиля к следующему уикенду. Но такое бывает редко.

Поскольку дрифтовые автомобили работают на спирту, который сушит резиновые элементы и многое другое, в масло попадает вода, так что для команды ежедневной рутиной стала замена масла и технических жидкостей. Плюс любая замена пар и другие изменения в редукторе автоматически ведут к замене масла, которое вытекает при этих работах. Кроме того, меняются настройки. Каждая трасса — это своя редукция, своя мощность двигателя, свои регулировки подвески. Каждая трасса – это свои настройки подвески. В буквальном смысле меняются всё и вся, кроме размерности колеса, потому что в RDS GP используется моношина.

Мы превентивно, с запасом, подходим к обслуживанию автомобилей. Рвётся там, где тонко, поэтому мы в команде этого «тонко» не допускаем. Но если какие-то проблемы случаются, мы видим их на стадии появления, а не постфактум, когда у нас уже что-то отвалилось».

Механики и медиаслужба «LECAR Одержимые Моторспорт» за работой Фото: «LECAR Одержимые Моторспорт»

В команде четыре автомобиля Nissan 370Z, которые технически одинаковы — тренд на унификацию техники внутри одной команды ради упрощения обслуживания и уменьшения количества перевозимых запчастей в российском дрифте появился несколько лет назад. Все отличия сводятся к настройкам машин под конкретного пилота. Их, кстати, стараются особенно не отвлекать от основной задачи — заездов на трассе.

«Пилоты — это такая субстанция, которая не должна вообще ни о чём думать, кроме как о гонках. Наше стремление — создать им именно такие условия. То есть чтобы пилот сел за руль и настроился на заезд, а не думал, что у него там что-то случится. Он должен сесть, полностью довериться, не участвуя ни в чём техническом, проехать гонку и дальше заниматься своими делами. Будь то тесты или ещё что-то для повышения своей квалификации, но точно не влезая в моторное масло по локоть.

Там, где время позволяет — да, мы обязательно устраиваем тесты. Тем более что никаких ограничений по регламенту нет — кто нам запретит приехать на трассу, арендовать её и кататься весь день?» — формулирует Артур Андреев главное отличие профессиональной команды от полулюбительского коллектива, в котором пилот, едва выскочив из-за руля, зачастую должен самостоятельно приниматься за подготовку машины.

Аркадий Цареградцев Фото: «LECAR Одержимые Моторспорт»

Возможно, в этом и секрет успеха. Недаром Аркадицй Цареградцев, будучи 33-м в личном зачёте после этапа на Moscow Raсeway, Нижний Новгород покидал уже на третьей строчке, а «LECAR Одержимые Моторспорт» вплотную приблизилась к топ-3 в командном зачёте.