Протестировали смартфон «Астон Мартин» — что в нём от команды Ф-1 и оправданна ли цена?

Скрепка в виде болида Формулы-1, спецтема (с нюансами) и чехол, который то ли нужен, то ли нет.

Слова «лимитированный» и Aston Martin в одном предложении могут встретиться исключительно в контексте спорткаров. Точнее, могли, потому что в 2025 году британский автопроизводитель выпустил первый в своей истории смартфон. Причём не просто устройство от Aston Martin, а гаджет сразу же от заводской команды в Формуле-1. Партнёром в новой для компании нише стал бренд Realme, совместно с которым создали смартфон Realme GT 7 Dream Edition. Который и побывал у нас на тесте, пройдя испытания гонками.

Какая комплектация и что там «формульного»?

Упаковка смартфона сразу же заявляет о необычном статусе устройства: владельца гаджета встречает красочный буклет с гоночной историей Aston Martin, которая плавно подводит к современной команде Ф-1 и аналогиям между автогонками в целом и британским коллективом чемпионата мира с представленным телефоном. Комплект поставки включает в себя скрепку в виде болида Формулы-1 для извлечения лотка SIM-карты, мощное зарядное устройство на 120 Вт (жаль только, что с не самым современным разъёмом USB-A, однако само наличие зарядки — огромный плюс на фоне общего тренда) и зарядный кабель, причём стилистические изыски начинаются уже с этих банальных вроде бы аксессуаров, потому что зарядник версии Dream Edition выполнен в чёрном цвете.

Комплект поставки Realme GT 7 Dream Edition Фото: Максим Вершинин, «Чемпионат»

В том же колере исполнен и комплектный чехол, сделанный из приятного на ощупь материала, напоминающего одновременно и пластик, и резину, а своей фактурой — углепластиковое волокно. В отличие от многих стандартных чехлов, которые обычно прилагаются к смартфонам, этим можно пользоваться: ощущается приятно, устройство защищает, а заодно и повышает удобство использования. Дело в том, что вырез в чехле, призванный открыть двукрылый логотип Aston Martin на спинке смартфона, создаёт удобную выемку, в которую идеально ложится палец.

Осуждать тех, кто не будет использовать чехол, сложно, потому что многие не захотят прятать смартфон. Realme GT 7 Dream Edition выполнен в стильном зелёном цвете Aston Martin Green, в котором можно увидеть отсылки к культовому British Racing Green. Подобно болидам заводской команды, гаджет имеет детали в фирменном оттенке Lime Essence — кислотный жёлто-зелёный цвет использован для кнопки включения и обрамления объективов камер, надпись Hyperimage+ под которыми намекает на «гиперкары» из Гейдона. Задняя панель смартфона украшена уже упомянутыми крыльями, а также гравировкой, в узоре которой при желании можно увидеть очертания носового обтекателя Формулы-1.

Realme GT 7 Dream Edition — с чехлом или без? Фото: Максим Вершинин, «Чемпионат»

Что внутри и как работает?

Особое настроение, заданное корпусом, продолжается и после включения устройства. Специальному смартфону — специальная тема, которая также выполнена в цветах гоночной команды. Сканер отпечатка пальцев оформлен в стиле кнопки запуска двигателя, интерфейс выполнен в тёмно-зелёных тонах с логотипами коллектива, а предустановленные приложения имеют иконки в общем стиле темы.

Выглядит прекрасно, но ровно до того момента, пока не начинаешь устанавливать необходимый софт: стандартные иконки выбиваются из общего стиля, разрушая атмосферу устройства. Решение, однако, есть: вынести на главный экран лишь те приложения, что стилизованы под «гоночную» тему, а остальные иконки либо перенести на другие рабочие столы, либо спрятать с глаз долой в отдельную папку, которая не так будет бросаться в глаза. Работает устройство на базе актуальной операционной системы Android 15 с фирменной оболочкой RealmeUI 6.0.

Специальная тема Realme GT 7 Dream Edition Фото: Realme

С точки зрения быстродействия и удовольствия от работы с устройством вопросов никаких нет. Realme 7 стал первым в мире смартфоном на флагманском процессоре Dimensity D9400e, который в версии Dream Edition сочетается с 16 Гб оперативной и 512 Гб встроенной памяти — этого более чем достаточно для работы в приложениях и играх. При необходимости можно активировать «Режим GT» для большей производительности ценой повышенного расхода энергии, но вряд ли кто-то будет использовать его постоянно — стандартной производительности хватает более чем.

О цифрах синтетических тестов можно прочитать на специализированных порталах о гаджетах, а здесь — ощущения от реальной эксплуатации обычного человека, который не хочет, да и не должен погружаться в технические нюансы. Для обывателя главное, что никаких лагов и подвисаний нет даже при самой интенсивной эксплуатации.

Система охлаждения с использованием графена обеспечивает комфортные условия как при съёмке видео в высоком разрешении, так и при играх. Дело даже не в том, что у смартфона не проседают характеристики, а в том, что корпус не обжигает руки — пластик не только снизил вес устройства, но и обеспечил дополнительный теплоотвод. В общем, работать с гаджетом приятно. Вес небольшой, в руке лежит удобно, а под нагрузкой температура не выходит за пределы разумного.

Realme GT 7 Dream Edition Фото: Максим Вершинин, «Чемпионат»

Экран, батарея и качество связи

6,78-дюймовый экран разрешением 1,5К (2780×1264) при частоте обновления до 120 Гц нареканий не вызывает, тем более что рамки тонюсенькие. Будем объективны: на ярком солнце небольшие нюансы с читаемостью экрана возникают, но в этом нет ничего необычного: не существует устройств, которые бы обеспечивали идеальную картинку на экране под лучами солнца.

Под дождём проблем нет — смартфон имеет пылевлагозащиту по стандарту IP69. Собственно, её мы проверили на практике: в рамках теста смартфон прошёл испытания ярким солнцем и грунтовой трассой на полигоне команды «КАМАЗ-мастер» и проливным дождём и асфальтом на этапе серии G-Drive СМП РСКГ на «Игора Драйв». Никаких проблем не возникло.

Пример фото на Realme GT 7 Dream Edition Фото: Максим Вершинин, «Чемпионат»

К качеству связи вопросов тоже нет — что важно для гоночных болельщиков, ведь ралли-рейды проходят вдали от цивилизации, а на кольцевых трассах зрители создают немалую нагрузку на сеть.

Второе, что обращает на себя внимание — автономность смартфона. В новинке ёмкость батареи была увеличена до 7000 мА·ч за счёт неких инноваций в работе с кремний-углеродными аккумуляторами. Комплектная быстрая зарядка на 120 Вт, как заявляет производитель, полностью заряжает батарею за 42 минуты — на деле получается дольше, но точно быстрее часа.

Жаль, что беспроводной и тем более реверсивной зарядки нет, однако главное, что Realme не поскупилась на большую батарею — без подзарядки смартфон держится два дня! Это при условии частой фотосъёмки, использования интернета для мессенджеров, соцсетей и отправки файлов, а также периодических звонков. Если смотреть видео, прильнуть к розетке потребуется пораньше.

Ночная съёмка на Realme GT 7 Dream Edition Фото: Максим Вершинин, «Чемпионат»

Качество фотографий и выводы

Так или иначе, телефон гарантированно протянет целый день на ралли-рейдовом спецучастке или гоночной трассе, а неплохие камеры позволят сделать немало ярких кадров. Видеоролики получаются неплохие, хотя и не выдающиеся, а фотографии — отличные, в чём помогают AI-алгоритмы (искусственный интеллект представлен и в других приложениях внутри смартфона, но, если честно, на данном уровне развития этих решений они скорее подобны игрушке, чем реально функциональным помощникам). При необходимости их можно отключить, ограничившись встроенными фильтрами для снимков, или же отказаться от них, полностью доверившись своему чувству прекрасного и сторонним приложениям для обработки.

В моём случае смартфону одинаково хорошо удались и летящий в прыжке «КАМАЗ-43509», и стоящая на стартовой решётке Lada Vesta NG TCR, и плывущий по Финскому заливу селезень (с головой и шеей цвета практически Aston Martin Green!), и простирающийся под крылом самолёта ночной Санкт-Петербург. Конечно, профессионалам фотовозможностей может не хватить, однако абсолютному большинству пользователей для соцсетей камер нового смартфона хватит с головой. Даже с трибун гоночной трассы можно снимать пролетающие мимо автомобили, не переживая о качестве итогового снимка.

Фирменная рамка для фото Фото: Максим Вершинин, «Чемпионат»

А чтобы подчеркнуть связь автоспорта и новинки Realme в настройках можно выбрать то, что производитель устройства описывает как «Эксклюзивный водяной знак команды Aston Martin Aramco F1 Team» — кадр дополнит «рамка» с эмблемой гоночного коллектива, названием смартфона и характеристиками конкретного снимка.

Намного ли дороже Realme GT 7 Dream Edition, чем базовый Realme GT 7? Доплата за имя Aston Martin, конечно, есть. Если обычный смартфон в версии 12+512 стоит от 64 999 рублей, то вариант Dream Edition обойдётся в 74 999 рублей минимум. С учётом большей оперативной памяти, эксклюзивного оформления и статуса — в России будет всего 1500 «астоновских» экземпляров — доплата не такая и большая. Тем более если вы рассматриваете новинку не просто как очередной гаджет, а в роли своеобразного артефакта — всё-таки первый смартфон от Aston Martin Aramco F1 Team. К слову, GT 7 DE не должен стать разовой акцией: в планах совместно разрабатывать по две модели смартфонов ежегодно.