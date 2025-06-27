Нового лидера «Мерседеса» переманивает «Астон Мартин»? Трансферные слухи из Формулы-1

Почти половина сезона позади, до летнего перерыва осталось чуть больше месяца — самое время поговорить о главных трансферных интригах Формулы-1. Тем более что после Гран-при Канады появились неожиданные сообщения, что «Астон Мартин» якобы хочет заполучить на следующий сезон Джорджа Расселла.

Контракт Расселла истекает в конце года

Авторитетный портал Motorsport со ссылкой на собственные источники сообщает, что Расселл рассматривается как кандидат на усиление «Астон Мартин» перед сезоном-2026, в котором на трассу выйдут болиды нового поколения. При этом каких-либо подробностей Motosport не приводит, отмечая лишь то, что текущий контракт Джорджа с «Мерседесом» истекает в конце года.

В этом году Расселл проводит, пожалуй, лучший сезон в карьере — он не ошибается, практически всегда выжимает из машины максимум и принёс команде победу в Монреале. Кроме того, британец уверенно опережает Андреа Кими Антонелли. Зимой в паддоке обсуждали, что в случае уверенного дебюта итальянца позиции Расселла в команде могут пошатнуться, но этого не произошло. Джордж закрепился в роли лидера команды и отыгрывает её без нареканий.

Джордж Расселл на пути к победе в Гран-при Канады Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Проблема для Расселла в том, что глава команды Тото Вольф не скрывал желания переманить Макса Ферстаппена и, вероятно, до сих пор от этой идеи не отказался. Переход Макса в «Мерседес» в данный момент выглядит слишком нереалистично — если уж нидерландцу не терпится убраться из «Ред Булл», вариант с «Астон Мартин» кажется более предпочтительным. Впрочем, раз уж в «Астоне» заговорили о Расселле, заполучить Ферстаппена им тоже не удалось.

Позиции Джорджа в «Мерседесе» по-прежнему прочны, хотя Расселл ещё и не добился такого положения, чтобы практически вся команда работала вокруг него, как это было, например, с Хэмилтоном. Могли ли в «Астон Мартин» пообещать британцу такой статус? При наличии Фернандо Алонсо — вряд ли. А контракт испанца рассчитан до конца 2026 года. Возможно, Алонсо уже решил его не продлевать и Расселлу предлагают роль лидера в сезоне-2027? Но к чему тогда Джорджу покидать «Мерседес» прямо сейчас?

Зачем Расселлу «Астон Мартин»?

Такая спешка выглядела бы логично, если бы Джордж был уверен, что «Мерседес» 2026 года будет неконкурентоспособен. По слухам же, «Мерседес», как и до начала турбогибридной эры, дальше всех продвинулся в работе с силовой установкой, которая, как опасаются в паддоке, станет основой нового доминирования немцев. Впрочем, по-настоящему сравнить свои результаты с данными соперников сейчас невозможно, и даже в «Мерседесе» точно не знают, где находятся относительно других.

В то же время переход в «Астон Мартин» — это уникальная возможность поработать с Эдрианом Ньюи, для которого создана самая современная инфраструктура в Формуле-1. Команда также станет эксклюзивным партнёром «Хонды» — разработчиком двигателей, четыре года подряд делавших Ферстаппена чемпионом. У «Астон Мартин» есть всё необходимое, чтобы в 2026 году оказаться среди топ-команд. Если Лоуренс Стролл действительно сделал Джорджу щедрое предложение, британцу есть над чем подумать.

Эдриан Ньюи и Лоуренс Стролл Фото: Andrew Ferraro/Getty Images

«Я чувствую, что пилотирую лучше, чем когда-либо, и знаю, что способен на большее. Считаю, что готов бороться за титул чемпиона мира, — сказал Расселл после Гран-при Канады. — В данный момент я не общаюсь ни с кем другим, не общаюсь с какими-либо командами, проявлявшими интерес. Я намерен остаться с «Мерседесом» и предан команде. Она дала мне шанс в Формуле-1. Если я продолжу выступать на том же уровне, моему месту ничего не будет угрожать, даже на фоне разговоров о Максе. Спешки с контрактом нет».

Расселл действительно уверенно смотрится в «Мерседесе», вопрос в том, есть ли у самого Джорджа уверенность в том, что немецкая команда способна сделать его чемпионом мира. Если её нет, то, возможно, «Астон Мартин» окажется лучшим выбором. И если Расселл согласится, Лоуренс Стролл может хоть сейчас разорвать контракт с Алонсо (так же, как он это сделал в 2020-м с контрактом Переса). Тем более что совсем недавно журналисты сообщали, что испанец неоднократно посещал моторхоум команды «Альпин», которой управляет его бывший босс Флавио Бриаторе. Кроме того, возможно, Лоуренс освободит от обязанностей своего сына — у Лэнса Стролла, кажется, всё меньше желания выступать в Формуле-1.