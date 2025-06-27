Технически это, правда, не правила: судьи могут их применять на своё усмотрение.

Ф-1… опубликовала правила! Как же правильно обгонять и защищаться, а за что штрафуют?

Международная автомобильная федерация (ФИА) опубликовала до того непубличные стандарты пилотирования в Формуле-1 — документ, описывающий правила, по которым гонщики могут вести борьбу на трассе. «Чемпионат» приводит главное из документа.

Не правила, а руководство

В первой же строке документа подчёркивается, что это руководство, а не набор строгих правил. «Многие инциденты требуют субъективного суждения, и стюарды руководствуются также опытом приглашённых пилотов-стюардов», — говорится в преамбуле. Также документ проясняет главный принцип борьбы за позицию: если пунктами А и B (см. ниже) установлено, что обгоняющий пилот получил приоритет, то обязанность обороняющегося — избежать столкновения или выдавливания соперника.

A. Обгон по внутренней траектории:

Чтобы получить приоритет при атаке по внутренней траектории, атакующий должен:

поравняться передней осью по крайней мере с зеркалами заднего вида соперника до апекса и на апексе;

пилотировать в контролируемой манере и не «дайвить» [атака с дальнего расстояния с экстремально поздним торможением];

придерживаться разумной с точки зрения стюардов траектории и сохранять возможность завершить манёвр в пределах трассы.

B. Обгон по внешней траектории:

Обгон по внешней траектории рассматривается как более сложный манёвр. Чтобы получить приоритет, включая зону выхода из поворота, при атаке по внешней траектории атакующий должен:

поравняться передней осью с машиной соперника на апексе;

пилотировать в контролируемой манере на входе в поворот, на апексе и на выходе;

сохранять возможность пройти поворот в пределах трассы.

C. Шиканы и эски:

Руководство выше может применяться при рассматривании эпизодов в любых комбинациях поворотов. Но в целом приоритет отдаётся первому повороту секции.

Важное примечание: все решения стюардов принимаются согласно правилам, в частности спортивному регламенту Формулы-1, международному спортивному кодексу ФИА и приложению L главы четвёртой кодекса пилотирования на кольцевых трассах.

Гонки — динамичный процесс. Несмотря на то что руководство указывает на конкретное положение машин друг относительно друга в различных точках трассы, судьи при изучении инцидента всегда будут рассматривать ситуацию в комплексе. Например:

как начался инцидент (было ли позднее торможение, «дайва», смещения на торможении);

был ли манёвр запоздалым или чересчур «оптимистичным»;

что гонщик должен был видеть, знать или ожидать в такой ситуации;

считается ли манёвр совершённым в пределах трассы;

возникала ли недостаточная или избыточная поворачиваемость, блокировались ли колёса;

располагался ли кто-либо или управлял ли машиной таким образом, что это способствовало инциденту;

сыграли ли роль в инциденте характер поворота, угол наклона асфальта, поребрики, расположение апексов;

каким было состояние резины, изношена ли, обеспечивает ли должное сцепление.

Пилот на внутренней траектории почти всегда прав Фото: Alex Pantling/Getty Images

D. Пределы трассы

Соблюдение пределов трассы необходимо как для честности соревнования, так и для безопасности его участников. Пункт 33.3 спортивного регламента Формулы-1 строго указывает: «Гонщики должны прилагать все необходимые усилия, чтобы всегда оставаться в границах трассы, и не могут нарушать их без разумной причины. Гонщик считается покинувшим трассу в том случае, когда ни один из элементов машины не находится в пределах трассы. Белая линия на краю трассы считается её частью, поребрики — нет.

В случае нарушения границ трассы в квалификации к спринту или гонки время круга будет удалено — так же, как и время следующего круга, если на нём за счёт нарушения будет получено преимущество. В гонках и спринтах действует система трёх предупреждений, которые выносятся после каждого нарушения, следующее приведёт к чёрно-белому флагу или штрафу. За исключением тех случаев, когда:

гонщик нарушил границы трассы из-за очевидной потери управления; гонщик нарушил границы трассы, чтобы избежать столкновения, как, например, в первом повороте первого круга; гонщик был выдавлен с трассы соперником, и это признано стюардами; гонщик получил другой штраф за инцидент — за полученное за пределами трассы преимущество или небезопасное возвращение на трассу; гонщик нарушил пределы трассы в результате другого инцидента, за который был получен штраф (например, если гонщик выехал за пределы трассы из-за столкновения, за которое был наказан).

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E. Блокировка:

Согласно статьям 33.4 и 37.5 спортивного регламента Формулы-1, пилоту запрещено двигаться неоправданно медленно, беспорядочно или в потенциально опасной для других пилотов или кого-либо ещё манере.

F. Возвращение длящегося преимущества:

Применяется процедура статьи 33.3: «Если автомобиль покинул трассу, гонщик может вернуться на неё лишь тогда, когда это будет возможно сделать в безопасной манере и без получения длящегося преимущества. По усмотрению гоночного директора гонщику может быть предоставлена возможность вернуть полученное за пределами трассы преимущество».

Примечание: если гонщик покидает трассу или срезает шикану, защищая свою позицию, и возвращается на ней же, это будет расценено судьями как длящееся преимущество, полученное за пределами трассы. Таким образом, позиция, как и предписывают правила, должна быть возвращена. Считается ли гонщик защищающим свою позицию, остаётся на усмотрение стюардов.

G. Смещения на прямой:

Приложение L главы IV статьи 2 гласит: «Запрещено более одной смены направления движения для защиты позиции. Гонщик, возвращаясь на траекторию после защиты вне её, на входе в поворот обязан оставить между собой и краем трассы пространство не менее ширины машины. При этом манёвры, которые могут помешать другим пилотам, как, например, выдавление за пределы трассы или другое ненормальное изменение направление движения, строго запрещены».

Примечание: в этом контексте манёвры, направленные на лишение слипстрима машины позади, находящейся на безопасном, учитывая скорость и расположение на трассе, расстоянии, разрешены.

H. Смещения на торможении:

Защищающемуся пилоту запрещено менять направление движения после начала фазы замедления, за исключением движения по траектории поворота.

Главное — не смещаться на торможении Фото: Clive Mason/Getty Images

I. Возвращение на трассу:

Движение на гоночной скорости в зоне безопасности запрещено. Пилоты на трассе не обязаны снижать скорость или менять траекторию, чтобы пропустить возвращающийся автомобиль.

J. Автомобиль безопасности:

Чтобы избежать аварий во время возвращения сейфти-кара в боксы, статья 55.14 предписывает следующее: «С момента выключения сигнальных огней автомобиля безопасности пилоты обязаны не допускать неравномерных разгонов и торможений и манёвров, которые могут быть опасных для других пилотов и помешать рестарту».