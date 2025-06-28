Мега-Норрис! Пилот «Макларена» мощно ответил на аварию в Канаде

В субботней квалификации Гран-при Австрии соперников у Ландо не нашлось. А вот Ферстаппен и «Мерседесы» расстроили.

Q1: Расселл еле спасся

Традиционная плотность борьбы на коротком круге «Ред Булл Ринга» чуть ни стоила прохода в топ-15 Джорджу Расселлу. Британец слабо проехал второй сектор, потеряв несколько десятых, но за счёт отличного третьего всё же пробился дальше — обошлось без сенсаций. Вряд ли же таковой можно назвать 18-ю позицию Юки Цуноды? Увы, к слабейшим выступлениям вторых номеров «Ред Булл» мы уже привыкли.

К явным неудачникам первой части квалификации можно отнести и Нико Хюлькенберга — в то время как Габриэл Бортолето довольно уверенно пробился дальше (а потом и вовсе блеснёт), немец грубо ошибся на финальном круге и остался последним. Весь этот уикенд у Нико пока идёт так себе. Хотя в Испании это не помешало прорыву в десятку…

С последнего ряда вместе с Хюлькенбергом должен стартовать Карлос Сайнс. По словам испанца, у него просто отказались как следует работать новые тормоза, установленные на квалификацию. На 16-й и 17-й позициях — Лэнс Стролл и Эстебан Окон. Канадец в решающий момент не сумел продемонстрировать столь же высокую скорость, как на тренировках, а Окон, возможно, напрасно выехал на финальную попытку чуть раньше. Впрочем, в любом случае темп у «Хааса» на «Ред Булл Ринге» не волшебный.

Q2: прорыв от Бортолето

Главной звездой второго сегмента оказался, как мы и анонсировали, Бортолето: бразилец впервые в карьере пробился в топ-10, причём уверенно, с пятым результатом. Даже Макс Ферстаппен опередил его всего на десять тысячных (и при этом очень сильно жаловался на машину). Также из середняков дальше отобрались Гасли и Лоусон.

«Лучшим из неудачников» оказался Фернандо Алонсо с 11-м результатом — ему не хватило менее десятой. Дальше расположились Албон, Хаджар (редкий случай, когда он слабее Лоусона в субботу), Колапинто (четыре десятые от Гасли, много) и Берман. Ну а самым ярким событием Q2, помимо прорыва Бортолето, стал пожар, устроенный Льюисом Хэмилтоном: семикратный чемпион широко вышел из последнего поворота и поджёг днищем траву.

Q3: Гасли помог Норрису, хотя помощь и не была нужна

Первая попытка решающей части квалификации прошла под диктовку Ландо Норриса: Оскар Пиастри проехал круг почти на три десятые медленнее, и между двумя «Макларенами» даже влез Шарль Леклер, однако было ощущение, что борьба за поул должна остаться внутренним делом Уокинга. Да, Ферстаппен и Расселл провели первые попытки на уже использованных комплектах «Пирелли», но не было ощущения, что у них есть достаточный запас по скорости.

В итоге же концовку квалификации невольно смазал Пьер Гасли: в попытке идеально уйти на быстрый круг француз вылетел в последнем повороте и дважды крутанулся по трассе. Жёлтые флаги, вызванные пилотом «Альпин», не позволили Пиастри уйти на быстрый круг, а Ферстаппену — закончить его. Однако если Оскар остался третьим, то Макс в итоге обнаружил себя в протоколе только на седьмой позиции.

А вот Ландо Норрису повезло: его жёлтые флаги не затронули, британец собрал ещё один отличный круг и привёз Шарлю Леклеру аж полсекунды! Есть ощущение, что с таким кругом Норриса не справился бы и Пиастри. Ну а монегаск, очевидно, добился максимума, сумев разделить два «Макларена».

Достойная квалификация от Льюиса Хэмилтона — четвёртая позиция в одной десятой от Леклера, так что вопросов почти нет. Джордж Расселл — пятый, но в восьми десятых от времени поула. Антонелли не сумел закончить финальный круг и будет стартовать только девятым по соседству с Гасли. Одними из главных героев стали Лоусон и Бортолето — у них шестая и восьмая стартовые позиции.

Старт воскресной гонки Гран-при Австрии Формулы-1 на «Ред Булл Ринге» запланирован на 16:00 мск. Сможет ли Норрис реализовать преимущество поул-позишен — и на первом круге, и глобально?