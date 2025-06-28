Тройное столкновение с переворотом в короткой гонке в Австрии лишь благодаря ФИА обошлось без жертв.

Гонщик чуть не убил себя и соперника: пугающая авария в Формуле-2

Короткая гонка этапа Формулы-2, который проходит параллельно Гран-при Австрии Формулы-1 на «Ред Булл Ринге» в Шпильберге, запомнится болельщикам пугающей аварией пилота «Трайдента» Сами Мегетунифа. Самому же Мегетунифу этот заезд запомнится тем, что система защиты кокпита — «гало» — спасла ему жизнь.

Авария в третьем повороте

Инцидент произошёл на втором круге. На торможении к третьему повороту Мегетуниф пошёл в атаку на занимавшего 13-е место Арвида Линдблада. Одновременно с этим сам Линдблад попытался «нырнуть» внутрь поворота, чтобы опередить Люка Браунинга. Эпизод предсказуемо завершился столкновением всех троих.

Мегетуниф практически боком влетел в машину Линдблада, от чего болид француза перевернулся, рухнул днищем вверх на автомобиль Браунинга и лишь затем, совершив ещё один оборот, упал на асфальт — вновь днищем вверх. Причём машины Мегетунифа и Браунинга соприкоснулись системами «гало», прикрывающими гонщиков в кокпите.

Авария Мегетуниф и Браунинг Фото: Кадр из трансляции

Если бы не «гало», Мегетуниф неизбежно рухнул бы прямо на Браунинга — и почти наверняка обоим пилотам свернуло бы шею. Так что можно в очередной раз поблагодарить Международную автомобильную федерацию (ФИА) за внедрение системы, которую так много критиковали. Уже не в первый раз «гало» спасает пилотам жизни.

Мегетуниф избежал штрафа

Разобрав инцидент, судьи решили не выносить штрафов. Они отмечают, что Браунинг в третьем повороте находился на идеальной траектории и затормозил чуть раньше, чтобы избежать контакта с машиной впереди. В то же время Линдблад затормозил позднее, чтобы попытаться пройти Браунинга и одновременно с этим защититься от Мегетунифа.

Сами Мегетуниф Фото: fiaformula2.com

В тексте решения указано, что Линдбладу пришлось резко отруливать от Браунинга, из-за чего Арвид не оставил внутри место Мегетунифу, которому деваться было уже некуда. Линдблад, по словам судей, признал, что знал, что справа от него находится соперник, но вынужден был отрулить. Столкновение признано гоночным инцидентом.

Топ-6 сражаются за титул

По итогам короткой гонки в Австрии лидерство в общем зачёте сохраняет резервист «Макларена» Алекс Данн, однако опытнейший Рихард Версхор сократил отставание от него до одного очка. Арвид Линдблад тем временем идёт третьим, уступая лидеру чемпионата лишь 11 баллов. Не так далеко расположены ещё три гонщика — Джек Кроуфорд, Люк Браунинг и действующий чемпион Формулы-3 Леонардо Форнароли проигрывают от 17 до 22 очков. Таким образом, даже не считая отставшего на 30 с небольшим баллов Пепе Марти, за чемпионство в Формуле-2 сражаются сразу шесть пилотов.