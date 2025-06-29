Переломный момент сезона в Формуле-1? Гран-при Австрии — LIVE

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Ландо Норрис блестяще провёл субботнюю квалификацию на «Ред Булл Ринге», завоевав поул с огромным отрывом. Может, последние обновления наконец помогли британцу обрести гармонию с машиной и теперь он вновь сумеет стать главным претендентом на титул? Для этого ему нужно безупречно провести воскресную гонку Гран-при Австрии, где с первого ряда с ним будет стартовать Шарль Леклер, а с третьей позиции — дышать в затылок лидер общего зачёта Оскар Пиастри. Дополнительные интриги – как покажут себя в гонке новинки «Феррари», как высоко пробьётся Макс Ферстаппен при старте седьмым и наберёт ли первые очки в карьере Габриэл Бортолето.
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Ф-3: уверенная победа Цолова
Никола Цолов пересекает линию финиша и выигрывает вторую в сезоне и третью в карьере длинную гонку Формулы-3! Мартиниус Стенсхорне занимает второе место, Тим Трамниц заканчивает гонку третьим.
Четвёртым становится Мари Бойя, на пятое на последнем круге прорвался Уго Угочукву, Рафаэль Камара сегодня в итоге лишь шестой, Чарли Вурц занимает седьмое место, Ноа Стрёмстед заканчивает гонку восьмым, девятое место у Лауренса ван Хупена, а замыкает топ-10 Каллум Войзин.
Гонка Формулы-3 (топ-10):
1. Никола Цолов (Campos Racing) — 26 кругов
2. Мартиниус Стенсхорне (Hitech TGR) +6.6 сек
3. Тим Трамниц (MP Motorsport) +8.7
4. Мари Бойя (Campos Racing) +9.1
5. Уго Угочукву (Prema Racing) +10.7
6. Рафаэль Камара (Trident) +12.5
7. Чарли Вурц (Trident) +13.8
8. Ноа Стрёмстед (Trident) +16.5
9. Лауренс ван Хупен (ART Grand Prix) +16.7
10. Каллум Войзин (Rodin Motorsport) +17.3.
Трамниц в третьем повороте атакует Камару и проходит лидера чемпионата — Тим поднимается на 3-е место, лидер чемпионата тут же пропускает ещё и Мари Бойю и откатывается на пятую строчку.
24/26: 1 Цолов — 2 Стенсхорне — 3 Трамниц — 4 Бойя — 5 Камара — 6 Угочукву — 7 Вурц — 8 Стрёмстед — 9 Войзин — 10 ван Хупен.
Вурц обгоняет Стрёмстеда и отбирает у товарища по команде седьмое место.
22/26: 1 Цолов — 2 Стенсхорне — 3 Камара — 4 Трамниц — 5 Бойя — 6 Угочукву — 7 Вурц — 8 Стрёмстед — 9 Войзин — 10 ван Хупен.
Бойя в третьем повороте проходит Угочукву и на выходе из поворота жестикулирует ему, словно подгоняя соперника…
21/26: 1 Цолов — 2 Стенсхорне — 3 Камара — 4 Трамниц — 5 Бойя — 6 Угочукву — 7 Стрёмстед — 8 Вурц — 9 Войзин — 10 ван Хупен.
Стрёмстед ошибается на выходе из последнего поворота и пропускает на четвёртое место Трамница, а в третьем повороте теряет ещё две позиции.
Ошибка Стрёмстеда
Фото: x.com/formula3
В том же третьем повороте Стенсхорне атакует Камару и отбирает у лидера чемпионата второе место в этой гонке.
Стенсхорне обгоняет Камару
Фото: x.com/formula3
Цолов тем временем лидирует с отрывом в пять секунд.
19/26: 1 Цолов — 2 Стенсхорне — 3 Камара — 4 Трамниц — 5 Угочукву — 6 Бойя — 7 Стрёмстед — 8 Наэль — 9 Вурц — 10 ван Хупен.
Угочукву попадает под прессинг Трамница — и тот в шестом повороте по внешней траектории опережает Уго! Транимц поднимается на пятое место, Угочукву теперь лишь шестой.
Трамниц впереди Угочукву
Фото: x.com/formula3
15/26: 1 Цолов — 2 Камара — 3 Стенсхорне — 4 Стрёмстед — 5 Трамниц — 6 Угочукву — 7 Бойя — 8 Наэль — 9 Вурц — 10 ван Хупен.
Угочукву атакует Стрёмстеда, но не может его пройти, при этом Стенсхорне пользуется их сражением и проходит разом обоих! Стенсхорне прорывается на третье место, Стрёмстед теперь четвёртый, Угочукву откатывается на пятое место.
Стенсхорне обгоняет Стрёмстеда и Угочукву
Фото: x.com/formula3
14/26: 1 Цолов — 2 Камара — 3 Стенсхорне — 4 Стрёмстед — 5 Угочукву — 6 Трамниц — 7 Бойя — 8 Наэль — 9 Вурц — 10 Войзин.
Войзин теряет несколько позиций и откатывается в конец топ-10. Его шестое место переходит Тиму Трамницу.
13/26: 1 Цолов — 2 Камара — 3 Стрёмстед — 4 Угочукву — 5 Стенсхорне — 6 Трамниц — 7 Бойя — 8 Наэль — 9 Вурц — 10 Войзин.
Стенсхорне уже на пятой позиции! Мартиниус опережает Войзина.
11/26: 1 Цолов — 2 Камара — 3 Стрёмстед — 4 Угочукву — 5 Стенсхорне — 6 Войзин — 7 Трамниц — 8 Бойя — 9 Наэль — 10 Вурц.
Трамниц воспользовался борьбой Бадоера и Бойи — и обогнал обоих! Немец занимает теперь 7-е место.
10/26: 1 Цолов — 2 Камара — 3 Стрёмстед — 4 Угочукву — 5 Войзин — 6 Стенсхорне — 7 Трамниц — 8 Бойя — 9 Наэль — 10 Вурц.
Стрёмстед поднимается на третье место — опередил Угочукву.
Стрёмстед контратакует Угочукву
Фото: x.com/formula3
На шестое место, опередив Бадоера, выходит Стенсхорне, а в борьбе за восьмое Бойя обгоняет Трамница.
09/26: 1 Цолов — 2 Камара — 3 Стрёмстед — 4 Угочукву — 5 Войзин — 6 Стенсхорне — 7 Бадоер — 8 Бойя — 9 Трамниц — 10 Наэль.
Камара опережает Угочукву и выходит на второе место. Лидер чемпионата теперь идёт в двух секундах позади лидера гонки.
Камара впереди Угочукву
Фото: x.com/formula3
Чуть дальше Бенавидес снова цепляет гравий — и вновь теряет позиции. Брэд откатывается уже на 12-е место.
07/26: 1 Цолов — 2 Камара — 3 Угочукву — 4 Стрёмстед — 5 Войзин — 6 Бадоер — 7 Стенсхорне — 8 Бойя — 9 Трамниц — 10 Наэль.
Камара тоже проходит Стрёмстеда — бразилец пробивается в топ-3.
Камара опережает Стрёмстеда по внешней траектории
Фото: x.com/formula3
05/26: 1 Цолов — 2 Угочукву — 3 Камара — 4 Стрёмстед — 5 Войзин — 6 Бадоер — 7 Бенавидес — 8 Стенсхорне — 9 Бойя — 10 Трамниц.
Угочукву атакует и проходит Стрёмстеда! Уго поднимается на второе место, правда, лидирующий Цолов оторвался уже на две с небольшим секунды.
Угочукву обгоняет Стрёмстеда
Фото: x.com/formula3
04/26: 1 Цолов — 2 Угочукву — 3 Стрёмстед — 4 Камара — 5 Войзин — 6 Бадоер — 7 Бенавидес — 8 Стенсхорне — 9 Бойя — 10 Трамниц.
Бенавидес ошибается и пропускает на второе место Стрёмстеда, а также уступает Угочукву и Камаре, который поднимается теперь на 4-е место.
Бенавидес теряет позиции
Фото: x.com/formula3
03/26: 1 Цолов — 2 Стрёмстед — 3 Угочукву — 4 Камара — 5 Войзин — 6 Бадоер — 7 Бенавидес — 8 Жьюсти — 9 Бойя — 10 Стенсхорне.
Стартовала гонка Формулы-3! Цолов входит в первый поворот лидером и сохраняет за собой первое место, вслед за ним Бенавидес и Стрёмстед, Уго Учукву на четвёртой позиции, а Рафаэль Камара прорвался на пятое место.
Старт гонки Формулы-3
Фото: x.com/formula3
01/26: 1 Цолов — 2 Бенавидес — 3 Стрёмстед — 4 Угочукву — 5 Камара — 6 Бадоер — 7 Войзин — 8 Жьюсти — 9 Бойя — 10 Стенсхорне.
Большой автоспортивный день в Шпильберге начинается с гонки Формулы-3.
С поул-позиции заезд начнёт Никола Цолов — главный преследователь лидера чемпионата Рафаэля Камары, который на этот раз квалифицировался лишь седьмым.
С первого ряда вместе с Цоловым стартует Брэд Бенавидес, второй ряд разделят Ноа Стрёмстед и Бруно дель Пино, а с третьего стартуют Тасанапол Интрапхувасак и Каллум Войзин. Камара делит четвёртую линию с Уго Угочукву.
Начало прогревочного круга — в 9:30 мск.