Переломный момент сезона в Формуле-1? Гран-при Австрии — LIVE

Старт гонки Ф-1 — в 16:00 мск, а до неё следим за заварушками в Формуле-3 и Формуле-2.

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Ландо Норрис блестяще провёл субботнюю квалификацию на «Ред Булл Ринге», завоевав поул с огромным отрывом. Может, последние обновления наконец помогли британцу обрести гармонию с машиной и теперь он вновь сумеет стать главным претендентом на титул? Для этого ему нужно безупречно провести воскресную гонку Гран-при Австрии, где с первого ряда с ним будет стартовать Шарль Леклер, а с третьей позиции — дышать в затылок лидер общего зачёта Оскар Пиастри. Дополнительные интриги – как покажут себя в гонке новинки «Феррари», как высоко пробьётся Макс Ферстаппен при старте седьмым и наберёт ли первые очки в карьере Габриэл Бортолето.

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