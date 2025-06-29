Драчливая гонка Ф-1: два «Макларена» чуть не столкнулись, Ферстаппена вынесли на старте

Старт в Австрии: пожар Сайнса и ошибка Антонелли

С первого раза начать гонку Ф-1 на «Ред Булл Ринге» не вышло: перед прогревочным кругом на стартовой решётке остался Карлос Сайнс. Испанец никак не мог тронуться с места и сделал это, только когда весь пелотон уже вернулся на решётку. Испанец должен был продолжить борьбу стартом с пит-лейна, но когда Карлос туда заехал, то на его «Уильямсе» загорелись задние тормоза! Тушили их долго и упорно — разумеется, вступать в борьбу на такой машине уже было нереально.

Ну а старт в итоге дали спустя 10 минут. Ландо Норрис уверенно отбил атаку Шарля Леклера и тем самым подставил монегаска под успешный обгон со стороны Оскара Пиастри — два «Макларена» впереди. Джордж Расселл в четвёртом повороте опередил Льюиса Хэмилтона, однако британец моментально контратаковал — как раз перед тем, когда на трассе был активирован режим сейфти-кара.

Дело в том, что гонка стремительно закончилась для Макса Ферстаппена и Андреа Кими Антонелли. Итальянец допустил детскую ошибку, не оценив, когда все будут останавливаться перед третьим поворотом. Пришлось бить по тормозам, Кими еле-еле отловил свой «Мерседес», но в итоге просто влетел в ни в чём не повинного Ферстаппена — двойной сход!

Пиастри пролидировал лишь один поворот

Когда борьба возобновилась, быстро стало понятно, что сегодня в борьбе за победу — только два гонщика «Макларена» — зато в какой борьбе! Если в квалификации Норрис имел подавляющее преимущество, то в воскресенье Ландо никак не мог выбраться из зоны DRS. Один раз Пиастри прошёл-таки напарника, однако Норрис перекрестил траектории на выходе из третьего поворота и вернул себе первую позицию.

Через некоторое время Норрис ошибся на выходе из последнего поворота, но Оскар решил не обгонять сокомандника ни на стартовой прямой, ни перед третьим поворотом — и, возможно, прогадал, ибо провести атаку на следующей прямой не сумел. А прямо перед первыми пит-стопами австралиец решил напугать Норриса, но заблокировал колесо и чуть не влетел во второй оранжевый болид. По радио Оскару сказали, что больше такого видеть не хотят — да и самому Пиастри не понравилось.

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Ну а как затем выяснилось, именно перед первыми пит-стопами мы и увидели самую интересную часть сражения. Норрис как лидер поехал в боксы первым, а вот Пиастри решил несколько продлить стартовый отрезок. Оскар получил шины на четыре круга свежее, однако при этом отставал уже на шесть секунд — и отыграть их до финиша так и не сумел.

Сражение могло как следует возобновиться в концовке: пусть на сей раз разницы по свежести шин почти не было, Норрис терял больше времени на обгоне круговых. Пиастри сократил отставание до 1,7 секунды за пять кругов до финиша, но запаса для решающего рывка вперёд австралиец не нашёл. Плюс на последнем круге «Макларены» вновь доехали до круговых, и Оскар решил не рисковать, сбавив темп — по крайней мере он сохранил команде победный дубль, а себе — лидерство в общем зачёте.

Этого дубля могло и не случиться: после второго пит-стопа Пиастри выехал позади пары Цунода — Колапинто, Франко не заметил «Макларен» и выдавил лидера сезона на траву — к счастью, Пиастри сохранил контроль над машиной, плюс обошлось без контакта. Ну а Норрис всё-таки победил, хотя говорить о переломе в чемпионате вряд ли стоит с учётом того, что в гонке Пиастри был так же быстр.

Скучная гонка для пилотов «Феррари»: Леклер, по сути, всё время ехал третьим, а Хэмилтон на первых кругах отбился от Расселла, после чего лидер «Мерседеса» резко отстал и больше вообще не представлял угрозы. Единственный яркий момент после дебюта гонки — споры Хэмилтона с командным мостиком насчёт второго пит-стопа. Льюис настаивал, что может доехать до финиша на уже стоявшем комплекте «харда», но «Феррари» проигнорировала все доводы и приказала всё равно ехать в боксы. Жаль — увидели бы интересную погоню Шарля за напарником.

Расселл финишировал пятым, причём оказался куда ближе к середнякам, чем даже к пилотам «Феррари» — Джордж уступил Норрису больше минуты, ещё немного, и стал бы круговым! И это после заслуженной победы в Монреале…

В сражении за звание лучшего середняка участвовали Лоусон и Алонсо. Фернандо после единственных пит-стопов обоих пилотов долго висел в DRS «Рейсинг Буллз», однако под финиш отстал, и мы увидели редкое: сражение гонщика со своим менеджером. Ведь именно контора Алонсо ведёт дела Габриэла Бортолето, и вот пилоту «Астона» на старых шинах пришлось отбиваться от молодого бразильца. Казалось, шансов нет, но грамотный выбор позиции и подъезд «Макларенов», которых пришлось пропускать на круг, позволили Алонсо сохранить седьмую позицию. Ну а после финиша он поздравил Бортолето с первыми очками в Ф-1.

Более того, у «Кик-Заубера» — двойное попадание в топ-10: Хюлькенберг при старте с последнего места финишировал девятым. Конечно, повезло с несколькими сходами (рано сошёл ещё и Албон), но немец благодаря тактике и обгонам на трассе опередил целый ряд оппонентов и «отмазался» за провальную субботу.

Последнее место в очковой зоне — у Эстебана Окона. В десятке долгое время держался Пьер Гасли, однако из-за повышенного износа шин француз в какой-то момент становился хромой уткой и пропускал вперёд конкурентов.

«Ред Булл» на домашнем Гран-при остался без очков. После схода Ферстаппена все надежды были на Цуноду, но Юки ехал средненько, а последние шансы потерял, когда в борьбе с Колапинто отправил соперника в разворот в четвёртом повороте. Японец получил 10 штрафных секунд и финишировал 16-м и последним — полный провал для австрийцев.

Следующей гонки Формулы-1 долго ждать не придётся: Гран-при Великобритании в Сильверстоуне пройдёт уже 4-6 июля. Так что впереди снова гоночная неделя!