Норрис ответил критикам, «Феррари» — вторая сила? Итоги Гран-при Австрии Ф-1

На Гран-при Австрии Ландо Норрис одержал седьмую победу в Формуле-1 — и догнал по этому показателю Оскара Пиастри, карьера которого в «Больших призах» куда короче.

Уикенд в Шпильберге Норрис провёл чётко и уверенно — именно так, как и должен был после ошибки в Монреале, стоившей Ландо 10 очков. Отставание от Пиастри в общем зачёте теперь составляет уже не такие уж и пугающие 15 очков, но, если британец действительно намерен сразиться с напарником за чемпионство, он в начале длинного пути.

Австрийский реванш Норриса

В квалификации Пиастри был лишён финальной попытки — из-за жёлтых флагов, вызванных разворотом Гасли, Оскару пришлось убрать ногу с педали газа. Тем не менее австралиец весь уикенд уступал в темпе Норрису и едва ли смог бы повторить его круг в концовке третьего сегмента. Ландо провёл, без преувеличения, отличную квалификацию, хотя говорить о полусекунде преимущества — это всё же лукавство.

В гонке Норрис смотрелся не менее убедительно. Мало того, что он сохранил лидерство на старте, так и в последующих эпизодах, когда Пиастри проводил неожиданные атаки, был начеку и сумел отбиться. В концовке, несмотря на повреждения антикрыла и помарку в последнем повороте, Ландо не потерял самообладания и довёл дело до победы, хотя соперник был очень близко.

Пиастри чуть не выбил Норриса Фото: x.com/f1

Для Пиастри поражение в Австрии не выглядит слишком чувствительным, да и потери в чемпионате он минимизировал. Однако это уже третий раз в пяти последних гонках, когда Оскар финиширует позади напарника. Так, после Гран-при Майами австралиец был впереди на 16 очков, а теперь выигрывает у Норриса 15 — это с учётом потерянной Ландо в Монреале «десятки».

Пиастри по-прежнему может считаться фаворитом чемпионата, однако по-настоящему ощутимого преимущества у него нет. Если Норрис сможет развить успех и переломить инициативу в чемпионате, то уже Оскару придётся сомневаться в себе. Или австралиец настолько хладнокровен, что даже, впервые в жизни сражаясь за звание чемпиона мира, удержит эмоции под контролем?

«Феррари» стала второй силой?

Одним из сюрпризов уикенда в Шпильберге стала «Феррари». К сожалению тифози, для борьбы за победу «Скудерии» темпа по-прежнему не хватает, однако на Гран-при Австрии красные машины уступали в скорости только «Макларенам». В итоге Леклер завоевал уже третий в четырёх последних гонках подиум, а Хэмилтон лишь во второй раз в сезоне закончил Гран-при выше пятой позиции.

В Шпильберге «Феррари» использовала новые днище и диффузор, и они, по словам Леклера, помогли команде. С другой стороны, говорить, что инженеры сделали шаг вперёд пока рано: Ферстаппена выбили из борьбы уже на первом круге, а «Мерседес» в жаркую погоду хуже работает с резиной, так что сравнить обновлённую SF-25 в этой гонке было не с чем.

Шарль Леклер на Гран-при Австрии Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

В Сильверстоуне должна дебютировать долгожданная задняя подвеска, и, возможно, «Феррари» действительно закрепится в качестве главных соперников «Макларена». Побороться за чемпионство у команды уже не получится, но вопрос об увольнении Фредерика Вассёра будет снят хотя бы на год, а в Маранелло смогут сосредоточиться на сезоне-2026.

Успех Лиама Лоусона

Для Лиама Лоусона сезон-2025 стал ударом. Сначала новозеландец провалился в кокпите «Ред Булл», а затем оказался позади менее опытного Исака Хаджара в «Рейсинг Буллз». Уверенность, которая до этого была одним из главных достоинств Лоусона, испарилась. И когда в «Ред Булл» решат дать шанс Арвиду Линдбладу, именно Лиам — главный кандидат на вылет.

Но в Австрии новозеландец выступил отменно. В отличие от Хаджара, он смог пробиться в финал квалификации и занял шестое место. И, несмотря на неудачный старт, сохранил эту позицию в гонке, преодолев дистанцию с одним пит-стопом. Возможно, этот момент станет для Лоусона переломным, и тогда уступать место Линдбладу придётся кому-то другому — вероятно, Цуноде.

Первые очки Бортолето

Сумел блеснуть в Шпильберге и Габриэл Бортолето. Бразилец неплохо проводит свой дебютный сезон в Формуле-1, хотя скорость машины часто не позволяет этого продемонстрировать. В этот раз Бортолето удалось собрать всё воедино, и даже на фоне проблем на старте, когда пришлось объезжать Ферстаппена и Антонелли, новичок пробился в топ-10. В преддверии сезона-2026 за состав пилотов «Ауди» переживать не приходится.