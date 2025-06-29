Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Статьи

Кто стал худшим гонщиком Формулы-1 Гран-при Австрии — 2025: Антонелли, Цунода, Колапинто

Кто худший гонщик Гран-при Австрии Формулы-1?
Евгений Кустов
Кто худший гонщик Гран-при Австрии Формулы-1?
Аудио-версия:
Комментарии
От автора стартовой аварии до пилота, который чуть не вынес лидера чемпионата.

В сезоне-2025 продолжаем традиционную рубрику: после финиша каждой гонки Ф-1 предлагаем вам самим выбрать худшего пилота. Причём в этом опросе-ранкере призываем оценивать выступления именно в день гонки, не принимая в расчёт квалификацию и другие сессии. То есть получается этакая премия «Гонщик дня» наоборот.

По итогам гонки на трассе в Шпильберге редакция отобрала пятерых претендентов на звание худшего пилота — и теперь только вы определите имя «лауреата».

Для выбора используйте стрелки ▼▲ и пишите в комментариях, почему приняли именно такое решение!

Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.
Кто худший гонщик Гран-при Австрии Формулы-1?
Юки Цунода
Фото: Mark Thompson/Getty Images
1 место

Юки Цунода

Старт с 18-го места в теории не был препятствием для борьбы за очки: Хюлькенберг на решётке располагался позади пилота «Ред Булл» и в итоге финишировал девятым. А вот японец провёл очередную блёклую гонку и закончил её только 16-м и последним. Темпа не было, плюс Цунода заработал очевидный штраф, когда поддел машину Колапинто в четвёртом повороте. Даже хладнокровный Кристиан Хорнер отметил — мол, машина «Ред Булл» правда непростая в управлении, но не настолько же.

Франко Колапинто
Фото: Joe Portlock/Getty Images
2 место

Франко Колапинто

После стартовых инцидентов аргентинец выбрался на 11-ю позицию, и у него были реальные шансы на очки, но комбинация «пилот+машина» на них не наработала. К моменту, когда Франко отправил в разворот Юки Цунода, Колапинто уже практически лишился шансов на попадание в очковую зону. И пусть виновным в инциденте признали оппонента, не стоило ли Франко действовать осторожнее? Уж больно часто в четвёртом повороте бьют тех, кто атакует снаружи. Ну и вишенка на торте — эпизод, когда Колапинто забыл, что он круговой, и вытолкал в траву Оскара Пиастри. Хотя предупреждение по радио было.

Андреа Кими Антонелли
Фото: Mark Thompson/Getty Images
3 место

Андреа Кими Антонелли

Ну что тут говорить? Антонелли переоценил собственные возможности на торможении к третьему повороту, заблокировал всё, что можно, и влетел в бедного Макса Ферстаппена. Правда, сам пилот уточнил: тормозить-то он начал вовремя — просто сделал это слишком резко, из-за чего и пошла блокировка. В любом случае — явная ошибка новичка.

Лэнс Стролл
Фото: Joe Portlock/Getty Images
4 место

Лэнс Стролл

Эх, как всё хорошо начиналось для канадца в этот уикенд: четвёртый и восьмой результаты на второй и третьей практиках. Но после неудачи в квалификации Строллу не удалось отыграться так, как это сделали Хюлькенберг и в меньшей степени — Окон. Лэнс вооружился той же тактикой с одним пит-стопом, что и Алонсо, однако реализовать её эффективно не вышло. Темп Стролла был ниже, чем у напарника, «зацепиться» за чью-то DRS тоже не вышло, и Лэнс скромно финишировал 14-м.

Пьер Гасли
Фото: Joe Portlock/Getty Images
5 место

Пьер Гасли

Загадочная гонка француза. При старте с 10-го места и после аварии Ферстаппена с Антонелли у Пьера были все шансы на финиш в очках, причём солидный. Но темпа не было — если точнее, на каждом из комплектов шин очень быстро пропадало сцепление и пилот «Альпин» терял места — с шестого упал на 13-е. Как и всегда в такой ситуации, вина лежит где-то посередине между гонщиком и командой.

Как прошло гоночное воскресенье:
Авария на старте и опаснейшие действия кругового. Как прошёл Гран-при Австрии Ф-1
Live
Авария на старте и опаснейшие действия кругового. Как прошёл Гран-при Австрии Ф-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android