Кто худший гонщик Гран-при Австрии Формулы-1?

В сезоне-2025 продолжаем традиционную рубрику: после финиша каждой гонки Ф-1 предлагаем вам самим выбрать худшего пилота. Причём в этом опросе-ранкере призываем оценивать выступления именно в день гонки, не принимая в расчёт квалификацию и другие сессии. То есть получается этакая премия «Гонщик дня» наоборот.
По итогам гонки на трассе в Шпильберге редакция отобрала пятерых претендентов на звание худшего пилота — и теперь только вы определите имя «лауреата».
Для выбора используйте стрелки ▼▲ и пишите в комментариях, почему приняли именно такое решение!
Юки Цунода
Старт с 18-го места в теории не был препятствием для борьбы за очки: Хюлькенберг на решётке располагался позади пилота «Ред Булл» и в итоге финишировал девятым. А вот японец провёл очередную блёклую гонку и закончил её только 16-м и последним. Темпа не было, плюс Цунода заработал очевидный штраф, когда поддел машину Колапинто в четвёртом повороте. Даже хладнокровный Кристиан Хорнер отметил — мол, машина «Ред Булл» правда непростая в управлении, но не настолько же.
Франко Колапинто
После стартовых инцидентов аргентинец выбрался на 11-ю позицию, и у него были реальные шансы на очки, но комбинация «пилот+машина» на них не наработала. К моменту, когда Франко отправил в разворот Юки Цунода, Колапинто уже практически лишился шансов на попадание в очковую зону. И пусть виновным в инциденте признали оппонента, не стоило ли Франко действовать осторожнее? Уж больно часто в четвёртом повороте бьют тех, кто атакует снаружи. Ну и вишенка на торте — эпизод, когда Колапинто забыл, что он круговой, и вытолкал в траву Оскара Пиастри. Хотя предупреждение по радио было.
Андреа Кими Антонелли
Ну что тут говорить? Антонелли переоценил собственные возможности на торможении к третьему повороту, заблокировал всё, что можно, и влетел в бедного Макса Ферстаппена. Правда, сам пилот уточнил: тормозить-то он начал вовремя — просто сделал это слишком резко, из-за чего и пошла блокировка. В любом случае — явная ошибка новичка.
Лэнс Стролл
Эх, как всё хорошо начиналось для канадца в этот уикенд: четвёртый и восьмой результаты на второй и третьей практиках. Но после неудачи в квалификации Строллу не удалось отыграться так, как это сделали Хюлькенберг и в меньшей степени — Окон. Лэнс вооружился той же тактикой с одним пит-стопом, что и Алонсо, однако реализовать её эффективно не вышло. Темп Стролла был ниже, чем у напарника, «зацепиться» за чью-то DRS тоже не вышло, и Лэнс скромно финишировал 14-м.
Пьер Гасли
Загадочная гонка француза. При старте с 10-го места и после аварии Ферстаппена с Антонелли у Пьера были все шансы на финиш в очках, причём солидный. Но темпа не было — если точнее, на каждом из комплектов шин очень быстро пропадало сцепление и пилот «Альпин» терял места — с шестого упал на 13-е. Как и всегда в такой ситуации, вина лежит где-то посередине между гонщиком и командой.