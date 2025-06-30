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Егор Оруджев — о Гран-при Австрии Формулы-1: борьба Норриса и Пиастри, авария Антонелли и Ферстаппена, замена Колапинто

Почему «Феррари» не послушала Хэмилтона и не пора ли менять пилота «Альпин»? Разбор
Егор Оруджев
Егор Оруджев — о Гран-при Австрии
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Егор Оруджев анализирует яркую борьбу «Макларенов» и аварии по ходу Гран-при Австрии.

Постоянный эксперт «Чемпионата» победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев ответил на главные вопросы по итогам Гран-при Австрии Формулы-1, который выиграл Ландо Норрис.

Удивлены ли выступлением Норриса после такой ошибки в Канаде?

Частично удивлён. С одной стороны, Ландо всегда был хорош в Австрии. В 2024-м он боролся за победу и выглядел сильно лучше Оскара. В общем, трасса явно ему заходит. Так что у меня не было сомнений в скорости. А вот в борьбе приятно удивил: всё сделал чётко и грамотно. Закрыл там, где надо, и перекрестил, когда надо. Класс, что ещё сказать.

Осторожничал ли Пиастри после инцидента в прошлой гонке?

Нет, точно не осторожничал. Когда он чуть не снёс Ландо в четвёртом повороте с заблокированным «внутренним» колесом, было очень близко. Так что, думаю, Оскар выложился на максимум. Если честно, то я не очень понимаю, как бороться за лидерство не в полную силу.

Не ошибся ли Оскар, когда не стал обгонять Норриса после вылета Ландо в последнем повороте?

Обгонять в первом повороте рискованно: торможение слишком короткое, а потом длинная прямая. Залезть можно было, но с риском. А он явно того не стоил. Так что не думаю, что это было ошибкой.

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Ошибкой ли было для Пиастри оставаться на трассе дольше на первом отрезке?

Да нет, вполне логичное решение. Опередить на одинаковых шинах почти невозможно, а если есть темп, то всегда догонишь. Или если появится машина безопасности и разрыва не останется, а резина будет. Так что, пожалуй, только это и оставалось делать.

Остались ли у Ферстаппена и Расселла шансы побороться за титул или всё кончено?

С таким «Маклареном» — всё кончено. Но посмотрим. Может, ещё будут трассы типа Канады, где у «Макларена» возникнут сложности. Но в целом да — этот чемпионат разыгрывается между напарниками.

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Что пошло не так в эпизоде с аварией Антонелли и Ферстаппена?

Кими поздно затормозил. Он, конечно, может рассказывать про то, что «задница» заблокировалась, и так далее. Но это и есть один из признаков, что он затормозил слишком поздно. Пришлось уворачиваться от Лоусона, и дальше Антонелли уже был пассажиром. Ничего, бывает.

Была ли права «Феррари», когда не послушала Хэмилтона и позвала его на второй пит-стоп?

Отлично, что эти переговоры были в эфире. Иначе бы Льюиса не показали и мы вообще забыли, что он был в гонке. А так эфирное время получили, так что переговоры и пит-стоп оправдали ожидания! А если серьёзно, то ничего это не поменяло. Шарль бы его догнал и обогнал, и, скорее всего, Льюис бы отстал больше, чем на то время, что было до пит-стопа. Резина была бы совсем старой, плюс у неё есть свойство взрываться в неподходящий момент, когда она сильно изношена. Когда ты едешь один, спереди никого и позади разрыв в 30 секунд, а резина стёрта, логично остановиться и поехать на свежей. Ничего не теряя и меньше рискуя.

Разберите аварию Цуноды и Колапинто

Разбор такой же, как в инциденте Льюис/Албон в 2020 году в том же повороте. У Юки было место, но он нажал на газ и при недостаточной поворачиваемости просто приехал в Колапинто. Они столкнулись. В целом здесь всё.

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Кто худший гонщик Гран-при Австрии Формулы-1?

Кто произвёл на вас наибольшее впечатление и почему?

Хюлькенберг и Бортолето — отличная гонка от обоих. Габриэл мог бы пожёстче действовать в борьбе с Фернандо и тогда забрал бы шесть очков. С другой стороны, может, и не стоило рисковать. Две машины в очках — когда ещё такое будет.

Не пора ли менять Колапинто на кого-то ещё?

Нет, не стоит. Зачем менять? Чтобы что? Кого ни посади, он будет позади Гасли. Франко сейчас не так много ему проигрывает. Пусть едет, привыкает и будет чуть ближе. Даже Боттас не будет ближе к Пьеру. Гасли машину знает, и даже такой небольшой перерыв, как у Боттаса, сделает своё дело.

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