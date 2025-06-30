Почему «Феррари» не послушала Хэмилтона и не пора ли менять пилота «Альпин»? Разбор

Постоянный эксперт «Чемпионата» победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев ответил на главные вопросы по итогам Гран-при Австрии Формулы-1, который выиграл Ландо Норрис.

Удивлены ли выступлением Норриса после такой ошибки в Канаде?

Частично удивлён. С одной стороны, Ландо всегда был хорош в Австрии. В 2024-м он боролся за победу и выглядел сильно лучше Оскара. В общем, трасса явно ему заходит. Так что у меня не было сомнений в скорости. А вот в борьбе приятно удивил: всё сделал чётко и грамотно. Закрыл там, где надо, и перекрестил, когда надо. Класс, что ещё сказать.

Осторожничал ли Пиастри после инцидента в прошлой гонке?

Нет, точно не осторожничал. Когда он чуть не снёс Ландо в четвёртом повороте с заблокированным «внутренним» колесом, было очень близко. Так что, думаю, Оскар выложился на максимум. Если честно, то я не очень понимаю, как бороться за лидерство не в полную силу.

Не ошибся ли Оскар, когда не стал обгонять Норриса после вылета Ландо в последнем повороте?

Обгонять в первом повороте рискованно: торможение слишком короткое, а потом длинная прямая. Залезть можно было, но с риском. А он явно того не стоил. Так что не думаю, что это было ошибкой.

Ошибкой ли было для Пиастри оставаться на трассе дольше на первом отрезке?

Да нет, вполне логичное решение. Опередить на одинаковых шинах почти невозможно, а если есть темп, то всегда догонишь. Или если появится машина безопасности и разрыва не останется, а резина будет. Так что, пожалуй, только это и оставалось делать.

Остались ли у Ферстаппена и Расселла шансы побороться за титул или всё кончено?

С таким «Маклареном» — всё кончено. Но посмотрим. Может, ещё будут трассы типа Канады, где у «Макларена» возникнут сложности. Но в целом да — этот чемпионат разыгрывается между напарниками.

Что пошло не так в эпизоде с аварией Антонелли и Ферстаппена?

Кими поздно затормозил. Он, конечно, может рассказывать про то, что «задница» заблокировалась, и так далее. Но это и есть один из признаков, что он затормозил слишком поздно. Пришлось уворачиваться от Лоусона, и дальше Антонелли уже был пассажиром. Ничего, бывает.

Была ли права «Феррари», когда не послушала Хэмилтона и позвала его на второй пит-стоп?

Отлично, что эти переговоры были в эфире. Иначе бы Льюиса не показали и мы вообще забыли, что он был в гонке. А так эфирное время получили, так что переговоры и пит-стоп оправдали ожидания! А если серьёзно, то ничего это не поменяло. Шарль бы его догнал и обогнал, и, скорее всего, Льюис бы отстал больше, чем на то время, что было до пит-стопа. Резина была бы совсем старой, плюс у неё есть свойство взрываться в неподходящий момент, когда она сильно изношена. Когда ты едешь один, спереди никого и позади разрыв в 30 секунд, а резина стёрта, логично остановиться и поехать на свежей. Ничего не теряя и меньше рискуя.

Разберите аварию Цуноды и Колапинто

Разбор такой же, как в инциденте Льюис/Албон в 2020 году в том же повороте. У Юки было место, но он нажал на газ и при недостаточной поворачиваемости просто приехал в Колапинто. Они столкнулись. В целом здесь всё.

Кто произвёл на вас наибольшее впечатление и почему?

Хюлькенберг и Бортолето — отличная гонка от обоих. Габриэл мог бы пожёстче действовать в борьбе с Фернандо и тогда забрал бы шесть очков. С другой стороны, может, и не стоило рисковать. Две машины в очках — когда ещё такое будет.

Не пора ли менять Колапинто на кого-то ещё?

Нет, не стоит. Зачем менять? Чтобы что? Кого ни посади, он будет позади Гасли. Франко сейчас не так много ему проигрывает. Пусть едет, привыкает и будет чуть ближе. Даже Боттас не будет ближе к Пьеру. Гасли машину знает, и даже такой небольшой перерыв, как у Боттаса, сделает своё дело.