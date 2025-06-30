Цунода снова расстроил, Антонелли допустил главную ошибку. Оценки за ГП Австрии

11-й этап Формулы-1 — в по-прежнему субъективных оценках автора.

Ландо Норрис — 9,5

Даже при всех оговорках — невезение соперников в квалификации, помарки по ходу гонки — это был отличный уикенд в исполнении Норриса. После ошибки в Канаде Ландо собрался, уверенно отработал квалификацию и не дрогнул под практически постоянным прессингом Пиастри.

Лиам Лоусон — 9

Лоусон — один из главных сюрпризов уикенда. Новозеландец показал свой лучший квалификационный результат в сезоне, отыгрался после потери позиций на первом круге и уверенно отработал на стратегии одного пит-стопа. И это в первой в карьере гонке Формулы-1 на «Ред Булл Ринг»!

Габриэл Бортолето — 9

Ещё один отличный дебют. Бортолето впервые в карьере вышел в Q3 (и в четвёртый раз в шести последних квалификациях опередил Халка), атаковал всю гонку и набрал свои первые очки. Да, в теории можно было обогнать и Алонсо, подняться ещё выше, но это говорит лишь о том, каким высоким был темп бразильца.

Оскар Пиастри — 8,5

Пиастри всю гонку атаковал Норриса и в какой-то момент даже был быстрее, но опередить напарника или заставить его серьёзно ошибиться так и не смог. Стартуй Оскар с поула, гонка сложилась бы иначе, но в субботу австралиец сам признал, что и без жёлтых флагов вряд ли повторил бы время Ландо.

Фернандо Алонсо — 8,5

Алонсо, как и Лоусон, проехал гонку с одним пит-стопом и в концовке на изношенных шинах красиво переиграл Бортолето. Благодаря этому Фернандо уже вторую гонку подряд заканчивает на седьмом месте — в двух последних гонках испанец набрал в шесть раз больше очков, чем в девяти предыдущих.

Алонсо почти всю гонку провёл за Лоусоном Фото: Joe Portlock/Getty Images

Шарль Леклер — 8

Темп «Феррари» в этот уикенд не оставлял объективных шансов сразиться с «Макларенами» за победу, хотя при старте с первого ряда Леклер обещал быть максимально агрессивным. Увы, вторую позицию Шарль потерял уже в первом повороте и затем проехал максимально одинокую гонку.

Джордж Расселл — 8

В схожей ситуации оказался и Расселл. При более прохладной погоде в Монреале его «Мерседес» был неудержим, в более жарких условиях в Шпильберге немецкий болид был не способен угнаться даже за «Феррари». Если бы не сход Ферстаппена, Джордж мог и до топ-5 не дотянуться.

Нико Хюлькенберг — 7,5

В финальной попытке в первом сегменте квалификации Хюлькенберг ошибся в четвёртом повороте, из-за чего в гонке вынужден был стартовать последним. Агрессивная тактика со стартом на «софте» и чёткой работой на «медиуме» привела Нико в топ-10, но и тут немец оказался позади напарника-новичка.

Эстебан Окон — 7,5

Окон тоже не смог блеснуть в квалификации — француз проехал свой лучший круг на 0,15 секунды медленнее Бермана и выбыл уже в первом сегменте. Тем не менее в гонке за счёт более выгодной тактики Эстебан опередил напарника и сумел с 17-й позиции на старте пробиться в топ-10.

Александер Албон — 7,5

Неудачу в квалификации потерпел и Алекс Албон: таец повредил днище в седьмом повороте и потому в обеих попытках второго сегмента был медленнее, чем в Q1. Однако на старте Алекс отыграл пять позиций и прорвался на седьмое место — увы, доехать до финиша не позволила машина.

Макс Ферстаппен — 7,5

Ферстаппен на домашней для «Ред Булл» трассе проявить себя не смог: в финале квалификации ни в первой попытке, ни во второй Макс не демонстрировал темпа для попадания в топ-5. На старте голландец успел опередить Лоусона, но уже в третьем повороте получил удар от проспавшего торможение Антонелли.

Макс Ферстаппен Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Льюис Хэмилтон — 7

Четвёртое место — повторение лучшего результата Хэмилтона в длинных гонках этого года, Льюис после финиша был доволен гонкой. Однако британец в очередной раз заметно медленнее Леклера — если в квалификации экс-чемпион уступил напарнику лишь 0,09 секунды, то в гонке при одинаковой тактике — почти 10 секунд.

Оливер Берман — 7

Берман в третий раз подряд опередил Окона в квалификации и пробился во второй сегмент, но развить в нём успех не смог, стартовал 15-м и на финише остался в шаге от места в топ-10. С другой стороны, Оливер опередил Хаджара и обоих пилотов «Альпин», что уже неплохо.

Исак Хаджар — 6,5

Невнятный уикенд для Исака Хаджара. В Q2 француз не смог повторить время первого сегмента, а за 15 кругов до финиша гонки повредил днище в первом повороте и потерял с трудом завоёванное с помощью агрессивной тактики с ранним пит-стопом место в топ-10.

Лэнс Стролл — 6

Ещё одна неудача Лэнса Стролла. Канадец в седьмой раз в сезоне выбыл уже в первом сегменте квалификации, хотя уступил Алонсо лишь 0,13 секунды, а в условиях трафика в гонке слишком быстро износил резину и на финише опередил лишь получивших штрафы Франко Колапинто и Юки Цуноду.

Пьер Гасли — 6

Разворот в Q3 обошёлся Гасли не так дорого — выше восьмого места француз едва ли поднялся бы. Однако удержать позицию в топ-10 на дистанции гонки Пьеру не удалось: при старте на «софте» он уже на девятом круге пропустил Албона на более жёстких шинах, рано поехал в боксы и всю дистанцию был среди догоняющих.

Карлос Сайнс — 5

Сайнс в гонке не смог выступить вовсе — ещё перед прогревочным кругом на его машине заклинило тормоза. Впрочем, шансов у испанца и без того было немного: накануне он повредил днище в квалификации, занял лишь 19-е место, и стартовать должен был с последнего ряда.

Ни один из пилотов «Уильямса» не доехал до финиша Фото: Mark Thompson/Getty Images

Франко Колапинто — 5

Колапинто проиграл в квалификации Гасли более 0,4 секунды, и для короткого «Ред Булл Ринг» это много. В столкновении с Цунодой вины Франко нет, однако к тому моменту шансов на очки у аргентинца оставалось немного, да и штраф за выдавливание Пиастри он создал себе сам.

Юки Цунода — 3

У Юки Цуноды дела лучше не становятся. В Шпильберге японец вновь разводил руками, повторяя, что не понимает, как работает машина «Ред Булл». В квалификации японец показал 18-е время, уступив даже пилотам «Рейсинг Буллз», а в гонке неудачно приехал в Колапинто и после штрафа финишировал последним.

Андреа Кими Антонелли — 3

Блокировка в третьем повороте на первом круге — это пока самая большая ошибка Антонелли в Формуле-1. Итальянец неверно оценил состояние резины и промахнулся с торможением, испортив гонку себе и лишив фанатов Ферстаппена последних надежд на титул. Этот эпизод станет новичку наукой.