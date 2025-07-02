«Ф-1» с Брэдом Питтом — правда неплохой фильм. Но хуже всего в нём… сами гонки

В прокат вышел долгожданный художественный фильм Джерри Брукхаймера и Джозефа Косински о Формуле-1 — «Ф-1» с Брэдом Питтом, Демсоном Идрисом и Хавьером Бардемом в главной роли. Вот и раздел «Авто» разобрал, что у них в итоге получилось.

Хорошая новость и плохая

Для Формулы-1 выход картины был большим событием. Промоутеры и участники чемпионата приложили для этого проекта немало усилий, Съёмочной группе был предоставлен максимально полный, насколько это возможно, доступ к паддоку и трассам Формулы-1, «Мерседес» перестроил для вымышленной команды «Апекс Гран-при» несколько машин Формулы-2, которые Питт и Идрис пилотировали на реальных трассах чемпионата мира. Кроме документального проекта Drive to Survive, такого доступа к современной Формуле-1 не было ещё ни у кого в киноиндустрии. И авторы ответили взаимностью — фильм снят с большой любовью к «Большим призам».

Сонни Хейс и Рубен Сервантес Фото: Apple

Завязка фильма: руководитель едва сводящей концы с концами «Апекс Гран-при» Рубен Сервантес (в блестящем исполнении Хавьера Бардема) в отчаянной попытке спасти свой бизнес приглашает на роль пилота ветерана Сонни Хейса (Брэд Питт). Его образ построен вокруг реальной истории Мартина Донелли — британского экс-пилота Формулы-1, который в 1990 году на тренировках перед Гран-при Испании в Хересе из-за поломки подвески угодил в страшную аварию. Он получил множество травм и после целого ряда операций чудом начал ходить, а в 1993 году даже провёл тесты с «Джорданом». После них стало ясно, что карьера Мартина окончена, хотя в 2015-м он выступал в гонках BTCC. Сейчас Донелли 61 год — он на пару месяцев моложе Брэда Питта.

В картине тщательно воспроизведён облик мира Формулы-1 — командный мостик и брифинги, телеметрия, работа в аэродинамической трубе. Авторы честно стараются разъяснить зрителю основные правила. Однако, разумеется, в фильме много условностей, и 30-летний перерыв и возвращение в Формулу-1 в возрасте около 50 — не главная из них. В реальности Брукхаймера и Косински у владельца могут отобрать команду, которая в первой половине сезона не набрала ни одного очка, если она до конца сезона не выиграет гонку. Зато у этой команды есть технический директор, способная победить законы физики и сделать болид неуязвимым к грязному воздуху от машины впереди. «Мы должны оставаться в гуще пелотона», — наставляет она пилотов перед стартом.

Джошуа Пирс и Сонни Хейс Фото: Apple

Сонни Хейс — изобретательный и хитрый лис, и концептуально это уместно, однако его действия ещё до середины фильма привели бы к дисквалификации и снятию с гонки: он игнорирует синие флаги, провоцирует столкновения и часто ведёт себя откровенно неспортивно. При этом персонаж Брэда Питта подчёркнуто предан руководителю команды и действует исключительно в её интересах. И в целом это работает: Сонни Хейс не похож на героя Сильвестра Сталлоне в «Гонщике», наставлять молодого пилота — не главная его задача. Хейс делает всё, чтобы привести команду к победе, и, если для этого нужно помочь напарнику — он помогает. При этом, на вкус вашего автора, ярче всех на экране выглядит Хавьер Бардем, в исполнении которого руководитель команды отдалённо напоминал Виджая Маллью и Эдди Джордана одновременно.

Худшее в фильме — гонки

В западной прессе фильм часто критиковали за шаблонный сюжет и деревянные клишированные диалоги — и в целом за дело. Однако при более детальном рассмотрении эти претензии не вполне справедливы: в «Ф-1», в отличие от других спортивных фильмов, в центре сюжета не личности, а борьба в чемпионате, здесь повороты сюжета завязаны на обновления машины, проблемы с ФИА, волнение пилота, рискующего потерять место на стартовой решётке. И в этом смысле «Ф-1» — это единственный в своём роде фильм, в котором главное — это именно Формула-1 и события на трассе.

Зато кино хвалили за гоночные сцены — но вот они выглядят не так ярко, как можно было ожидать. Поначалу приятно увидеть в художественном фильме о гонках план с реального расположения камеры на реальной трассе, однако где-то к середине понимаешь, что вообще-то все эти приёмы, ракурсы и онборды ты каждые две недели видишь в реальной Формуле-1.

В квалификациях «Апекс» почему-то почти всегда хуже всех Фото: RYAN PIERSE/GETTY IMAGES

Гоночные сцены с участием машин «Апекс Гран-при» сняты таким образом, чтобы было невозможно понять, что именно произошло в эпизоде, и оценить, кто же виноват, хотя столкновения между напарниками — важная часть сюжета. Иногда авторы скатываются в полный абсурд, когда Сонни Хейса обвиняют в аварии, в которую попал Пирс. Да и логика самих гонок показана скомканно, а развитие команды по ходу сезона по сути никак не объясняется: в квалификации «Апекс Гран-при» зачастую последние, но в гонках каждый раз уверенно прорываются в середину пелотона, а решения её стратегов порой необъяснимы. Почему так, хотя фильм, по словам авторов, создавался в том числе для фанатов автоспорта, не поясняется.

Увы, однако показать гонки Формулы-1 как-то по-новому Косински со всей его командой так и не смогли — все эти приёмы поклонники гонок видели и в трансляциях, и в Drive to Survive, который, к слову, в «Ф-1» упоминается. Впрочем, вероятно, речь не о том, что Косински не справился, а о том, что трансляции чемпионата вышли на очень высокий уровень, тягаться с которым сложно даже Голливуду. В каком-то смысле «Ф-1» стал художественной версией Drive to Survive, и его цель — привлечь к чемпионату новую аудиторию. И, наверное, незнакомого с автоспортом зрителя фильм впечатлит.

Но вообще-то фильм неплохой

Неточностей и нестыковок в фильме очень много, причём порой даже забавно отмечать всякие мелочи. Например, Сонни Хейс, финишировавший вне топ-10, почему-то останавливается в закрытом парке для призёров и общается с командой через заборчик. Тем не менее если не относиться к подобным моментам слишком серьёзно, то от фильма вполне можно получить удовольствие и поболеть за команду Бардема и Питта (владелец «Апекса», к слову, моложе). Этот фильм точно можно было создать лучше и более продуманным, но всё же он сделан достаточно ярко и с любовью к Формуле-1, и смотреть его по большей части приятно.

Борьба пилотов «Апекс Гран-при» Фото: Apple

В западной прессе фильм часто называли 2,5-часовой рекламой Формулы-1, но это тоже не вполне верно. Это скорее 2,5-часовой музыкальный клип с диалогами и сюжетами на тему Формулы-1 — и с ним вполне можно провести вечер или выходной день, когда нет настоящих гонок. «Ф-1» недотягивает до «Гонки», рассказывая не реальную, а вымышленную историю, и вряд ли когда-нибудь станет классикой. Однако высоки шансы, что в прокате фильм окупится и тем самым вдохновит киноделов снять ещё что-нибудь об автоспорте.

Субъективная оценка автора — 6,5/10.