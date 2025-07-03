Что, Ферстаппен правда переходит в «Мерседес»?! Это уже точно не глупые сплетни

В ночь на среду, 2 июля, журналисты Sky Sport Italia если не взорвали трансферную бомбу, то сделали что-то близкое к этому: по их данным, четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен не просто ведёт переговоры о переходе в «Мерседес», а уже дал принципиальное согласие Тото Вольфу — последнему осталось уговорить коллег по совету директоров, и дело в шляпе. Так что же, Ферстаппен правда бросит «Ред Булл», поставит на рывок «Мерседеса» с новыми правилами и заодно лишит места Джорджа Расселла?

Что вообще с контрактом Ферстаппена?

Ещё в 2023 году никому бы в голову не пришло, что Ферстаппен захочет покинуть «Ред Булл» — на фоне доминирования нидерландца в Ф-1. Однако уход нескольких ведущих сотрудников после скандальной истории с Кристианом Хорнером сильно изменил ситуацию. Да, «Ред Булл» всё же помог Ферстаппену взять титул в четвёртый раз, но в нынешнем сезоне болид «быков» временами лишь четвёртый по скорости, и не факт, что в следующем году ситуация станет лучше: машину построят без участия Эдриана Ньюи, а как себя проявит новый мотор, который «Ред Булл» строит сам при посильной поддержке «Форда», предсказать нереально.

Формально у Макса действует долгосрочный контракт — до конца 2028 года. Однако в соглашении существуют некие опции, позволяющие нидерландцу при желании разорвать соглашение уже по окончании нынешнего сезона. У разных источников есть разные сведения, каких именно результатов должен добиться Макс, чтобы лишить себя самого шансов на смену команды. К летней паузе Ферстаппен должен идти в личном зачёте не ниже то ли третьего, то ли четвёртого места — если условия не соблюдаются, чемпион вправе помахать команде рукой. Есть ещё версия про вторую опцию разрыва — если «Ред Булл» в Кубке конструкторов ниже третьего места. Но про такой вариант говорят куда меньше: акцент на позиции самого Ферстаппена.

Прямо сейчас Ферстаппен идёт третьим, однако опережает Джорджа Расселла всего на девять очков. В теории обойти Макса способен и Шарль Леклер, но он в солидных 36 очках позади. В общем, прямо сейчас права на разрыв контракта вроде бы нет, однако тут и там слышатся разговоры, что Ферстаппен всё равно может уйти. В конце концов, в 2014 году «Ред Булл» практически без сопротивления отпустил Феттеля в «Феррари», хотя мог устроить юридические бои.

Если Макс правда уйдёт, то у него есть два варианта — «Мерседес» и «Астон Мартин». В «Астоне» уже приступил к работе гениальный Эдриан Ньюи, туда же перебираются мотористы из «Хонды», у команды свежие база и аэродинамическая труба. И всё же есть сомнения, что «зелёные» с ходу выстрелят в 2026-м — должно сойтись воедино слишком много факторов. «Мерседес» — другое дело: очень многие ожидают, что бывшие доминаторы Ф-1 вернутся на вершину благодаря новому моторному регламенту. Так что слухи отправляют Макса именно в команду Тото Вольфа. К тому же там есть свободное место: до сих пор не продлён контракт с Джорджем Расселлом.

Останется ли Ферстаппен в болиде «Ред Булл»? Фото: David Ramos/Getty Images

Насколько верна информация о договорённости с «Мерседесом»?

За Sky Sport Italia не водится звание главных инсайдеров паддока. Контора серьёзная, но всё-таки доверять им на 100% не стоит. Однако материал итальянцев появился не на пустом месте — опции в контракте Ферстаппена обсуждают весь сезон, а тут ещё и Расселл, пока не дождавшийся от «Мерседеса» нового соглашения, сам начал рассказывать СМИ — мол, вы всё понимаете, конечно же, команда будет интересоваться услугами Макса.

Британские коллеги по холдингу Sky со своей стороны аккуратно уточнили: по их данным, Ферстаппен не информировал «Ред Булл» о планах уйти, а «Мерседес» не делал Максу официального предложения о контракте. По данным же портала The Race, Ферстаппен сам инициировал не то чтобы переговоры о переходе в «Мерседес», но, скажем так, беседы для лучшего понимания, как сейчас дела у немцев. При этом источники The Race полагают, что сезон-2026 Ферстаппен всё же проведёт в «Ред Булл», а там уже оценит, как все команды и мотористы адаптировались к новым правилам Формулы-1.

Ну и переходим к главным инсайдерам по делам, связанным с Ферстаппеном. Традиционно самой точной информацией обладают его соотечественники, в частности журналист De Telegraaf Эрик ван Харен, и вот он заявил, что никаких договорённостей между Максом и Тото пока нет.

«Снова множество историй и слухов вокруг Макса Ферстаппена и «Мерседеса». Интерес «Мерседеса» есть, и это известно, но, по моей информации, официального предложения не было, и, соответственно, Ферстаппен не сказал да», — написал ван Харен.

А что будет с Расселлом?

Если Ферстаппен оформит громкий переход, а у «Ред Булл» не окажется легальных возможностей или просто желания ему помешать, то, по общему мнению, Макс вытеснит из состава «Мерседеса» Расселла, а не юного Андреа Кими Антонелли. Если думать чисто о результатах, это нелогично: Расселл выступает гораздо сильнее молодого итальянца, объективно входит в число сильнейших пилотов Ф-1. Дуэт Ферстаппен — Расселл стал бы лучшим в Формуле-1, опередив Норриса и Пиастри и Леклера и Хэмилтона.

Но два топ-пилота могут не ужиться, к тому же между Максом и Джорджем отношения в последний год так себе. Плюс Вольфу будет сложно взять и отправить в запас Антонелли, из которого «Мерседес» пытается вырастить собственного Ферстаппена. Во втором сезоне от Андреа Кими можно ждать рывка вперёд в плане стабильности, и портить карьеру на взлёте Тото вряд ли захочет. Хотя ещё большой вопрос, насколько полезно для Антонелли получить такого напарника, как Ферстаппен, — сверхбыстрого и со специфичными требованиями к настройкам и поведению машины.

Отношения между Ферстаппеном и Расселлом так себе Фото: Clive Rose/Getty Images

Так или иначе, без места останется Расселл, но его почти наверняка пригласит к себе «Ред Булл». Можно, конечно, гордо составить дуэт из собственных воспитанников (Хаджар – Цунода или что-то такое), однако для топ-команды это будет выглядеть совершенно несолидно. Другое дело — Расселл с опытом и победами за спиной. Могут Джорджа в теории взять и в «Астон Мартин», высадив Лэнса Стролла.

Вообще, по информации FUnoanalisitecnica, «Мерседес» уже был готов заключить с Джорджем новый контракт — но по унизительной схеме «1+1». Британцу был бы гарантирован только сезон-2026, а дальше «Мерседес» посмотрел бы, доступен ли Ферстаппен. То есть Расселл просто грел бы место для своего заклятого друга. Легко понять, что на такой вариант Джордж не согласился, и поэтому переговоры застыли, а Вольф не отказывается поболтать с Максом за чашкой кофе.

Когда ждать решение?

Тото заявил, что хочет определиться с составом «Мерседеса» к летней паузе, то есть к началу августа: «Я не хочу быть садистом, позволяя пилоту ждать или не принимая никаких решений, когда это необходимо. На определённом этапе в ближайшие пару месяцев – до начала летних каникул — решение о составе пилотов на следующий сезон будет принято».

К летнему перерыву как раз станет понятно, имеет ли Ферстаппен право покинуть «Ред Булл». И, самое главное, хочет ли он этого – или всё-таки настроится ещё как минимум на один сезон с австрийцами. Не уверены, что решение объявят во время Гран-при Венгрии, завершающего первую часть сезона, однако по ходу августа всё должно стать ясно.