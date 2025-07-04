8 самых странных и глупых моментов фильма «Ф-1» с Брэдом Питтом

В мировой прокат вышел долгожданный блокбастер о Формуле-1 с Брэдом Питтом в главной роли. Мы уже изучили мнения западных критиков, послушали самого Брэда Питта и даже написали две собственные рецензии о фильме. Теперь пришёл черёд разобрать самые кринжовые моменты картины Джерри Брукхаймера и Джозефа Косински.

Впереди вас ждёт ОЧЕНЬ МНОГО СПОЙЛЕРОВ, поэтому читайте с осторожностью, если не хотите знать детали сюжета заранее.

Возвращение после 30-летнего перерыва

Самая главная условность фильма — возвращение Сонни Хейса в Формулу-1 после 30-летней паузы в возрасте 50 с лишним лет. Разумеется, такого не может быть даже теоретически — вспомните хотя бы, как прошло возвращение Михаэля Шумахера после всего трёх лет отсутствия. Впрочем, если учитывать, что создатели фильма предупредили всех об этом заранее, а тема с зарабатыванием денег на такси в картине особенно не педалировалась, смириться можно.

Инженер даёт «ценные советы»

Фильм «Ф-1» стремится детально рассказать об устройстве мира «Больших призов» и показывает, как инженеры помогают пилотам на трассе и вне её. Правда, порой их советы звучат наивно. «Здесь нужно осторожнее, повороты сложные. Сперва — затормозил, потом — погнал», — наставляет инженер Сонни Хейса перед тестами на «Сильверстоуне». Впрочем, может, после 30-летнего перерыва гонщику и правда стоит напомнить про педаль тормоза перед поворотом.

Гран-при Венгрии

Вся гонка — один сплошной цирк. Начинается с того, что Хейс, недовольный тем, что ему поставили «хард» вместо «софта», не уезжает с пит-стопа и ждёт, пока механики снимут уже поставленные шины, принесут из боксов другие и наденут их. Уже отставая на круг, Хейс намеренно устраивает несколько лёгких контактов, которые внезапно приводят к появлению автомобиля безопасности, которые не менее внезапно позволяют Джошуа Пирсу пробиться в топ-10 — напарник оттягивает пит-стоп и, похоже, неуязвим к атакам гонщиков на более свежей резине позади.

Пирс удерживается в топ-10, набирает первое для «Апекс Гран-при» очко, а Сонни, отставший на несколько кругов, останавливается в закрытом парке для призёров и общается с командой через забор. После всего этого к Хейсу во время телеинтервью подходит Фернандо Алонсо и говорит, что он молодец. Стоит ли говорить, что за такие выкрутасы персонажа Брэда Питта сняли бы с гонки за неспортивное поведение, а Пирс, оставаясь на каждом рестарте на остывшей и уже прикатанной резине, пропускал бы соперников одного за одним?

Авария в Монце

Сцена с аварией Пирса на Гран-при Италии вдохновлена реальной аварией, произошедшей с Алексом Перони в гонке Формулы-3 в 2019 году. Его машину вынесло в «Параболике» чуть шире, после чего она наехала на «поребрики-сосиски», взмыла в воздух, перевернулась и рухнула на заграждения. Перони получил травмы и восстановился лишь к следующему сезону, но так и не смог раскрыться в «формулах» и теперь выступает в GT World Challenge Australia.

В «Ф-1» же эта авария произошла в дождевых условиях, когда Пирс на сликах пытался обогнать Ферстаппена в борьбе за победу. В лучших традициях «Гонщика» Сильвестра Сталлоне болид после вылета на поребрик взмывает на высоту трёхэтажного дома, падает далеко в лесу за отбойниками и эпично загорается. И, конечно, первым на месте аварии оказывается Хейс, а не маршалы. Монтаж сумбурный, но, надо полагать, Сонни через «гало» отстегнул Пирсу ремни безопасности и лично вытащил из горящего кокпита.

…И виноват в этом сам Сонни

Винят в жуткой аварии напарника действительно Хейса. По логике фильма, это по его примеру Пирс решил рискнуть остаться на сликах и бороться с Ферстаппеном, хотя Сонни советовал атаковать Макса после «Параболики», а Джошуа начал обгон до неё. «Признайтесь, это же из-за вас он оставался на сликах, хотя в дождь это опасно. Катастрофа была неизбежна», — спрашивает Хейса на пресс-конференции Уилл Бакстон. «Как всегда, в эпицентре скандала Сонни Хейс — именно его многие считают виновником кошмарной аварии в Монце», — добавляет диктор.

В том, что в аварии виноват Хейс, уверен и сам Пирс. Лишь через несколько сцен он попробует воспроизвести эпизод на симуляторе и сможет убедиться в том, что совет Сонни атаковать после «Параболики» был верным. Кстати, а как это пилоты так в пылу борьбы дают друг другу своевременные советы?

Инженеры ломают законы физики

«Апекс Гран-при» — аутсайдер чемпионата, и команде необходимо дорабатывать машину, и Сонни Хейс советует техническому директору сделать что-то, чтобы машина могла «пробиться через грязный воздух». И да, техническому директору удаётся преодолеть законы физики, и в Зандворте дебютирует машина, на которой «грязный воздух сказывается минимальным образом». «А значит, мы должны оставаться в самой гуще пелотона», — говорит она. Надо полагать, раньше пилоты «Апекса» старались держаться от пелотона подальше — и, вероятно, поэтому не набирали очков. С новым же днищем «Апекс» стал регулярно попадать в топ-10.

Вечеринки во время гоночного уикенда

В дни Гран-при Лас-Вегаса, чтобы наладить отношения между пилотами, технический директор (спортивного директора «Апекса» Хейс ни во что не ставит) приглашает их поиграть в покер и попить пива. Один из них позднее отправляется на вечеринку в клуб. Без комментариев.

Самовосстанавливающаяся машина

После аварии за несколько кругов до финиша Гран-при Абу-Даби судьи выбросили красные флаги (кажется, это был главный вклад Хэмилтона в фильм: убедить авторов, что именно так и нужно поступать, когда в концовке финала сезона кто-то задевает стену). Со сломанным задним антикрылом и явно погнутой подвеской Хейс каким-то образом доезжает до боксов — и на пит-лейне во время красных флагов чудесным образом всё ремонтируют. Что ж, чудеса случаются.