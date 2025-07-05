В квалификации Ф-1 ошиблись почти все лидеры! И поул вдруг вырвал Ферстаппен

Q1: испуг Хэмилтона и авария Колапинто

В последнее время в «Альпин» перестали заверять, что Франко Колапинто точно сохранит своё место на оставшуюся часть сезона-2025, и квалификация Гран-при Великобритании в Сильверстоуне никак не приблизила аргентинца к тому, чтобы меньше беспокоиться за своё будущее. На второй попытке Франко потерял машину в последнем повороте и докатился до стены. Аргентинец смог выбраться из зоны вылета, но затем остановил повреждённый болид на первом секторе — очередной провал, после которого возможную замену Колапинто начнут обсуждать ещё сильнее.

Ещё одним неудачником первого сегмента квалификации стал «Кик-Заубер» в полном составе. Пусть в гонках будущая «Ауди» в последнее время блистает, однако про субботы того же самого не скажешь. В этот раз первый сегмент оказался единственным как для Хюлькенберга (19-е место), так и для Бортолето (17-й). И вряд ли швейцарцев сильно утешает тот факт, что 19 гонщиков — то есть все, кроме Колапинто — уместились всего в семь десятых секунды. Толку-то, если в конце списка именно ты?

16-е место на счету Лиама Лоусона — его в последний момент выбил Пьер Гасли. Вновь после многообещающих тренировок провалился Лэнс Стролл — канадец только 18-й. Ну и пришлось поволноваться Льюису Хэмилтону: он средненько прошёл последний круг, оставалось время ещё на один, но по радио чемпиона обрадовали фактом, что топлива больше нет. К счастью для Льюиса, хватило и уже имевшегося результата.

Q2: дальше — без «Уильямса»

Второй сегмент не принёс неприятных сюрпризов лидерам. Хотя после первых попыток в топ-10 не проходили представители «Феррари» (зато после перехода на свежие комплекты поставили два лучших результата), а после вторых серьёзного запаса не обнаружилось у пилотов «Мерседеса» — восьмая и девятая позиции. Правда, Расселл бросил второй быстрый круг.

Не сумели пробиться в десятку лучших оба гонщика «Уильямса». Сайнсу не хватило 35 тысячных секунды, Албон уступил напарнику полторы десятые и по радио отметил, что команда пошла куда-то не туда при настройке машины, сделав её сложной в управлении. Между Карлосом и Алексом влезли Цунода и Хаджар, а 15-е место ушло Эстебану Окону. Вроде не криминал, однако Берман-то пробился в Q3, обойдя француза аж на четыре десятые!

Q3: парад ошибок в пользу Ферстаппена

Стартовая попытка решающего сегмента квалификации осталась за Оскаром Пиастри. Австралиец собрал качественный круг, пусть даже и попрыгал пару раз по бордюрам, после чего просил проверить днище. Ближайшим преследователем Оскара являлся Хэмилтон, проигрывавший менее полутора десятых — родные стены и обновления «Феррари» помогают! Норрис уступал менее двух десятых, Ферстаппен и Леклер — менее трёх, а вот первый круг Расселла не был релевантным из-за попытки на уже использованном комплекте шин.

Вторые попытки лидеров превратились в парад ошибок на третьем секторе трассы, где все пытались выжать из машины максимум. Норрис начал слишком резать поворот — прыжок машины и потеря времени! Пиастри и Хэмилтону пришлось отлавливать болиды на выходе из последнего поворота, у Леклера финальный сектор без улучшения — ошиблись почти все! Собственно, без улучшения прошёл третий сектор и Ферстаппен, но до этого Макс создал отрыв почти в три десятые, и его хватило для поула!

Пиастри уступил Максу десятую и всего на 15 тысячных опередил Норриса. Совсем рядом и Расселл на свежих шинах — 19 тысячных от Норриса. Хэмилтон после своей ошибки проиграл Ферстаппену две десятые и уйдёт в бой пятым. Леклер — в 26 тысячных от напарника. Топ-6 — в двух с небольшим десятых, просто мощь! Пускай и гонка выйдет такой же плотной.

Антонелли — на седьмом месте в трёх десятых от Расселла, Берман показал блестящее восьмое время, однако из-за сурового штрафа за аварию под красными флагами в третьей практике будет стартовать только 18-м. Алонсо и Гасли предсказуемо замкнули топ-10.

Квалификация на «Сильверстоуне» получилась зрелищной и непредсказуемой. Какой теперь окажется гонка? Начнём проверять в воскресенье, в 17:00 мск! А ведь может пойти и дождь…