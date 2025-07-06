После такой классной квалификации с нетерпением ждём старта в 17:00 мск и следим за Ф-3 и Ф-2.

Перед Гран-при Великобритании Ф-1 пошёл сильнейший дождь! Чего ждать от гонки? LIVE

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Суббота на трассе «Сильверстоун» подарила нам шикарное сражение гонщиков Ф-1: шесть пилотов из четырёх разных команд уместились в две с небольшим десятые, а Макс Ферстаппен весьма неожиданно взял поул-позишен. Ждать ли такого же интересного воскресенья? Будем надеяться, что и в день гонки ни «Макларен», чьи пилоты стартуют вторым и третьим, ни кто-либо другой не будет обладать заметным преимуществом и мы станем свидетелями великолепной борьбы. Причём нельзя исключать, что хотя бы её часть пройдёт под дождём, что способно сделать гонку ещё интереснее.

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