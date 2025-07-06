Перед Гран-при Великобритании Ф-1 пошёл сильнейший дождь! Чего ждать от гонки? LIVE

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Суббота на трассе «Сильверстоун» подарила нам шикарное сражение гонщиков Ф-1: шесть пилотов из четырёх разных команд уместились в две с небольшим десятые, а Макс Ферстаппен весьма неожиданно взял поул-позишен. Ждать ли такого же интересного воскресенья? Будем надеяться, что и в день гонки ни «Макларен», чьи пилоты стартуют вторым и третьим, ни кто-либо другой не будет обладать заметным преимуществом и мы станем свидетелями великолепной борьбы. Причём нельзя исключать, что хотя бы её часть пройдёт под дождём, что способно сделать гонку ещё интереснее.
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Красные флаги на трассе в Сильверстоуне — пелотон Формулы-3 возвращается на пит-лейн. Невозможно гоняться под таким сильным дождём. Дирекция планирует возобновить заезд в 12:25 мск.
Пелотон Ф-3 возвращается на пит-лейн
Фото: x.com/formula3
14/22: 1 Бойя — 2 Наэл — 3 Леон — 4 Билински — 5 ван Хупен — 6 Хо — 7 Уортон — 8 Рамос — 9 дель Пино — 10 Интрапхувасак.
Лауренс ван Хупен получает штраф в пять секунд за фальстарт. Ван Хупен в данный момент занимает пятое место, но потенциально теряет три позиции. Пелотон по-прежнему за автомобилем безопасности, 13 кругов позади.
Занимающий второе место Теофиль Наэл сообщает, что на трассе слишком много воды, видимость нулевая, в каждом повороте возникает аквапланирование. Дождь и правда зарядил неслабый, пелотон по-прежнему за автомобилем безопасности.
12/22: 1 Бойя — 2 Наэл — 3 Леон — 4 Билински — 5 ван Хупен — 6 Хо — 7 Уортон — 8 Рамос — 9 дель Пино — 10 Интрапхувасак.
Луи Шарп вылетает в гравий и застревает! Машина аквапланирует в финальном повороте и буквально выплывает в отбойники.
Шарп сходит с дистанции
Фото: x.com/formula3
На трассу выезжает автомобиль безопасности.
11/22: 1 Бойя — 2 Наэл — 3 Леон — 4 Билински — 5 ван Хупен — 6 Хо — 7 Уортон — 8 Рамос — 9 Интрапхувасак — 10 Тапонен.
В конце 9-го круга Камара, Цолов и Угочукву меняют слики на дождевые шины. Похоже, никого не сликах на трассе больше не осталось.
Дождь заметно усиливается.
Судя по радару, дождь вскоре зарядит с новой силой. Чарли Вурц и Мартиниус Стенсхорне сворачивают в боксы и меняют слики на дождевые шины. Кругом спустя их примеру следуют Тим Трамниц и Каллум Войзин.
Пит-стоп Чарли Вурца
Фото: x.com/formula3
А вот Камара и Цолов остаются на сликах — и Камара опережает Николу, поднимаясь на 17-е место. Теперь Камара лидирует среди тех, кто на сликах.
09/22: 1 Бойя — 2 Наэл — 3 Леон — 4 Билински — 5 ван Хупен — 6 Хо — 7 Уортон — 8 Шарп — 9 дель Пино — 10 Рамос.
Билински опережает и ван Хупена и ставит лучший круг гонки — 2:03.306. Интрапхувасак же продолжает терять позиции.
06/22: 1 Бойя — 2 Наэл — 3 Леон — 4 Билински — 5 ван Хупен — 6 Хо — 7 Уортон — 8 Интрапхувасак — 9 Шарп — 10 дель Пино.
Ещё одну позицию теряет Интрапхувасак — на пятое место выходит Роман Билински.
05/22: 1 Бойя — 2 Наэл — 3 Леон — 4 ван Хупен — 5 Билински — 6 Интрапхувасак — 7 Хо — 8 Уортон — 9 дель Пино — 10 Шарп.
Лауренс ван Хупен обогнал Тасанапола Интрапхувасака в борьбе за 4-е место, а Луи Шарп опередил Сантьяго Рамоса и вышел на 10-е место.
Интрапхувасак пропускает ван Хупена
Фото: x.com/formula3
04/22: 1 Бойя — 2 Наэл — 3 Леон — 4 ван Хупен — 5 Интрапхувасак — 6 Билински — 7 Хо — 8 Уортон — 9 дель Пино — 10 Шарп.
Пилоты на дождевых шинах в данный момент на 10 секунд быстрее тех, кто идёт на сликах — среди них лидирует занимающий 17-е место Никола Цолов. Три круга гонки позади.
Инженер сообщает Рафаэлю Камаре, что дождь завершится к середине гонки, нужно держаться. Бразилец тем временем откатился уже на 20-е место.
Пилоты на сликах продолжают терять позиции — Цолов уже лишь 14-й, Угочукву — 17-й, Камара — 19-й, Трамниц — 20-й.
01/22: 1 Бойя — 2 Наэл — 3 Леон — 4 Интрапхувасак — 5 ван Хупен — 6 Билински — 7 Хо — 8 Уортон — 9 дель Пино — 10 Рамос.
Старт гонки Формулы-3
Фото: x.com/formula3
Стартовала гонка Формулы-3! Цолов и Угочукву с трудом разгоняются со своих позиций — и их обоих проходит Мари Бойя на дождевых шинах. На второе место вырывается Теофиль Наэл, Никола Цолов откатывается на третье место, за ним Ноэль Леон и Тасанапол Интрапхувасак. Уго Угочкву провалился на шестое место, Рафаль Камара — на 12-е!
Пелотон Формулы-3 отправляется на прогревочный круг.
Обладатель поул-позиции Никола Цолов стартует на «сликах». Из-под колёс видны брызги воды. Не слишком сильные, но слики это, кажется, слишком оптимистичный выбор для текущих условий.
Над «Сильверстоуном» пошёл дождь — и старт прогревочного круга отложен на 5 минут (до 11:35 мск), чтобы механики поставили на машины дождевые шины. Многие, впрочем, наверняка рискнут и попробуют стартовать на сликах — в данный момент дождь выглядит не слишком сильным. Например, Мартиниус Стенсхорне и Каллум Войзин решили стартовать на сликах.
Стартовая решётка гонки Формулы-3
Фото: x.com/formula3
Большой автоспортивный день в Сильверстоуне начинается с гонки Формулы-3. С поул-позиции в ней стартует протеже «Ред Булл» из Болгарии Никола Цолов, а первый ряд с ним разделит Уго Угочукву. Лидер чемпионата Рафаэль Камара стартует третьим, бок о бок с Мари Бойей, а позади них расположились Тим Трамниц и Чарли Вурц.
Стартовая решётка гонки Формулы-3
Фото: FIA
Начало прогревочного круга в 11:30 мск.