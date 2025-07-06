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Формула-1 Гран-при Великобритании — 2025, гонка: Хюлькенберг на подиуме, Норрис выиграл после спорного штрафа Пиастри

Это вообще как?! Первый подиум Хюлькенберга в Ф-1 за 15 лет — при старте 19-м!
Евгений Кустов
Первый подиум Хюлькенберга в Ф-1 за 15 лет
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Даже спорный штраф Пиастри, стоивший Оскару победы, остался на втором плане.

Ставка на слики не сыграла

Как и ожидалось, дождь решил стать серьёзным игроком в гонке Гран-при Великобритании. Осадки не раз начинались по ходу воскресенья, очередной заряд прошёл в момент, когда пилоты покидали боксы. При этом к старту светило солнце. В общем, все начали прогревочный круг на промежуточных шинах, но после него несколько пилотов решили рискнуть: за сликами свернули Расселл, Леклер, Хаджар, Бортолето и Берман. Забегая вперёд, ставка не сыграла: когда эта пятёрка получила преимущество по темпу, то отстала слишком сильно, а потом снова зарядил дождь.

Что же до самого старта, то Ферстаппен легко отбил атаку Пиастри, а вот Норрису пришлось серьёзно попотеть, чтобы сдержать Хэмилтона — к счастью, в Сильверстоуне прохладно. И сразу пошли аварии: на первом круге Лоусону сломали подвеску в стройной борьбе, а затем до стены улетел Бортолето (выбрался из гравия, но потом остановил машину). Стоило эвакуировать его болид, как на рестарте Хаджар просто не увидел впереди «Мерседес» Антонелли — и врезался в него. Француз финишировал в отбойнике, итальянец через несколько кругов — в боксах, повреждения диффузора и днища оказались слишком серьёзными.

Сразу после окончания режима VSC произошла смена лидера: Пиастри хватило пары кругов прессинга, чтобы достаточно легко обойти Ферстаппена. Подобрался к нидерландцу и Норрис — и ему помог дождь: на изношенных промежуточных шинах Макс чуть ошибся и позволил «Макларену» проехать мимо. Однако тут же на одновременном пит-стопе механики из Уокинга замешкались, потратили на остановку пять секунд — и Ферстаппен снова просвистел мимо!

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Разворот Ферстаппена и штраф Пиастри

Впрочем, вторым местом Ферстаппен наслаждался недолго: перед рестартом Макс потерял контроль над машиной, отправился в разворот и поехал дальше только 10-м. Но этот круг перед рестартом и Пиастри стоил победы: Оскар довольно резко затормозил позади сейфти-кара, и Максу пришлось уворачиваться. Судьи посчитали это нарушением правил в режиме машины безопасности и выдали Оскару 10 секунд штрафа! Хотя эпизод был похож на тот, за который Расселла в Монреале даже не расследовали…

Так или иначе, свой штраф пилоту «Макларена» предстояло отбыть на следующем пит-стопе, ну а мы по сути лишились борьбы за победы: Ландо Норрис просто держался позади напарника в ожидании штрафа, а третьим и четвёртым после ошибки Ферстаппена внезапно ехали Стролл и Хюлькенберг! Они грамотнее других провели смену шин: Лэнс вообще успел проехать четыре круга на «софте», а Нико надел новый комплект промежуточных аккурат перед ливнем и перепрыгнул нескольких соперников.

После рестарта Стролл некоторое довольно долго не позволял Нико подобраться на дистанцию атаки, но когда трасса стала подсыхать, то немец подъехал, а после «включения» DRS быстро обошёл «Астон Мартин» — как раз вовремя, ведь сзади начал подъезжать Хэмилтон, который потом очень быстро обошёл Лэнса (а до этого успел и пропустить Расселла, и обогнать его обратно, и после долгого сражения оставить позади Гасли).

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Есть подиум Халка!

Казалось, что теперь Хэмилтон быстро справится с Халком и оставит его без призовой тройки, однако не тут-то было! Пусть иногда «Феррари» залезала в DRS, но на прямых «Кик-Заубер» оказывался слишком быстр, а потом, по ощущениям, Льюис стёр комплект промежуточной резины быстрее и даже немного отстал.

Быть ли невероятному подиуму немца, должно было решиться в момент перехода на слики — а трасса подсыхала слишком быстро, чтобы ехать до конца на прежнем комплекте шин. Слишком ранние пит-стопы Алонсо и Расселла не стали удачными ставками, зато позволили остальным выбрать удачный момент. Хэмилтон остановился на круг раньше Хюлькенберга — и тут же уехал на обочину! Так что даже после медленного пит-стопа Нико остался третьим с отрывом в восемь-девять секунд.

Наверное, все следили только за этой парой. Льюис ставил быстрейшие круги, Хюлькенберг старался отвечать. Возможно, британец и сумел бы лишить нас вероятного события в виде подиума Нико в 239-й гонке, однако пара помарок от Льюиса позволили Халку сохранить комфортный отрыв в пять секунд — чудеса случаются! Даже после старта с 19-го места, после дебюта в Ф-1 в далёком 2010 году Хюлькенберг завоевал-таки подиум!

Макс Ферстаппен поздравляет Нико Хюлькенберга с подиумом

Макс Ферстаппен поздравляет Нико Хюлькенберга с подиумом

Фото: Clive Rose/Getty Images

Пиастри не выпросил победу

Пиастри, отстоявший 10 секунд при переходе на слики, по радио заикнулся — мол, если штраф несправедливый, может, дадите Норрису команду пропустить меня, а дальше мы уже друг с другом выясним, кто сильнее? На командном мостике такая идея почему-то не вызвала энтузиазма, а на трассе догнать Ландо у Оскара не вышло, да и гандикап изначально был слишком большим. Так что Норрис выиграл у себя дома и сократил отрыв в личном зачёте!

Под финиш сумел минимизировать потери Ферстаппен, который долго ехал в конце десятки: Макс поднялся до пятой позиции. А вот Стролл опустился на седьмую: его «софт», видимо, под финиш умер, так что канадец из-за вылета пропустил Макса, а потом не смог сдержать и Гасли — отличная шестая позиция для Пьера.

Формула-1 2025. Этап 12, Сильверстоун, Великобритания
Гран-при Великобритании. Гонка (52 круга, 306.198 км)
06 июля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:37:15.735
2
Оскар Пиастри
McLaren
+6.812
3
Нико Хюлькенберг
Kick Sauber
+34.742

Леклер, обошедший оба «Уильямса», в итоге вылетел — и с трассы, и из очковой зоны, став только 14-м. Албон финишировал на восьмом месте, опередив под финиш Алонсо. Ну а Расселл замкнул топ-10 впереди Бермана, который одно время активно его прессинговал. К слову, Олли светят очередные штрафные баллы: по ходу гонки британец при борьбе трёх машин влетел в Окона, после чего оба «Хааса» отправились в эффектный разворот.

Ну, это дела будущие, а пока мир Ф-1 поражается подиуму Хюлькенберга. Время на то, чтобы всё осознать, есть: следующий этап, Гран-при Бельгии, пройдёт только 25-27 июля.

Как прошло гоночное воскресенье:
Судьбу победы решил спорный штраф, Ферстаппен дважды ошибся. Яркий ГП Великобритании
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Судьбу победы решил спорный штраф, Ферстаппен дважды ошибся. Яркий ГП Великобритании
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