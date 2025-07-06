Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Статьи

Гран-при Великобритании Формулы-1 2025: Норрис победил после штрафа Пиастри, Хюлькенберг на подиуме

За что оштрафовали лидера и как Халк сотворил чудо? Итоги Гран-при Великобритании Ф-1
Дмитрий Захарченко
Норрис победил после штрафа Пиастри
Аудио-версия:
Комментарии
На фоне недавнего Гран-при Канады решение судей и правда может показаться непоследовательным…

На Гран-при Великобритании Ландо Норрис одержал вторую победу подряд, благодаря чему в общем зачёте сократил отставание от Оскара Пиастри до восьми очков. Правда, такой результат обеспечил 10-секундный штраф австралийца, с которым гонщик, впрочем, был категорически несогласен.

Итоги 12-го этапа Формулы-1 — в традиционном обзоре «Чемпионата».

Как прошла гонка:
Это вообще как?! Первый подиум невезучего ветерана Ф-1 за 15 лет — при старте 19-м!
Это вообще как?! Первый подиум невезучего ветерана Ф-1 за 15 лет — при старте 19-м!

За что оштрафовали Пиастри

Решающим моментом Гран-при Великобритании стал рестарт на 22-м круге, перед которым Оскар Пиастри резко нажал на тормоза и схлопотал 10-секундный штраф. Как раз после этого Макс Ферстаппен потерял на разгоне машину и откатился в конец первой десятки. Так Ландо Норрис, который в тот момент занимал только третье место, стал де-факто лидером гонки — и в итоге её выиграл.

Пиастри со штрафом не согласился. Как объяснял сам австралиец, он нажал на тормоз в тот же момент, когда погасли огни светофора, и просто какое-то время не разгонялся. Оскар отметил, что и на предыдущих кругах за автомобилем безопасности делал так же. И на фоне недавнего Гран-при Канады, когда Расселл за автомобилем безопасности пропустил ненадолго Ферстаппена, штраф и правда выглядит непоследовательным.

Пиастри впереди Ферстаппена и Норриса

Пиастри впереди Ферстаппена и Норриса

Фото: Clive Mason/Getty Images

Согласно судейскому протоколу, перед поворотом «Стоу» Пиастри ударил по тормозам и сбавил скорость с 218 км/ч до 52 км/ч. Из-за этого, отмечают судьи, Ферстаппену пришлось уклоняться от «Макларена». При этом Статья 55.15 спортивного регламента Формулы-1 строго запрещает в момент рестарта совершать беспорядочные действия, которые могут быть опасны для других. Другими словами, в Канаде Расселл тормозил не в момент рестарта — у сейфти-кара ещё горели огни.

Отчасти можно сказать, что Пиастри не повезло — если бы огни на автомобиле безопасности погасли на секунду-другую позже, за столь необычное торможение австралийцу ничего не было бы. Вероятно, если бы Оскар не стал мешкать и сразу прибавил бы, то тоже избежал бы наказания. В данном же случае действия Пиастри полностью соответствуют тому, что описано в регламенте. К тому же происходило это на всё ещё сырой трассе. Штраф, увы, был неизбежен.

Норрис после победы в Сильверстоуне

Норрис после победы в Сильверстоуне

Фото: Clive Rose/Getty Images

Когда Пиастри отбыл штраф, в лидеры вышел Норрис, и ему не составило труда удержать деморализованного напарника позади и одержать вторую победу подряд. Ландо был счастлив, что занял первое место в домашней гонке, и выделил этот успех среди других. Правда, заслуги лично Норриса в этой победе не так уж и много. Да, в какой-то момент он пропустил Ферстаппена из-за медленного пит-стопа, но так и не смог опередить нидерландца, пока тот сам не убрался с трассы, а Пиастри и вовсе по-настоящему не атаковал. Без подарка от судей Норрис вновь проигрывал бы в чемпионате более 20 очков.

Ландо не смог превзойти Оскара ни в квалификации, ни в гонке, однако нанёс в итоге австралийцу психологический удар. Одна из сильных сторон Пиастри — хладнокровие, но сегодня оно гонщику изменило. Предложение команде поменять пилотов позициями и начать борьбу заново выглядело жестом отчаяния, а после финиша Пиастри с трудом сдерживал эмоции во время интервью в закрытом парке. Этот проигрыш вывел Оскара из равновесия. Нет сомнений, что за три недели Пиастри восстановится и в Бельгии вновь будет в своей лучшей форме, однако, как выяснилось, Оскар всё же не так уж и невозмутим.

Каким получился блокбастер от Apple:
8 самых странных и глупых моментов фильма «Ф-1» с Брэдом Питтом
8 самых странных и глупых моментов фильма «Ф-1» с Брэдом Питтом

Ферстаппен тоже не идеален

Дождевые условия должны были быть на руку Ферстаппену, но в этот раз Макс слишком часто ошибался и в итоге с трудом зацепился за топ-5, хотя должен был подниматься на подиум. Ещё до разворота перед рестартом нидерландец в борьбе с «Макларенами» дважды допускал помарки в повороте «Чэпел» (выход из связки «Мэгготс» и «Бэккетс»). До разворотов Макс шёл вторым, после него оказался 10-м, а финишировал в итоге на пятой позиции.

В общем зачёте Ферстаппен проигрывает Пиастри 69 очков, о борьбе за чемпионство речи уже нет. Тем не менее столь проблемный уикенд — а Макс всю гонку был недоволен поведением болида — может стать для действующего чемпиона ещё одним толчком к смене команды. Не зря перед этапом в Сильверстоуне в прессе вновь заговорили о возможном переходе Ферстаппена в «Мерседес».

Что стоит за слухами:
Что, Ферстаппен правда переходит в «Мерседес»?! Это уже точно не глупые сплетни
Что, Ферстаппен правда переходит в «Мерседес»?! Это уже точно не глупые сплетни

Хюлькенберг сделал это

Нико Хюлькенберг дебютировал в Формуле-1 в 2010 году, перед Гран-при Великобритании в его послужном списке было 238 гонок — и ни в одной из них немец не финишировал в первой тройке. И вот наконец Нико побывал на подиуме. Опытнейший гонщик уверенно держался на трассе в сложных условиях и вместе с командой принимал верные тактические решения, не став торопиться переходить на слики в начале.

По чистой скорости и при более традиционной погоде шансов у «Кик-Заубера» попасть в топ-3 не было бы — и больше в этом году пилотов будущей «Ауди» мы на подиуме не ждём. Однако этот успех демонстрирует, что под руководством Маттиа Бинотто коллектив начинает работать как единое целое и добиваться максимума. И если ресурсы «Ауди» позволят построить хороший болид, второго подиума Хюлькенберга 15 лет ждать не придётся.

Хюлькенберг впервые на подиуме в Формуле-1

Хюлькенберг впервые на подиуме в Формуле-1

Фото: Mark Thompson/Getty Images

«Феррари» порадовала и разочаровала

Одним из главных сюрпризов пятничных тренировок стали гонщики «Феррари», которые внезапно оказались ближе всех к «Макларенам», однако ни в квалификации, ни в гонке реализовать потенциал так и не удалось. В субботу оба пилота ошибались и проиграли в итоге не только «Макларенам», но и Расселлу с Ферстаппеном. В гонке же Хэмилтон в концовке не смог дотянуться до «Кик-Заубера» Хюлькенберга, а Леклер после вылета с трассы остался без очков.

Интересно, сможет ли «Феррари» в других гонках повторить свой темп. К этапу в Австрии инженеры подготовили новое днище, а дебют долгожданной задней подвески пока отложен. Впрочем, может, и без неё Леклер с Хэмилтоном смогут на регулярной основе бороться за места на подиуме? А если эта подвеска позволит прибавить ещё сильнее? Кажется, итальянская пресса зря переживала за контракт Фредерика Вассёра.

Что писала итальянская пресса:
«Феррари» увольняет главу команды? Разбираемся, что стоит за массовой атакой на босса
«Феррари» увольняет главу команды? Разбираемся, что стоит за массовой атакой на босса
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android