За что оштрафовали лидера и как Халк сотворил чудо? Итоги Гран-при Великобритании Ф-1

На Гран-при Великобритании Ландо Норрис одержал вторую победу подряд, благодаря чему в общем зачёте сократил отставание от Оскара Пиастри до восьми очков. Правда, такой результат обеспечил 10-секундный штраф австралийца, с которым гонщик, впрочем, был категорически несогласен.

Итоги 12-го этапа Формулы-1 — в традиционном обзоре «Чемпионата».

За что оштрафовали Пиастри

Решающим моментом Гран-при Великобритании стал рестарт на 22-м круге, перед которым Оскар Пиастри резко нажал на тормоза и схлопотал 10-секундный штраф. Как раз после этого Макс Ферстаппен потерял на разгоне машину и откатился в конец первой десятки. Так Ландо Норрис, который в тот момент занимал только третье место, стал де-факто лидером гонки — и в итоге её выиграл.

Пиастри со штрафом не согласился. Как объяснял сам австралиец, он нажал на тормоз в тот же момент, когда погасли огни светофора, и просто какое-то время не разгонялся. Оскар отметил, что и на предыдущих кругах за автомобилем безопасности делал так же. И на фоне недавнего Гран-при Канады, когда Расселл за автомобилем безопасности пропустил ненадолго Ферстаппена, штраф и правда выглядит непоследовательным.

Пиастри впереди Ферстаппена и Норриса Фото: Clive Mason/Getty Images

Согласно судейскому протоколу, перед поворотом «Стоу» Пиастри ударил по тормозам и сбавил скорость с 218 км/ч до 52 км/ч. Из-за этого, отмечают судьи, Ферстаппену пришлось уклоняться от «Макларена». При этом Статья 55.15 спортивного регламента Формулы-1 строго запрещает в момент рестарта совершать беспорядочные действия, которые могут быть опасны для других. Другими словами, в Канаде Расселл тормозил не в момент рестарта — у сейфти-кара ещё горели огни.

Отчасти можно сказать, что Пиастри не повезло — если бы огни на автомобиле безопасности погасли на секунду-другую позже, за столь необычное торможение австралийцу ничего не было бы. Вероятно, если бы Оскар не стал мешкать и сразу прибавил бы, то тоже избежал бы наказания. В данном же случае действия Пиастри полностью соответствуют тому, что описано в регламенте. К тому же происходило это на всё ещё сырой трассе. Штраф, увы, был неизбежен.

Норрис после победы в Сильверстоуне Фото: Clive Rose/Getty Images

Когда Пиастри отбыл штраф, в лидеры вышел Норрис, и ему не составило труда удержать деморализованного напарника позади и одержать вторую победу подряд. Ландо был счастлив, что занял первое место в домашней гонке, и выделил этот успех среди других. Правда, заслуги лично Норриса в этой победе не так уж и много. Да, в какой-то момент он пропустил Ферстаппена из-за медленного пит-стопа, но так и не смог опередить нидерландца, пока тот сам не убрался с трассы, а Пиастри и вовсе по-настоящему не атаковал. Без подарка от судей Норрис вновь проигрывал бы в чемпионате более 20 очков.

Ландо не смог превзойти Оскара ни в квалификации, ни в гонке, однако нанёс в итоге австралийцу психологический удар. Одна из сильных сторон Пиастри — хладнокровие, но сегодня оно гонщику изменило. Предложение команде поменять пилотов позициями и начать борьбу заново выглядело жестом отчаяния, а после финиша Пиастри с трудом сдерживал эмоции во время интервью в закрытом парке. Этот проигрыш вывел Оскара из равновесия. Нет сомнений, что за три недели Пиастри восстановится и в Бельгии вновь будет в своей лучшей форме, однако, как выяснилось, Оскар всё же не так уж и невозмутим.

Ферстаппен тоже не идеален

Дождевые условия должны были быть на руку Ферстаппену, но в этот раз Макс слишком часто ошибался и в итоге с трудом зацепился за топ-5, хотя должен был подниматься на подиум. Ещё до разворота перед рестартом нидерландец в борьбе с «Макларенами» дважды допускал помарки в повороте «Чэпел» (выход из связки «Мэгготс» и «Бэккетс»). До разворотов Макс шёл вторым, после него оказался 10-м, а финишировал в итоге на пятой позиции.

В общем зачёте Ферстаппен проигрывает Пиастри 69 очков, о борьбе за чемпионство речи уже нет. Тем не менее столь проблемный уикенд — а Макс всю гонку был недоволен поведением болида — может стать для действующего чемпиона ещё одним толчком к смене команды. Не зря перед этапом в Сильверстоуне в прессе вновь заговорили о возможном переходе Ферстаппена в «Мерседес».

Хюлькенберг сделал это

Нико Хюлькенберг дебютировал в Формуле-1 в 2010 году, перед Гран-при Великобритании в его послужном списке было 238 гонок — и ни в одной из них немец не финишировал в первой тройке. И вот наконец Нико побывал на подиуме. Опытнейший гонщик уверенно держался на трассе в сложных условиях и вместе с командой принимал верные тактические решения, не став торопиться переходить на слики в начале.

По чистой скорости и при более традиционной погоде шансов у «Кик-Заубера» попасть в топ-3 не было бы — и больше в этом году пилотов будущей «Ауди» мы на подиуме не ждём. Однако этот успех демонстрирует, что под руководством Маттиа Бинотто коллектив начинает работать как единое целое и добиваться максимума. И если ресурсы «Ауди» позволят построить хороший болид, второго подиума Хюлькенберга 15 лет ждать не придётся.

Хюлькенберг впервые на подиуме в Формуле-1 Фото: Mark Thompson/Getty Images

«Феррари» порадовала и разочаровала

Одним из главных сюрпризов пятничных тренировок стали гонщики «Феррари», которые внезапно оказались ближе всех к «Макларенам», однако ни в квалификации, ни в гонке реализовать потенциал так и не удалось. В субботу оба пилота ошибались и проиграли в итоге не только «Макларенам», но и Расселлу с Ферстаппеном. В гонке же Хэмилтон в концовке не смог дотянуться до «Кик-Заубера» Хюлькенберга, а Леклер после вылета с трассы остался без очков.

Интересно, сможет ли «Феррари» в других гонках повторить свой темп. К этапу в Австрии инженеры подготовили новое днище, а дебют долгожданной задней подвески пока отложен. Впрочем, может, и без неё Леклер с Хэмилтоном смогут на регулярной основе бороться за места на подиуме? А если эта подвеска позволит прибавить ещё сильнее? Кажется, итальянская пресса зря переживала за контракт Фредерика Вассёра.