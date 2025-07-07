Кто худший гонщик Гран-при Великобритании Формулы-1?

Продолжаем традиционную рубрику: после финиша каждой гонки Ф-1 предлагаем вам самим выбрать худшего пилота. Причём в этом опросе-ранкере призываем оценивать выступления именно в день гонки, не принимая в расчёт квалификацию и другие сессии. То есть получается этакая премия «Гонщик дня» наоборот.
По итогам гонки на трассе в Сильверстоуне редакция отобрала восьмерых претендентов на звание худшего пилота — и теперь только вы определите имя «лауреата».
Для выбора используйте стрелки ▼▲ и пишите в комментариях, почему приняли именно такое решение!
Юки Цунода
Очередное провальное для японца воскресенье. Прорыв Хюлькенберга с 19-го места на третье показывает, чего в теории можно было добиться даже на средней машине, но Юки при старте 12-м (а на первых кругах он и вовсе был девятым) закончил гонку 15-м — и единственным круговым. В пассиве у Цуноды штраф за контакт с Берманом, однако и без этого наказания скорости вообще не было.
Шарль Леклер
Монегаск ошибся, когда решил перейти на слики перед стартом гонки. Но этот промах не был единственным. Когда по ходу гонки Леклеру удалось забраться в десятку, Шарль всё испортил, вылетев с трассы — и заодно из топ-10.
Лиам Лоусон
Как и в случае с его напарником Хаджаром, не собираемся делать Лиама на 100% виновным в сходе. И всё-таки Лоусону следовало действовать осторожнее и заходить в злополучный поворот шире, чтобы не получить роковой пинок со стороны Эстебана Окона. Да, Лиам не мог знать, что внутри есть ещё и третий пилот, но просто из осторожности стоило оставить оппоненту больше места.
Габриэл Бортолето
Бразилец стал одним из нескольких пилотов, кто сразу рискнул перейти на слики — и прогадал. Практически моментально Габриэл вылетел с трассы и разбил машину, так что по правилам не имел права «тащить» её до боксов. Есть чему поучиться у Хюлькенберга.
Макс Ферстаппен
Нетипичная для Макса гонка с несколькими ошибками. Тут и небольшой вылет, позволивший Норрису выйти вперёд, и, разумеется, разворот во время рестарта гонки. Да, у Ферстаппена были не подходящие для мокрой погоды настройки, но всё же они не оправдывают разворота не в борьбе с соперником.
Оскар Пиастри
Можно долго спорить насчёт того, насколько справедлив штраф австралийца, но факт есть факт: наказание от судей лишило Оскара победы в гонке. Вероятно, он и правда мог бы тормозить чуть менее агрессивно, увидев, что сейфти-кар погасил огни и сейчас будет рестарт. Тем более с учётом плохой видимости на трассе.
Исак Хаджар
Не будем совсем уж строги к Исаку: не каждый на его месте мог бы предвидеть, что из пелены брызг появится чуть более медленный, чем обычно, «Мерседес» Андреа Кими Антонелли. И всё-таки, вероятно, на рестарте в таких погодных условиях стоило действовать чуть осторожнее…
Оливер Берман
Британец не получил штрафа от стюардов, и всё-таки его действия в тройной борьбе, закончившейся столкновением с напарником, выглядели несколько неуклюжими. Берману повезло, что после контакта и он, и Окон сумели продолжить гонку. И что обошлось без очередных штрафных баллов.