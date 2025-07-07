Кого убрать «Мерседесу» ради Ферстаппена и правильно ли оштрафовали Пиастри? Разбор

Постоянный эксперт «Чемпионата» победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев ответил на главные вопросы по итогам Гран-при Великобритании Формулы-1, который выиграл Ландо Норрис.

Согласны ли вы со штрафом Пиастри за действия перед рестартом?

50 на 50. С одной стороны, согласен, что он нарушил правила. Да, он слишком сильно изменял скорость, будучи лидером, тем, кто её задает, и это могло создать аварийную ситуацию дальше, в толпе, как в Муджелло в 2020-м. С другой стороны, из того, что мы увидели, только Максу немного пришлось «уворачиваться» от сильно замедлившегося Оскара. Сзади у людей проблем не было. Значит, аварийную ситуацию не создал. Думаю, Макс действовал чуть-чуть наигранно. Он видел прекрасно, что сейфти-кар только погасил огни, и логично, что Оскар замедлится. На мой взгляд, 10 секунд многовато.

Отличается ли ситуация с Пиастри от действий Расселла в Монреале?

В Канаде Расселл затормозил с куда более медленной скорости, и сейфти-кар был прямо перед ним — ситуация совсем другая.

Как пилот насколько вы согласны с тем, как действовал Оскар, после того как сейфти-кар погасил огни?

Как пилот его понимаю. Одно жёсткое торможение хорошо прогреет тормоза после долгой езды за машиной безопасности. Плюс ты «прощупаешь» держак на торможении и поймёшь, где именно резина в этот момент по ощущению. Но Оскар перестарался.

Был ли шанс, что «Макларен» согласится на просьбу Пиастри и попросит Норриса поменяться позициями?

Нет, вопросов было бы ещё больше — как от прессы, так и внутри команды. Оскар допустил ошибку, стюарды приняли такое решение. Но Пиастри дал им повод.

Можно ли оправдать разворот Ферстаппена настройками машины или в любом случае грубая ошибка?

И да, и нет. Да, ему сложнее, но это же Макс. Ферстаппен нас приучил, что он робот на трассе. А тут он действительно много раз ошибался. Он же не только развернулся: дважды чуть не потерял машину на выходе из «Мэггетс». Такое Максу несвойственно. Однако и у лучших бывают плохие дни.

Ваша реакция на подиум Хюлькенберга?

Класс! Как и все, рад за него. Секрет в дожде и сложных условиях. А Нико очень крут именно по дождю и «миксу» — и вновь это показал.

Насколько грубо ошиблись пилоты, которые перед стартом поехали за сликами?

Очень мокрый был последний сектор, а решение о заезде принимается в его самом начале. Если бы не пошёл второй заряд дождя, то риск оправдался бы. Но как его не увидеть на радаре, который есть у всех? Вопрос к командам.

Как оцениваете аварию Окона и Лоусона?

Гоночный инцидент. Окон оказался в «коробке». Лоусон не мог видеть, что внутри сразу две машины — места он оставлял под одну. Цунода понятия не имел, что справа несётся Лоусон. Думаю, Лиама он даже не видел. Так что это самый что ни на есть гоночный инцидент, где в целом на каждом лежит своя вина.

Авария Хаджар — Антонелли — должен ли был кто-то действовать по-другому?

Нет, в этом и заключаются опасность и трудность пилотирования в дождь. Ты реально ничего не видишь. Кими также ничего не видел перед собой — просто он делал больше запаса. И тут уже включается простое «быстрее тот, кто меньше бздит», но если ты в плотной группе «не бздишь», то есть вероятность в кого-то приехать.

Хэмилтон весь уикенд быстрее Леклера. Разовая история у себя дома или наступает перелом?

Разовая история у себя дома. И если бы не ошибка Шарля в последней связке поворотов, Льюис опять проиграл бы квалификацию.

Обсуждают переход Ферстаппена в «Мерседес». Кого бы вы убрали ради него на месте боссов — Расселла или Антонелли?

Никого. Слишком много в них вложено, чтобы убирать. Если убрать Кими, будешь выглядеть совсем глупо, притащив молодого и уже объявив его беспрецедентным талантом. А вот если Джорджа, то глупым ты не будешь выглядеть — будет просто очень некрасиво. Расселл очень быстрый, пока что лучше Кими (не думаю, что это изменится, однако это сугубо моё личное мнение), но это же только пока. Тем не менее это бизнес, и Макс это бренд, а Джордж — нет. Лично я за красоту и честность и надеюсь, что перестановок не будет. Но такие вещи в Ф-1 роли не играют. Если «Мерседесу» с точки зрения финансов и результатов будет выгодно, замена произойдёт. А результаты с Максом будут, и все быстро забудут, что с Джорджем плохо обошлись.